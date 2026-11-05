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Nga sẽ không bao giờ chấp nhận hạn chế quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Phía Nga nói rằng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không phải là đặc quyền, mà là một trọng trách đặc biệt.

Nga sẽ không bao giờ chấp nhận hạn chế quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia phát biểu trước các thành viên Hội đồng Bảo an sau khi bỏ phiếu về nghị quyết nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran hồi năm 2025 - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-11, Hãng thông tấn Tass đưa tin: ông Kirill Logvinov, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố Nga sẽ không bao giờ bật đèn xanh cho việc hạn chế sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ bật đèn xanh cho những đề xuất nhằm hạn chế việc sử dụng quyền phủ quyết, bất kể lý do được đưa ra là gì. Quyền này không phải là một đặc quyền, mà là một trọng trách đặc biệt. Đây là công cụ khuyến khích các bên tìm kiếm những thỏa hiệp công bằng và lâu dài.

Nguyên nhân khiến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc suy giảm hiệu quả không nằm ở việc sử dụng quyền phủ quyết, mà xuất phát từ chính sách của nhóm thiểu số phương Tây, bên vốn tiếp tục tìm cách sử dụng cơ quan này chỉ để thúc đẩy chương trình nghị sự riêng" - ông nói trong cuộc phỏng vấn với Tass.

Về khả năng Tổng thư ký Liên hợp quốc tiếp theo đóng vai trò trong tiến trình cải tổ, ông Logvinov cho rằng "vấn đề này không thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao" cho người đứng đầu tổ chức.

"Như tôi đã lưu ý, đây là vấn đề thuộc quyền quyết định của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc" - ông nhấn mạnh.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có tổng cộng 15 thành viên, gồm 5 thành viên thường trực (Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc) và 10 thành viên không thường trực được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu chọn với nhiệm kỳ 2 năm.

5 thành viên thường trực (hay còn được biết tới là nhóm "P5") tất nhiên có quyền lực cao hơn 10 thành viên còn lại, đáng chú ý nhất là quyền phủ quyết các dự thảo nghị quyết. 

Chính vì thế, trong một số trường hợp khi quan điểm của một số thành viên trong nhóm P5 khác nhau, nếu có một thành viên phủ quyết, dự thảo nghị quyết sẽ không được thông qua.

Cũng cần lưu ý, theo các điều khoản trong Hiến chương Liên hợp quốc, quyền phủ quyết của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an không phải là tuyệt đối. Vì để thông qua một nghị quyết, trước hết phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 9/15 thành viên Hội đồng Bảo an, bất chấp có thành viên thường trực hay không thường trực đồng ý hay không.

Bên cạnh đó, đối với mỗi đề cử kết nạp thành viên mới, trước khi qua "ải" P5, cũng phải cần ít nhất 9/15 phiếu thuận từ Hội đồng Bảo an.

Các cuộc thảo luận về cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã được tổ chức nhiều năm qua, nhưng sau khi tranh luận, các bên vẫn chưa tìm được sự đồng thuận.

Nga sẽ không bao giờ chấp nhận hạn chế quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh 2.Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt cấm vận Cuba

Ngày 28-10, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập niên của Mỹ đối với Cuba.

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    Chủ đề: Liên hợp quốc quyền phủ quyết Hội đồng Bảo an Nga

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