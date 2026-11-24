Công nhân chế biến tôm xuất khẩu - Ảnh: Q.ĐỊNH

Bà Lê Hằng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), đưa ra dự báo như vậy khi nói về triển vọng thị trường xuất khẩu tôm 2027.

Theo bà Hằng, 10 tháng đầu năm nay xuất khẩu tôm đạt 4,2 tỉ USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên bức tranh xuất khẩu tôm có diễn biến trái chiều. Trong khi Trung Quốc, Nhật Bản, Úc và Canada tăng nhập khẩu tôm Việt thì thị trường Mỹ và EU lại có xu hướng giảm.

Từ diễn biến thị trường thời gian qua, bà Hằng dự báo năm 2027, thị trường tôm thế giới sẽ có 5 xu hướng lớn mà ngành tôm Việt Nam cần lưu ý.

Nhu cầu tiêu thụ phân hóa mạnh giữa các thị trường và phân khúc tôm

Thứ nhất, nguồn cung tôm tiếp tục lớn, cạnh tranh giá ngày càng gay gắt. Trong đó Ecuador và Ấn Độ tiếp tục chi phối nguồn cung tôm thế giới, tạo sức ép cạnh tranh đối với các nước có chi phí sản xuất cao hơn.

Tăng trưởng nguồn cung có thể tiếp tục vượt tốc độ tăng tiêu thụ ở một số thị trường, khiến giá tôm nguyên liệu và tôm đông lạnh phổ thông khó phục hồi mạnh. Do đó tôm thẻ chân trắng Việt Nam sẽ tiếp tục gặp khó khi cạnh tranh bằng giá.

Thứ hai, nhu cầu tiêu thụ phân hóa mạnh giữa các thị trường và phân khúc sản phẩm. Theo bà Hằng, Mỹ có quy mô tiêu thụ lớn nhưng nhạy cảm với giá và tồn kho.

Trung Quốc có nhu cầu đa dạng từ tôm đông lạnh phổ thông đến tôm sống, tôm hùm và sản phẩm cao cấp. Nhật Bản ưu tiên sản phẩm sơ chế, chế biến tiện lợi. EU phân hóa theo từng nước thành viên, trong khi Hàn Quốc có nhu cầu tương đối ổn định.

Thứ ba, bà Hằng nhận định thương mại tôm tiếp tục dịch chuyển theo chính sách thuế và rào cản nhập khẩu.

Chính sách thuế của Mỹ, các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp, cùng sự khác biệt về ưu đãi thuế giữa các nước xuất khẩu sẽ tiếp tục làm thay đổi luồng thương mại tôm. Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý cạnh tranh bằng giá thành sau thuế tại thị trường nhập khẩu.

Thứ tư, sản phẩm chế biến sâu, tiện lợi và phân khúc cao cấp ngày càng quan trọng. Bà dự báo Mỹ ưa chuộng tôm bóc vỏ, tôm đông lạnh và sản phẩm tiện lợi, với áp lực cạnh tranh giá lớn.

Nhật Bản nhu cầu tập trung vào tôm luộc, tôm sushi, tôm kéo thẳng và sản phẩm chế biến theo quy cách riêng. EU mua tôm luộc, bóc vỏ, sản phẩm có chứng nhận và các mặt hàng phù hợp từng nước thành viên.

Với Trung Quốc, các sản phẩm được ưa chuộng gồm tôm thẻ phổ thông, tôm sú cỡ lớn, tôm hùm sống và các dòng sản phẩm cao cấp. Hàn Quốc có nhu cầu đối với tôm nguyên con, tôm bóc vỏ và các sản phẩm chế biến tiện lợi.

Thứ năm, chi phí sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững trở thành yếu tố cạnh tranh. Bà cho rằng hiệu quả của toàn chuỗi từ nuôi trồng, thu mua, chế biến đến xuất khẩu sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của ngành tôm.

Tôm hùm ở tỉnh Khánh Hòa vừa được người dân thu hoạch, chuẩn bị xuất bán - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tăng chế biến sâu, phát triển sản phẩm theo thị trường

Với những xu hướng trên, đại diện VASEP đưa ra dự báo thận trọng, cho rằng xuất khẩu tôm năm tới có thể giảm 2,2%, đạt khoảng 4,4 tỉ USD (đây là dự báo của hiệp hội, khác với mục tiêu kế hoạch của ngành).

Nguyên nhân chủ yếu đến từ những khó khăn tại thị trường Mỹ và EU phục hồi chậm do lượng hàng tồn kho còn cao.

Đáng chú ý, tôm Việt Nam tiếp tục chịu sức ép từ các biện pháp thuế tại Mỹ, gồm thuế chống bán phá giá từ hơn 6% đến gần 26%, thuế chống trợ cấp (CVD) và mức thuế bổ sung 12,5% theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Ngoài ra giá thành sản xuất tôm Việt Nam hiện cao hơn 20-30% so với Ecuador và Ấn Độ, đặc biệt ở phân khúc tôm thẻ chân trắng đông lạnh.

Tuy nhiên theo đại diện VASEP, thị trường tôm Việt vẫn còn dư địa ở những phân khúc sản phẩm có giá trị gia tăng.

Thị trường Mỹ cơ hội nằm ở tôm chín, tẩm bột, sushi, sản phẩm tiện lợi và nhãn riêng. Với Trung Quốc, bên cạnh tôm hùm xanh, tôm thẻ đông lạnh và tôm sú vẫn còn dư địa phát triển, nhất là ở phân khúc chất lượng.

Đối với Nhật Bản, doanh nghiệp cần tận dụng lợi thế ở nhóm sản phẩm có giá trị cao hơn. Đồng thời tận dụng các lợi thế FTA để tăng xuất khẩu vào các thị trường Úc, Anh, Canada....

Ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu tôm 2027 thu về 4,6-4,7 tỉ USD Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định năm 2027, ngành tôm dự kiến tiếp tục có cơ hội phát triển nhờ năng lực sản xuất, chế biến, xuất khẩu. Song cạnh tranh quốc tế, yêu cầu chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững tiếp tục gia tăng. Những tác động của El Nino gây ra trong mùa khô 2026-2027 có thể ảnh hưởng đến nuôi tôm. Do đó ngành thủy sản đặt mục tiêu năm tới sản xuất khoảng 1,5 triệu tấn tôm, xuất khẩu thu về 4,6-4,7 tỉ USD. Để bảo đảm mục tiêu đề ra, ngành thủy sản sẽ tập trung kiểm soát nguồn gốc, chất lượng giống và mầm bệnh, phát triển giống sạch bệnh, nâng cao năng lực sản xuất tôm bố mẹ. Đồng thời tăng thông tin thị trường, chuẩn hóa chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất. Nghiên cứu giá thành và lợi nhuận theo phương thức nuôi và thúc đẩy liên kết với chế biến, xuất khẩu.