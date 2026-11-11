Mỹ: Bé trai 11 tháng tuổi bị nhốt lồng chó, chôn dưới đất suốt 24 tiếng vẫn sống

Bé Koah Sharpe và nghi phạm (cũng là cha ruột) Michael Comer - Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Lexington

Ngày 10-11, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Lexington (bang South Carolina) cho biết bé Koah Sharpe được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn còn thở và có thể khóc.

“Chúa quả thật nhân từ. Chỉ vài phút trước, chúng tôi tìm thấy bé Koah đang thoi thóp giành giật sự sống và cất tiếng khóc. Đó là âm thanh vui sướng nhất mà bạn có thể nghe được từ một đứa trẻ” - Cảnh sát trưởng hạt Lexington Jay Koon nói với báo giới ngày 10-11.

Cha của bé, Michael Comer (25 tuổi), bị bắt vào tối 9-11 với cáo buộc đột nhập trộm cắp và chống người thi hành công vụ. Cảnh sát đang phối hợp với văn phòng công tố để xem xét các cáo buộc bổ sung đối với người này.

Trước khi mất tích, Koah được bà nội tên Trish Comer chăm sóc. Theo Cảnh sát trưởng Koon, đây là việc thường xuyên xảy ra.

Khi bà Trish cần ra ngoài giải quyết việc riêng, Koah được giao cho cha ruột chăm sóc trong lúc chờ một người khác đến thay. Tuy nhiên, khi người chăm sóc tiếp theo đến nơi, Comer đã dắt Koah rời đi.

Sau khi nhận được tin báo mất tích, cảnh sát lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm trên diện rộng. Theo cảnh sát trưởng, khoảng 100 người tham gia chiến dịch.

Koah được tìm thấy sau khi đội tìm kiếm phát hiện những dấu vết "đất mới bị đào xới" trong khu rừng, cách nhà của cha nghi phạm Comer khoảng 45 m. Khi bắt đầu đào đất, họ nghe thấy tiếng Koah khóc.

“Như các bạn có thể hình dung, mọi người lập tức chạy đua với thời gian, cùng nhau đào đất để đưa bé ra ngoài” - ông Koon kể.

Ông Koon cho biết chiếc khăn quấn quanh lồng chó có thể đã vô tình tạo đủ khoảng không cho Koah thở, giúp bé sống sót trong khoảng 24 giờ bị chôn dưới đất.

Hiện bé trai đang được chăm sóc tại bệnh viện và hy vọng sẽ sớm bình phục.

