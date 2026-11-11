Công an Trung Quốc bắt người lái máy xúc đập phá tòa nhà hành chính công

Chiếc máy xúc tại hiện trường ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hôm 9-11 - Ảnh chụp màn hình/SCMP

Theo báo South China Morning Post, vụ việc xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố mới Phong Đông ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc vào hôm 9-11.

Nhiều đoạn video đang tiếp tục được lan truyền hôm nay (11-11), cho thấy người đàn ông điều khiển máy xúc đập phá mái che ở lối vào, cửa kính và một phần mặt tiền tòa nhà.

Trong video, chiếc máy xúc màu vàng liên tục lao vào mặt trước tòa nhà, gây hư hại nghiêm trọng, trước sự chứng kiến của một số người.

Vụ việc gây hư hại nghiêm trọng cho Trung tâm Dịch vụ hành chính công ở Tây An, Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình/SCMP

Vụ việc kéo dài gần một giờ, buộc nhân viên và người đến làm thủ tục phải sơ tán.

Công an thành phố Tây An xác nhận đã bắt giữ người đàn ông tại hiện trường vào hôm 9-11. Họ xác định người này mang họ Hồ (Hu), 47 tuổi.

Không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Chiếc máy xúc màu vàng tại hiện trường ở Tây An, Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình/SCMP

Chưa rõ động cơ của người đàn ông. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, vụ việc có liên quan đến tranh chấp tiền đền bù khi giải tỏa một trang trại chăn nuôi.

Một số thông tin khác lan truyền trên mạng cho rằng người đàn ông vướng tranh chấp về tiền lương chưa được thanh toán liên quan đến một dự án của chính quyền. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Nghi phạm hiện bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Các quầy tiếp nhận hồ sơ của trung tâm đã hoạt động trở lại.