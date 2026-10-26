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Hai người ở Cà Mau trúng 165 tờ vé số gần 50 tỉ đồng trong 2 ngày liên tiếp

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Ngày 26-10, một lãnh đạo ban quản lý chợ Tắc Vân, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau cho biết một người đàn ông bán rau củ quả trước khu đất trống chợ Tắc Vân vừa trúng 5 tờ vé số đặc biệt và đã đi lãnh giải rồi về quê.

- Ảnh 1.

Nhiều người dân đến lấy đồ như nhận phần lộc từ chủ trúng vé số - Ảnh: MXH

"Ông này đã bán rau củ quả ở đây khá lâu, không thuộc tiểu thương trong chợ (bán ở ngoài bìa chợ). Sau khi trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt đài Kiên Giang (xổ ngày 25-10) thì người này đã để lại quầy sạp, rau củ quả cho bà con đến lấy để đi lãnh giải và về quê hương ở tỉnh Sóc Trăng (cũ)", đại diện ban quản lý chợ cho hay.

Mạng xã hội cũng lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh khá đông người dân đến lấy đồ về ăn chung vui cùng với gia chủ. Nhiều người còn vui vẻ lấy luôn các dụng cụ, cân, rổ, túi, dù để đem về xài.

Trước đó ngày 24-10, một người đàn ông ở Cà Mau cũng trúng 160 tờ vé số, nhận hơn 35 tỉ đồng.

Cụ thể người này trúng tổng cộng 160 vé, gồm 16 vé giải đặc biệt, có dãy số 361620 thuộc đài Hậu Giang và 144 vé giải an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Tổng số tiền trúng là 39,2 tỉ đồng và sau khi khấu trừ thuế theo quy định, số tiền khách hàng thực nhận khoảng 35,6 tỉ đồng.

Chủ một đại lý vé số ở Cà Mau cho rằng trước đây đại lý từng bán vé trúng thưởng nhiều lần, nhưng chủ yếu là vài vé mỗi khách. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến khách hàng trúng số tiền lớn như vậy.

- Ảnh 2.Biết vé số không trúng nhưng vẫn mua vì muốn giúp người bán dạo, đổi lấy vài phút hồi hộp vào buổi chiều

Một câu chuyện nho nhỏ xung quanh mấy tờ vé số, mới thấy trong cuộc sống, việc mua hy vọng cầu may chưa bao giờ là điều dễ dàng.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: tiền thưởng bán rau trúng số khách hàng

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