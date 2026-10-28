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Nam công nhân quê Vĩnh Long trúng vé số giải đặc biệt 28 tỉ đồng

tác giả
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

Lên TP.HCM làm công nhân, người đàn ông 39 tuổi ở Vĩnh Long may mắn trúng độc đắc 14 tờ vé số với tổng tiền thưởng 28 tỉ đồng.

Nam công nhân 39 tuổi ở Vĩnh Long trúng vé số đặc biệt 28 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nam công nhân trúng giải đặc biệt 14 tờ vé số - Ảnh: Đại lý Phước Danh

Sáng 28-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Lê Hữu Phước - chủ một đại lý vé số tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - cho biết đại lý vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải đặc biệt xổ số miền Nam với tổng số tiền 28 tỉ đồng.

Người trúng thưởng là nam công nhân 39 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, hiện làm việc tại TP.HCM. Tối 26-10, sau khi đi làm về, anh dò số. Khi biết mình trúng giải đặc biệt, anh trở về quê ngay trong đêm.

"Khách hàng này mua vé số đài TP.HCM. Gia đình họ rất vui", anh Phước cho hay.

Theo anh Phước, khách hàng sở hữu 14 tờ vé số cùng mang dãy số 472899, trúng giải đặc biệt trong kỳ quay thưởng ngày 26-10 của Công ty Xổ số kiết thiết TP.HCM.

"Anh này đi cùng vợ và vài người thân để lãnh thưởng. Họ có nhờ tôi hướng dẫn đến 4 ngân hàng để gửi tiết kiệm tổng cộng 20 tỉ đồng, mỗi ngân hàng 5 tỉ đồng. Số tiền còn lại, người này nhận tiền mặt, nói là để mang về quê xây nhà và dự kiến đầu tư làm ăn", anh Phước thông tin.

Anh Phước chia sẻ, với tổng số tiền thưởng 28 tỉ đồng, chưa trừ thuế thu nhập cá nhân, nam công nhân có kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế tại quê nhà.

Chủ đại lý này còn cho biết trước đó vài ngày cũng đổi thưởng cho nhiều người trúng 6 tờ đặc biệt. "Hôm đó một phụ nữ ở Cà Mau đến Vĩnh Long dự tiệc. Trong bữa tiệc chị này có mua 6 tờ vé số, sau đó tặng lại cho nhiều người trong bàn. Chiều hôm đó họ trúng độc đắc", anh Phước cho hay.

Trước đó, tại Cà Mau, hai người đàn ông may mắn trúng thưởng vé số. Trong đó một người trúng 5 tờ giải đặc biệt đài Kiên Giang và một người trúng 16 tờ giải đặc biệt đài Hậu Giang.

Nam công nhân 39 tuổi ở Vĩnh Long trúng vé số giải đặc biệt 28 tỉ đồng - Ảnh 2.Vụ trúng số gần 50 tỉ đồng ở miền Tây: Quyền riêng tư của người trúng thưởng được bảo vệ ra sao?

Liên tiếp trong những ngày qua, tại Cà Mau có 2 người dân trúng số, tổng cộng 165 tờ vé số với số tiền gần 50 tỉ đồng. Sự việc thu hút sự chú ý lớn của dư luận về các quy định bảo mật thông tin và quyền nhân thân của người trúng thưởng.

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KHẮC TÂM
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    Chủ đề: vé số Vĩnh Long công nhân đặc biệt

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