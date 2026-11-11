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Thời sự

Mở rộng đường Nguyễn Thị Tú qua phường Bình Tân lên 40m, dự kiến ảnh hưởng 380 trường hợp

tác giả
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ đường Lê Đức Anh đến đường Vĩnh Lộc) qua phường Bình Tân dài khoảng 1,92 km, dự kiến ảnh hưởng đến 380 trường hợp, trong đó có 21 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 359 trường hợp bị ảnh hưởng một phần.

Nhiều hộ dân dự buổi họp vào chiều 11-11 tại trụ sở UBND phường Bình Tân - Ảnh: NGỌC KHẢI

Chiều 11-11, UBND phường Bình Tân (TP.HCM) phối hợp với một số cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp dân thông tin về chủ trương thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ đường Lê Đức Anh đến đường Vĩnh Lộc).

Đồng thời, UBND phường thông tin kế hoạch về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án này.

Tại buổi họp, một số hộ dân nêu ý kiến liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Bộ phận chuyên môn của phường đã tiếp nhận các ý kiến và sẽ tiến hành thu thập hồ sơ pháp lý của từng hộ, để áp dụng theo quy định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một số hộ cho biết đường Nguyễn Thị Tú thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm và bày tỏ đồng ý bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Ông Nguyễn Văn Hậu (nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân) cho biết nhà ông thuộc diện giải tỏa một phần và hoàn toàn đồng ý bàn giao mặt bằng. 

"Tình trạng kẹt xe trên đường này xảy ra thường xuyên. Tôi và nhiều hộ đều đồng thuận, mong dự án sớm triển khai, giúp giao thông thuận tiện hơn", ông Hậu nói.

Ông Trần Đức Minh - Phó chủ tịch UBND phường Bình Tân - thông tin kế hoạch về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú - Ảnh: NGỌC KHẢI

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ đường Lê Đức Anh đến đường Vĩnh Lộc) đã được HĐND TP.HCM thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 27-8-2026.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 2,4 km và một cầu cạn dài 600m. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 40m, đi qua xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.471,55 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Đoạn qua phường Bình Tân dài khoảng 1,92 km, dự kiến ảnh hưởng đến 380 trường hợp, trong đó có 21 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 359 trường hợp bị ảnh hưởng một phần.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Tân đã ban hành Quyết định số 562-QĐ/ĐU ngày 6-11-2026 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, phường Bình Tân đang tập trung phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30-4-2027.

Theo UBND phường Bình Tân, dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực giao thông, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thông tin tổng quan về dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ đường Lê Đức Anh đến đường Vĩnh Lộc) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Phối cảnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ đường Lê Đức Anh đến đường Vĩnh Lộc)

Nhiều xe nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân) vào chiều 11-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nhiều xe máy, xe tải di chuyển chậm trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân) vào chiều 11-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đường Nguyễn Thị Tú, đoạn giao với đường Lê Đức Anh, thuộc phường Bình Tân vào chiều 11-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Mở rộng đường Nguyễn Thị Tú qua phường Bình Tân lên 40m, dự kiến ảnh hưởng 380 trường hợp - Ảnh 8.Lý do dự án đường Nguyễn Thị Tú tại TP.HCM tăng vốn từ 970 lên 6.471 tỉ đồng

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú vừa được UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng vọt từ 970 tỉ lên hơn 6.471 tỉ đồng, đưa công trình từ nhóm B lên nhóm A.

NGỌC KHẢI
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    Chủ đề: đường Nguyễn Thị Tú nâng cấp Bình Tân mở rộng đường TP.HCM

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