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Nghệ An thẩm định dự án mở rộng đường ven sông Lam gần 4.900 tỉ đồng

tác giả
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

Tuyến quốc lộ 46C ven sông Lam dài khoảng 21,5km, đi qua ba phường Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh, tỉnh Nghệ An dự kiến được mở rộng với quy mô nền đường 45,5m có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỉ đồng.

Nghệ An thẩm định dự án mở rộng đường ven sông Lam gần 4.900 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đường ven sông Lam hiện hữu. Khi được nâng cấp, mở rộng, đường ven sông Lam được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 16-11, ông Hoàng Phú Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46C, đoạn Km0+00 - Km21+100 (đường ven sông Lam).

Theo đề xuất, dự án có chiều dài khoảng 21,5km, điểm đầu tại Km0+00 thuộc phường Cửa Lò, điểm cuối tại Km21+100 thuộc phường Trường Vinh, đi qua địa bàn 3 phường Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh.

Tuyến đường được định hướng theo tiêu chuẩn đường đô thị, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô nền đường rộng 45,5m, gồm 4 làn xe cơ giới. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.900 tỉ đồng.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, đây là trục giao thông quan trọng chạy dọc bờ sông Lam, kết nối các khu đô thị, khu dân cư và khu vực phát triển kinh tế - xã hội phía nam đô thị Vinh.

Khi được đầu tư đồng bộ, tuyến đường còn đóng vai trò trục cảnh quan ven sông, góp phần mở rộng không gian đô thị, khai thác quỹ đất và tiềm năng cảnh quan hai bên sông Lam.

Theo đánh giá của đơn vị đề xuất, tuyến đường được đầu tư từ năm 2004, nhưng quy mô mặt cắt ngang hiện chưa đồng bộ. Nhiều đoạn có nền đường rộng 11m, mặt đường rộng 9m, trong khi một số đoạn đã được đầu tư theo quy mô đường đô thị.

Sau nhiều năm khai thác, một số vị trí mặt đường đã xuống cấp, năng lực thông hành chưa đáp ứng nhu cầu đi lại và tốc độ phát triển đô thị.

Đáng chú ý, đây còn là tuyến giao thông kết hợp đê ngăn lũ Tả Lam. Dọc tuyến có hệ thống tường chắn sóng, mái ta luy gia cố cùng các công trình thủy lợi, tiêu thoát nước. Vì vậy, việc nâng cấp, mở rộng cần được tính toán đồng bộ giữa yêu cầu giao thông, quy hoạch đô thị và bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống lũ. 

Kết luận cuộc họp, ông Hiền đề nghị Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến, rà soát kỹ phương án thiết kế, đánh giá lại tổng mức đầu tư và các phương án lựa chọn, bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả và khả thi trước khi hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46C cũng được xác định là một trong những công trình quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị Nghệ An.

Theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh, trục cảnh quan ven sông Lam là không gian quan trọng trong quá trình mở rộng đô thị.

Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, dự án tiếp tục được đưa vào nhóm công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2027.

Dự án cũng đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, hình thành trục cảnh quan ven sông Lam, mở rộng không gian đô thị và tạo thêm động lực phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch cho khu vực.

- Ảnh 2.Tây Ninh đồng thuận việc TP.HCM đầu tư 3.000 tỉ đồng mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa

Ngày 25-9, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI thông qua nghị quyết đồng thuận việc UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã ba Giồng đến cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn.

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DOÃN HÒA
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    Chủ đề: Thẩm định Sông Lam mở đường Nghệ An Đô thị

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