Gỡ từng nút thắt, mặt bằng dự án quốc lộ 22 TP.HCM dần liền mạch

Nhiều căn nhà bên quốc lộ 22 (đoạn qua xã Bà Điểm) đã tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo, nâng cấp đường - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đầu tháng 11-2026, dọc quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo), đoạn qua các xã Bà Điểm, Hóc Môn và Xuân Thới Sơn, những khoảng mặt bằng trống xuất hiện ngày càng nhiều. Không khí tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng và sửa chữa nhà diễn ra khẩn trương.

Mặt bằng mở rộng quốc lộ 22 dần liền mạch

Tăng tốc giải phóng mặt bằng, đẩy tăng trưởng hai con số Điểm nghẽn về mặt bằng trong nhiều năm qua đã và đang được TP.HCM tháo gỡ hiệu quả ở nhiều dự án. Đây là điều kiện tiên quyết để dự án thi công, góp phần tăng giải ngân và thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Tuổi Trẻ sẽ thông tin về quá trình giải phóng mặt bằng đang tăng tốc, những kinh nghiệm từ thực tiễn vận hành, được sự ủng hộ của người dân tại nhiều dự án lớn ở TP.HCM.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, cùng với những mặt bằng đã bàn giao trước đó, nhiều căn nhà mặt tiền quốc lộ 22 đang được khẩn trương tháo dỡ, nhiều hộ dân thuộc diện giải tỏa một phần đã hoàn tất hoặc đang xây, sửa lại nhà trên phần diện tích còn lại.

Ông Đặng Thành Chung (ngụ xã Hóc Môn) cho biết gia đình ông thuộc diện giải tỏa một phần và đã bàn giao mặt bằng từ khoảng ba tháng trước. "Gia đình tôi và các hộ kế bên đều đồng thuận bàn giao mặt bằng, mong tuyến đường sớm xây hoàn thiện", ông chia sẻ.

Ông Phạm Văn Hải (trưởng ấp Tân Thới Nhì) cho biết ấp có 70 hộ ảnh hưởng bởi dự án.

Ấp đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã vận động, hỗ trợ trường hợp hộ khó khăn trong việc sửa chữa nhà sau khi bàn giao mặt bằng. Đến nay, các hộ đều đồng thuận bàn giao.

Bà Nguyễn Thị Rẫn (ấp Tân Thới Nhì, xã Xuân Thới Sơn) cho biết đã đồng thuận bàn giao mặt bằng khi địa phương vận động - Ảnh: NGỌC KHẢI

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 (đoạn từ An Sương đến vành đai 3) có chiều dài khoảng 8km, chiều ngang 60m.

Theo số liệu ban đầu do các xã Xuân Thới Sơn, Bà Điểm và Hóc Môn cung cấp (tính đến ngày 4-11), dự án thu hồi khoảng 16,91ha đất, ảnh hưởng đến 1.605 trường hợp. Tổng dự toán tiền bồi thường và hỗ trợ khoảng 4.478 tỉ đồng, trong đó đã chi trả khoảng 3.408 tỉ đồng.

Nhờ sự đồng thuận của người dân và các giải pháp tích cực từ địa phương, dự án đã có 1.407 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng, với tổng diện tích đất đã bàn giao khoảng 13,85ha, đạt 81,90% diện tích thu hồi.

Đối thoại, gỡ vướng mắc để tăng đồng thuận

Những nỗ lực trong việc giải phóng mặt bằng tại các địa phương đã mang lại những kết quả tích cực. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xuân Thới Sơn, thời gian qua xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nhiều căn nhà bên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn) đã tháo dỡ, bàn giao mặt bằng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Trong đó, tập trung rà soát cơ sở pháp lý, trên cơ sở rà soát tài liệu quản lý và hồ sơ do người dân cung cấp bổ sung, điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ qua nhiều đợt. Lãnh đạo xã và 6 tổ công tác của Đảng ủy xã tăng cường vận động, tiếp xúc, đối thoại, giải thích để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Song song đó là xã rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà; chuẩn bị sẵn hồ sơ để chi trả ngay khi người dân đồng ý bàn giao mặt bằng; huy động phương tiện hỗ trợ tháo dỡ nhà, công trình miễn phí. Với người cao tuổi, đi lại khó khăn, xã hỗ trợ thực hiện thủ tục, ký hồ sơ tại nhà.

Ngoài ra, xã cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị điện lực, cấp nước để người dân thuận tiện di dời đồng hồ; phối hợp các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc về đồng thừa kế, thủ tục ngân hàng, thuế... nhằm đẩy nhanh việc chi trả và bàn giao mặt bằng.

Các trường hợp chưa bàn giao chủ yếu do chưa đồng ý, vướng thủ tục, không đủ điều kiện bồi thường hoặc đã đồng ý nhưng chưa nhận tiền. Địa phương tiếp tục tăng cường vận động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tháo gỡ vướng mắc đối với từng trường hợp.

Bảng số liệu về bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 (từ An Sương đến vành đai 3) tại các xã Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Hóc Môn - Lập bảng: NGỌC KHẢI

Tại xã Bà Điểm, để đạt kết quả này, xã đã thành lập 3 tổ công tác do các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy làm tổ trưởng, đến từng hộ lắng nghe, giải đáp kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc, vận động nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Xã rút ngắn thời gian cấp phép sửa chữa, xây dựng nhà chỉ trong 24 giờ, trao giấy phép tận nhà. Đồng thời, huy động hệ thống chính trị từ xã đến ấp phối hợp xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ và vận động bàn giao mặt bằng.

Còn tại xã Hóc Môn, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, các tổ vận động của xã đã đến từng hộ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và vận động bàn giao mặt bằng. Với hộ đồng thuận, hồ sơ được chuẩn bị sẵn để chi trả ngay; hỗ trợ thực hiện thủ tục tại nhà đối với người lớn tuổi, đi lại khó khăn,…

Bên cạnh đó, xã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo điều kiện cho người dân xây dựng, sửa chữa nhà khi bàn giao mặt bằng.

Trước đó, ngày 10-7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã kiểm tra thực địa, khảo sát tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 22 và dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Sau khi thực địa, Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh ghi nhận nỗ lực và kết quả của các đơn vị, địa phương trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh giải phóng mặt bằng cần thực hiện kiên trì, quyết liệt và đề nghị các địa phương đặt quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra thực địa tại quốc lộ 22 vào ngày 10-7 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ông Đặng Thành Chung (ngụ xã Hóc Môn) cho biết gia đình ông đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nhiều căn nhà đã tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 (từ An Sương đến vành đai 3) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Xe cuốc tháo dỡ một căn nhà bên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn) vào đầu tháng 11-2026 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Quốc lộ 22, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn và xã Hóc Môn - Ảnh: NGỌC KHẢI