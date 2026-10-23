‘Nếu thầy cô mặc kệ học sinh không làm bài tập, ai chịu thiệt?’

Lắng nghe học sinh, giải quyết mâu thuẫn đúng cách để ngăn bạo lực ngay từ đầu - Ảnh do AI tạo

Bài viết "Học sinh có quyền tức giận nhưng không được dùng bạo lực với thầy cô" nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.

Không thể lấy lý do học sinh “còn nhỏ” để không phải chịu trách nhiệm

Bạn đọc Lê Văn Thuận cho rằng học sinh không làm bài tập thì giáo viên không được phép dùng roi hay phạt đứng góc lớp. Tuy nhiên, ông cũng đặt vấn đề về ý thức tôn trọng thầy cô của học sinh và phụ huynh khi các em không thực hiện yêu cầu học tập.

"Nếu giáo viên thiếu trách nhiệm với lương tâm nghề nghiệp, họ hoàn toàn có thể mặc kệ việc học sinh có học bài, làm bài hay không, thậm chí cho điểm khá để tránh rắc rối. Khi đó, người chịu hậu quả lâu dài chính là học sinh và gia đình", Văn Thuận viết.

Bạn đọc này nhấn mạnh, nhiều thầy cô nghiêm khắc xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và mong muốn học sinh tiến bộ. Vì vậy, cần tôn trọng, chia sẻ và đừng để những giáo viên tận tâm với nghề phải đơn độc.

Theo bạn đọc Phan Anh, tâm lý tuổi vị thành niên có thể khiến học sinh dễ bốc đồng, thiếu kinh nghiệm kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, đây là lý do để giáo dục chứ không phải để miễn trừ trách nhiệm.

“Nếu mọi hành vi sai đều được giải thích bằng lý do “còn nhỏ”, học sinh sẽ khó nhận biết ranh giới giữa cảm xúc cá nhân và chuẩn mực ứng xử.

Bao dung đúng nghĩa là giúp người mắc lỗi có cơ hội sửa sai, chứ không phải làm nhẹ đi hậu quả của hành vi sai trái”, bạn đọc này nhấn mạnh.

Bạn đọc Lão gàn cho rằng mệnh lệnh "không được" trong phát biểu của chuyên gia cho thấy những giới hạn không thể vượt qua. Khi liên quan đến đạo đức và pháp luật, mỗi người phải tuân thủ.

“Phụ huynh học sinh cũng cần được trang bị kỹ năng kiểm soát cảm xúc và hành vi để làm gương, đồng thời giáo dục con em ứng xử đúng mực”, bạn đọc này nói.

Bạn đọc Sao Xẹt nhớ lại thời học hệ 10/10, học sinh không soạn bài, làm thiếu bài tập hoặc không thuộc bài đều bị thầy cô trách phạt. Có người hôm sau lên đường nhập ngũ vẫn bị phạt đứng úp mặt vào tường. Sau 30 năm, ông và các bạn vẫn biết ơn thầy cô.

Khi con cái đi học mắc lỗi hoặc chưa hoàn thành bài tập, cha mẹ nên ủng hộ giáo viên, đồng thời phân tích để con hiểu những thiếu sót của mình.

Ông cho biết các con đều trưởng thành, sống tử tế nhờ sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Thầy cô nghiêm khắc để giúp học sinh tiến bộ; nếu buông lỏng việc dạy dỗ, các em dễ thiếu ý thức học tập và ứng xử không đúng mực.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của phụ huynh trong việc giáo dục con cái, bởi cách nuôi dạy trong gia đình có ảnh hưởng đến hành vi và sự trưởng thành của trẻ.

Gia đình, nhà trường và xã hội cần xem lại việc đã giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống cho con em mình như thế nào, đồng thời người lớn đã làm gương cho trẻ ra sao. Bạn đọc THỦY

Các hoạt động ngoài trời giúp học sinh giải tỏa căng thẳng, học cách kiểm soát cảm xúc - Ảnh minh họa: LÊ HUY

Muốn trò ứng xử đúng mực, người lớn phải làm gương

Bạn đọc Long Vũ bày tỏ khi giáo viên bị học sinh hành hung ngay trong lớp, ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở người bị đánh mà còn tác động đến những học sinh chứng kiến.

Giáo viên có thể cảm thấy lo lắng, bất an khi đứng lớp, còn học sinh cũng khó tránh khỏi tâm lý hoang mang. Nếu những vụ việc như vậy không được xử lý rõ ràng và nghiêm túc, học sinh có thể mất niềm tin vào an toàn trường học.

Bạn đọc Quốc Anh cho rằng muốn giải quyết bạo lực học đường, cần tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp giáo dục phù hợp, thay vì chỉ lên án hành vi sai trái của học sinh.

Gia đình cần dạy con kìm chế cảm xúc, nhà trường cần lắng nghe và kịp thời giải quyết mâu thuẫn giữa học sinh với giáo viên. Cần xử lý hành vi sai trái, giúp học sinh hiểu trách nhiệm và thay đổi cách ứng xử, thay vì chỉ trách phạt để rồi vấn đề tiếp diễn.

Trong khi bạn đọc Cò cho rằng để hạn chế những vụ việc tương tự, nhà trường cần xử lý nghiêm hành vi bạo lực, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn để có cách giải quyết phù hợp.

Học sinh cần được hướng dẫn cách kìm chế cảm xúc và trao đổi với giáo viên khi có bất đồng, thay vì phản ứng bằng hành động. Gia đình cũng nên quan tâm đến cách con ứng xử và phối hợp với nhà trường khi có vấn đề.

Theo bạn đọc Nguyên, suy nghĩ và tâm lý của giới trẻ ngày nay đã khác trước, vì vậy không nên áp đặt các em phải hành xử giống thế hệ đi trước. Cũng theo bạn đọc này, một số bạn trẻ có cái tôi lớn, muốn khẳng định bản thân và đôi khi không nhường nhịn ngay cả cha mẹ.

Do đó, việc giáo dục cần kết hợp giữa răn đe và thuyết phục, bảo đảm hình thức kỷ luật không gây tác dụng ngược. Đây cũng là bài toán khó, đòi hỏi sự phối hợp và linh hoạt từ cả giáo viên lẫn phụ huynh.

Học sinh gần 18 tuổi, không nên phạt đứng trên bục giảng? Bạn đọc Ngọc Minh nhìn nhận vụ học sinh đấm cô giáo bị thương ở Hà Nội, là một sự việc cực kỳ vô lễ, vi phạm nghiêm trọng về đạo lý. Dù các em có tức giận đến mức nào, cũng không thể có hành động bạo lực với thầy cô. Trò ngày xưa như bạn đọc bị ăn đòn là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn đọc Minh nhận định về góc độ sư phạm, thời nay đã khác xa nhiều, khi các em được giáo dục đầy đủ về nhân phẩm, lòng tự trọng, quyền con người, quyền được tôn trọng... học lớp 12 tức đã sắp 18 tuổi, các em đã hình thành cái tôi, cái sĩ diện, cộng với một tâm hồn bốc đồng của tuổi mới lớn. Vậy thiết nghĩ thầy cô, không nên phạt các em đứng trên bục giảng như vậy. Có nhiều hình phạt khác, vừa nghiêm, vừa đủ và phù hợp hơn, mà vẫn không mất đi tính nghiêm túc trong giáo dục. Bạn đọc có địa chỉ mhun****@gmail.com cho rằng khi học sinh vi phạm nội quy, thầy cô cần ứng xử bao dung, nhẹ nhàng, thấu đáo và tôn trọng học trò.