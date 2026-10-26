Người đàn ông Cà Mau trúng 160 vé số, nhận hơn 35 tỉ đồng

Cọc vé số của người đàn ông Cà Mau may mắn trúng - Ảnh: Đại lý cung cấp

Ngày 26-10, anh Tô Ích Tuyên, đại lý vé số Ngọc Quang (tỉnh Cà Mau) xác nhận, đại lý đã bán và đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé gồm 160 tờ trúng giải đặc biệt và an ủi. Tổng giá trị giải thưởng là 39,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Theo anh Tuyên, khách hàng trúng thưởng là nam giới, thường xuyên mua vé số nguyên cây tại đại lý.

Khi phát hiện khách hàng trúng thưởng, đại lý đã thông báo đến anh và làm các thủ tục trao thưởng theo quy định.

Cụ thể, người này trúng tổng cộng 160 vé, gồm 16 vé giải đặc biệt, có dãy số 361620 thuộc đài Hậu Giang, mở thưởng ngày 24-10 và 144 vé giải an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Sau khi khấu trừ thuế theo quy định, số tiền khách hàng thực nhận khoảng 35,6 tỉ đồng.

Theo anh Tuyên, việc chi trả được thực hiện bằng tiền mặt và chuyển khoản theo yêu cầu của khách. Trong đó, khách hàng nhận 2,6 tỉ đồng tiền mặt, phần còn lại được chuyển khoản.

Chia sẻ về lần đổi thưởng đặc biệt này, anh Tuyên cho biết trước đây đại lý từng bán vé trúng thưởng nhiều lần, nhưng chủ yếu là vài vé mỗi khách. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến khách hàng trúng số tiền lớn như vậy.