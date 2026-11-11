Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Công an Trung Quốc bắt người lái máy xúc đập phá tòa nhà hành chính công

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Công an Trung Quốc vừa bắt một người đàn ông 47 tuổi sau khi người này dùng máy xúc phá hoại trung tâm dịch vụ hành chính công ở thành phố Tây An.

Công an Trung Quốc bắt người lái máy xúc đập phá tòa nhà hành chính công - Ảnh 1.

Chiếc máy xúc tại hiện trường ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hôm 9-11 - Ảnh chụp màn hình/SCMP

Theo báo South China Morning Post, vụ việc xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố mới Phong Đông ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc vào hôm 9-11. 

Nhiều đoạn video đang tiếp tục được lan truyền hôm nay (11-11), cho thấy người đàn ông điều khiển máy xúc đập phá mái che ở lối vào, cửa kính và một phần mặt tiền tòa nhà.

Trong video, chiếc máy xúc màu vàng liên tục lao vào mặt trước tòa nhà, gây hư hại nghiêm trọng, trước sự chứng kiến của một số người.

Công an Trung Quốc bắt người lái máy xúc đập phá tòa nhà hành chính công - Ảnh 2.

Vụ việc gây hư hại nghiêm trọng cho Trung tâm Dịch vụ hành chính công ở Tây An, Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình/SCMP

Vụ việc kéo dài gần một giờ, buộc nhân viên và người đến làm thủ tục phải sơ tán.

Công an thành phố Tây An xác nhận đã bắt giữ người đàn ông tại hiện trường vào hôm 9-11. Họ xác định người này mang họ Hồ (Hu), 47 tuổi.

Không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. 

Công an Trung Quốc bắt người lái máy xúc đập phá tòa nhà hành chính công - Ảnh 3.

Chiếc máy xúc màu vàng tại hiện trường ở Tây An, Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình/SCMP

Chưa rõ động cơ của người đàn ông. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, vụ việc có liên quan đến tranh chấp tiền đền bù khi giải tỏa một trang trại chăn nuôi.

Một số thông tin khác lan truyền trên mạng cho rằng người đàn ông vướng tranh chấp về tiền lương chưa được thanh toán liên quan đến một dự án của chính quyền. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Nghi phạm hiện bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Các quầy tiếp nhận hồ sơ của trung tâm đã hoạt động trở lại.

Công an Trung Quốc bắt người lái máy xúc đập phá tòa nhà hành chính công - Ảnh 4.Trung Quốc làm cách nào có được chip tiên tiến của Nvidia?

Từng có thông tin Công ty DeepSeek của Trung Quốc đã phát triển mô hình mới bằng cách sử dụng hàng ngàn con chip được tháo rời ở nước ngoài rồi đưa vào Trung Quốc.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tây An dịch vụ hành chính công Trung Quốc máy xúc

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất