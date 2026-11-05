Người dân TP.HCM khẩn trương dọn dẹp, bàn giao mặt bằng để mở rộng quốc lộ 1 lên 60m

Tuổi Trẻ ghi nhận hiện dọc tuyến quốc lộ 1, từ đường Kinh Dương Vương (TP.HCM) đến khu vực giáp ranh xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, nhiều khu vực đã có mặt bằng thông thoáng. Xen lẫn những căn nhà đang tháo dỡ là các công trình được người dân xây dựng, sửa chữa lại trên phần đất còn lại, tạo mặt bằng thuận lợi phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1.
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (dự án thành phần 3) dài khoảng 9,62km, đi qua các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông và hai xã Tân Nhựt, Bình Chánh. Tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỉ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 9.600 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.
Dự án ảnh hưởng khoảng 2.241 hộ dân, với khoảng 1.822 trường hợp giải tỏa trắng. Riêng xã Bình Chánh, địa phương có chiều dài tuyến đi qua lớn nhất, với khoảng 828 cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng; trong đó có 295 hộ thuộc diện giải tỏa toàn bộ, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 260.465m².
Đến ngày 2-11, xã Bình Chánh đã có 784/828 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, đạt tỉ lệ 94,68%. Hiện số hộ đồng ý và đã nhận tiền là 726 hộ, trong khi số hộ đồng ý nhưng chưa nhận tiền là 74.
Sau khi bàn giao khoảng 65m² đất cho dự án mở rộng quốc lộ 1 từ tháng 6-2026, ông Nghiêm Văn Tám (ngụ xã Bình Chánh) đang tất bật xây dựng lại căn nhà trên phần diện tích còn lại.
Ông Tám cho biết gia đình sớm đồng thuận bàn giao mặt bằng vì ủng hộ chủ trương mở rộng đường, đồng thời mức bồi thường phù hợp với nguyện vọng. Dù phải thu hẹp diện tích nhà ở, ông vẫn vui vẻ, mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.
Tuổi Trẻ ghi nhận hiện trạng giải phóng mặt bằng dọc tuyến quốc lộ 1:
Hàng loạt máy phá dỡ nhà cửa, thu dọn phế liệu để giải phóng mặt bằng dọc tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua các xã, phường: Bình Chánh, Tân Nhựt, Bình Đông, Tân Tạo, An Lạc) - Ảnh: THUẬN VĂN
Nhiều hộ dân thuê thêm nhân công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nơi ở mới để sớm ổn định cuộc sống - Ảnh: THUẬN VĂN
Tối đa: 1500 ký tự
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