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Nhà đất

Người dân TP.HCM khẩn trương dọn dẹp, bàn giao mặt bằng để mở rộng quốc lộ 1 lên 60m

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THUẬN VĂN
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THUẬN VĂN
THUẬN VĂN
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Dọc quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu), nhiều căn nhà đã lùi sâu vào phía trong, nhường đất cho dự án mở rộng tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Người dân đang tất bật tháo dỡ, sửa chữa nhà cửa sau khi nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 1.

Điểm đầu của dự án tiếp nối với đường Kinh Dương Vương (khu vực tiếp giáp phường An Lạc, phường Tân Tạo TP.HCM), hàng loạt nhà cửa đã được tháo dỡ, nhường mặt bằng thi công dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1 - Ảnh: THUẬN VĂN

Tuổi Trẻ ghi nhận hiện dọc tuyến quốc lộ 1, từ đường Kinh Dương Vương (TP.HCM) đến khu vực giáp ranh xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, nhiều khu vực đã có mặt bằng thông thoáng. Xen lẫn những căn nhà đang tháo dỡ là các công trình được người dân xây dựng, sửa chữa lại trên phần đất còn lại, tạo mặt bằng thuận lợi phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (dự án thành phần 3) dài khoảng 9,62km, đi qua các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông và hai xã Tân Nhựt, Bình Chánh. Tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỉ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 9.600 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

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Dự án ảnh hưởng khoảng 2.241 hộ dân, với khoảng 1.822 trường hợp giải tỏa trắng. Riêng xã Bình Chánh, địa phương có chiều dài tuyến đi qua lớn nhất, với khoảng 828 cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng; trong đó có 295 hộ thuộc diện giải tỏa toàn bộ, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 260.465m².

Đến ngày 2-11, xã Bình Chánh đã có 784/828 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, đạt tỉ lệ 94,68%. Hiện số hộ đồng ý và đã nhận tiền là 726 hộ, trong khi số hộ đồng ý nhưng chưa nhận tiền là 74.

Sau khi bàn giao khoảng 65m² đất cho dự án mở rộng quốc lộ 1 từ tháng 6-2026, ông Nghiêm Văn Tám (ngụ xã Bình Chánh) đang tất bật xây dựng lại căn nhà trên phần diện tích còn lại.

Ông Tám cho biết gia đình sớm đồng thuận bàn giao mặt bằng vì ủng hộ chủ trương mở rộng đường, đồng thời mức bồi thường phù hợp với nguyện vọng. Dù phải thu hẹp diện tích nhà ở, ông vẫn vui vẻ, mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.

Tuổi Trẻ ghi nhận hiện trạng giải phóng mặt bằng dọc tuyến quốc lộ 1:

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 2.

Điểm cuối dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (xã Bình Chánh, TP.HCM) giáp ranh với xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh). Tại đây, đoạn đường nối từ vị trí giáp ranh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành được quy hoạch nâng cấp với 6 làn đường chính và 4 làn đường song hành - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 3.

Dự án sẽ nâng cấp tuyến đường lên mặt cắt ngang rộng 60m, tương ứng 10 - 12 làn xe, trong đó, phần tuyến chính 8 làn xe, 4 làn đường song hành - Ảnh: THUẬN VĂN

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 4.

Việc mở rộng quốc lộ 1 đoạn kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành (quy mô phần đường chính 6 làn xe và 4 làn đường song hành) đóng vai trò chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 5.
Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 6.
Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 7.

Hàng loạt máy phá dỡ nhà cửa, thu dọn phế liệu để giải phóng mặt bằng dọc tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua các xã, phường: Bình Chánh, Tân Nhựt, Bình Đông, Tân Tạo, An Lạc) - Ảnh: THUẬN VĂN

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 8.

Bàn giao khoảng 65m² để phục vụ thi công dự án mở rộng quốc lộ 1, ông Nghiêm Văn Tám (ngụ xã Bình Chánh, TP.HCM) phấn khởi khi căn nhà mới của gia đình và bà con xung quanh sắp hoàn thành sau nhiều tháng xây dựng. Tuy nhà lùi sâu vào bên trong mặt đường, diện tích thu hẹp hơn trước, nhưng ông ủng hộ vì lợi ích chung - Ảnh: THUẬN VĂN

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 9.
Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 10.
Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 11.

Nhiều hộ dân thuê thêm nhân công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nơi ở mới để sớm ổn định cuộc sống - Ảnh: THUẬN VĂN

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 12.

Các hộ kinh doanh xã Bình Chánh chủ động sắp xếp không gian, lùi vào bên trong để duy trì hoạt động mua bán - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 13.

Hiện trạng giải phóng mặt bằng dọc quốc lộ 1, đoạn qua khu vực chân cầu vượt Bình Thuận (phường Bình Đông) vào chiều 2-11 - Ảnh: THUẬN VĂN

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 14.

Nhiều hộ dân xã Tân Nhựt có nhà thuộc diện giải tỏa một phần đang sửa sang lại nhà cửa. Những chỗ ở mới dần xuất hiện dọc theo tuyến đường mở rộng - Ảnh: THUẬN VĂN

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 15.

Đoạn mặt bằng dọc quốc lộ 1 đoạn vòng xoay An Lạc (phường Tân Tạo) đã được giải tỏa sạch, tạo không gian phục vụ thi công - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 16.

Công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng dọc tuyến quốc lộ 1 thuộc phường An Lạc cũng được địa phương đẩy nhanh tiến độ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Dọc quốc lộ 1 TP.HCM, người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng mở rộng đường - Ảnh 18.Trọng dụng nhân tài, nguồn lực quan trọng đặc biệt để TP.HCM bứt phá

Phát hiện, đánh giá, trọng dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực nhân tài là yêu cầu quan trọng để TP.HCM sáng tạo, đột phá, bứt phá, vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, tiên phong phát triển nhanh, bền vững, ngang tầm thời cuộc.

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