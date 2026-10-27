Vụ trúng số gần 50 tỉ đồng ở miền Tây: Quyền riêng tư của người trúng thưởng được bảo vệ ra sao?

Mua 160 tờ vé số, người đàn ông ở Cà Mau trúng hết với 16 giải đặc biệt và 144 giải an ủi khác nhau - Ảnh: Đại lý cung cấp

Theo Thông tư 75 của Bộ Tài chính, về quyền riêng tư, người trúng thưởng có quyền yêu cầu công ty xổ số bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, thời gian, địa điểm nhận thưởng và mục đích sử dụng tiền thưởng. Doanh nghiệp chỉ được công khai thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của người trúng giải.

Hành vi làm lộ thông tin khách hàng khi chưa được phép có thể bị phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

Mọi hành vi tự ý công bố hoặc làm lộ thông tin cá nhân của người trúng thưởng mà không được phép là hành vi xâm phạm quyền cá nhân. Người trúng thưởng có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Ngọc Mỹ (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) cho biết: "Tôi thường mua vé số của những người già neo đơn, chủ yếu để giúp họ, chứ không cầu mong trúng giải đặc biệt.

Nếu may mắn được trúng số, tôi sẽ giữ bí mật, không cho bất kỳ ai biết, trừ người thân trong gia đình.

Theo suy nghĩ của tôi, khi trúng số tiền lớn như vậy sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Ví dụ, một số người biết chuyện có thể đến mượn hoặc xin tiền, rất khó xử. Không cho ai biết sẽ hay hơn".

Trong khi đó, ông Tùng (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ - có thâm niên 30 năm bán vé số dạo) cho hay mỗi ngày ông bán 200 tờ, chứng kiến không ít trường hợp người mua trúng từ giải đặc biệt đến giải an ủi. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ tiết lộ danh tính khách hàng.

"Khi khách hàng trúng số, họ giúp đỡ mình sẽ cảm ơn, còn không phải tuyệt đối giữ bí mật cho họ", ông Tùng nói.

Dưới góc độ kinh doanh, anh Hải (chủ một đại lý vé số ở TP Cần Thơ) cũng chia sẻ nhiều năm làm đại lý anh đã thấy rất nhiều khách hàng trúng giải đặc biệt, có người trúng 14 tờ, có người trúng 16 tờ. Dù biết rõ người trúng, anh không hề báo hay tiết lộ thông tin cho bất cứ ai.

Theo anh Hải, nếu mình "nhiều chuyện" thì khách hàng sẽ không bao giờ đến mua vé số của mình nữa.

Một chủ đại lý vé số khác ở Cà Mau cũng khẳng định quy tắc hàng đầu của đại lý là giữ kín thông tin người trúng số, bởi nếu để lọt thông tin, chủ đại lý có thể đối diện với việc bị kiện tụng, thậm chí mất uy tín trong làm ăn để rồi phá sản.

Một người từng trúng số đặc biệt ở Cà Mau cũng bày tỏ thêm không ai dại gì mà công bố mình trúng nhiều tờ vé số với số tiền lớn cho báo chí hay mọi người biết. Đây là quyền nhân thân của họ, bởi công bố đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy cơ trộm cắp, lừa đảo hoặc bị làm phiền bởi những người quen và không quen đến xin tiền.

"Hồi tôi trúng số chỉ có người thân biết", người này kể lại.

Người chia sẻ niềm vui trúng số, người giữ kín Mới đây, một người đàn ông bán rau củ trước khu đất trống chợ Tắc Vân (phường Tân Thành, Cà Mau) trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt của đài Kiên Giang mở ngày 25-10 với giá trị giải thưởng 10 tỉ đồng. Sau khi trúng thưởng, ông đã chia sẻ niềm vui với người dân xung quanh bằng cách bỏ lại quầy sạp rau củ cho mọi người tự do lấy dùng rồi lên đường đi nhận thưởng và mua gạo về tặng bà con. Hiện người này đã về lại Sóc Trăng sinh sống. Cách đó một ngày (24-10), một người đàn ông tại phường Bạc Liêu (Cà Mau) cũng trúng nguyên dãy 160 tờ vé số của đài Hậu Giang. Dãy vé trúng thưởng gồm 16 tờ giải đặc biệt mang dãy số 361620 và 144 tờ giải an ủi (mỗi giải 50 triệu đồng). Tổng trị giá giải thưởng 39,2 tỉ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, số tiền thực nhận của khách hàng là khoảng 35,6 tỉ đồng.