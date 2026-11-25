Chương trình Muôn sắc Việt Nam chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất - Ảnh: NAM TRẦN

Dự chương trình Muôn sắc Việt Nam có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và đông đảo nhân dân.

Ngày Văn hóa Việt Nam hôm nay không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một sắc màu, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu; cùng dự chương trình có nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Ngày Văn hóa Việt Nam khẳng định nhân dân là chủ thể sáng tạo, thụ hưởng văn hóa

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhắc lại thời điểm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 80 năm trước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", ông nói "lời căn dặn ấy đến nay vẫn tỏa sáng nguyên vẹn giá trị".

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, "Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một sắc màu, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam".

Với thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thủ đô ngàn năm văn hiến.

"Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; để truyền thống và hiện đại cùng làm nên thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng", ông nói.

Qua chương trình, đại diện thành phố Hà Nội nhắn nhủ "văn hóa chỉ thực sự tỏa sáng khi được chuyển hóa thành những việc làm tốt đẹp, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng".

Ông chúc Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành ngày hội của nhân dân, để tình yêu văn hóa được nuôi dưỡng trong mỗi gia đình và lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Với thời lượng 120 phút, chương trình đưa khán giả đi từ huyền tích nguồn cội, qua những không gian di sản đến các sáng tạo mang bản sắc Việt hôm nay

Khán giả hô vang Muôn sắc Việt Nam; sân Mỹ Đình phủ kín gần 50.000 khán giả

Gần 50.000 khán giả vẫy lightstick, hô vang Muôn sắc Việt Nam - Văn hóa soi đường, non sông hòa nhịp hâm nóng không khí trước thềm sự kiện.

Trong số khán giả phủ kín các khán đài Tinh Hoa, Cội Nguồn, Bản Sắc, Rạng Rỡ, Hội Nhập, có rất nhiều người từ các tỉnh, thành đổ về. Concert không chỉ là "sân" của người trẻ mà còn của "người già" như lời MC Nguyên Khang nói.

Biển người tại sân Mỹ Đình tối 24-11

Có khán giả đến "đu" các giọng ca trẻ như Quốc Thiên, Đông Hùng, Anh Tú, Cheng, Võ Hạ Trâm, Hoàng Thùy Linh…. nhưng cũng có những khán giả 67, 68 tuổi, rất hạnh phúc vì hôm nay đúng Ngày Văn hóa Việt Nam, được nghe "thần tượng" một thời như NSND Thanh Hoa, Quang Thọ, Thu Hiền… hát live.

Văn hóa dành cho mọi người. Ai cũng có một "chốn về" của mình trong một ngày hội chung của toàn dân tộc.

Để khi chương trình chính thức "lên nhạc" lúc 20h, sau phần khai từ Đất nước muôn đời về với huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, trống đồng và cánh chim Lạc nhắc nhớ hai chữ "đồng bào", các ca sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Phạm Anh Duy và Lâm Bảo Ngọc làm nóng sân khấu với liên khúc Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh, mở màn Muôn sắc Việt Nam.

Chương trình Muôn sắc Việt Nam thu hút khoảng 50.000 khán giả

Đất nước trọn niềm vui "thổi bùng" concert quốc gia

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn hòa giọng giữa những giọng ca gạo cội và các ca sĩ trẻ.

NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik đã mang đến sức sống mới cho Đất nước trọn niềm vui của cố nhạc sĩ Hoàng Hà, dẫn khán giả vào bài ca khải hoàn, mừng vui của toàn dân tộc.

Quang Thọ còn góp giọng trong Người Hà Nội cùng Phạm Thu Hà và nhóm Oplus kể một khúc tráng ca đậm chất Hà Nội vừa kiêu hùng vừa lãng mạn, hào hoa trong bản hòa ca chung.

Với Made in Việt Nam, NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi mang đến một khúc ca yêu nước thế hệ mới. Tiếng hát vượt thời gian của Thanh Hoa trong lanh lảnh, làm bệ đỡ cho các ca sĩ trẻ cất giọng tự hào là người Việt Nam trong ánh đèn lightstick nhuộm vàng sân Mỹ Đình.

Khán giả hưởng ứng tiết mục Đất nước trọn niềm vui - Video: ĐẬU DUNG

NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền trong tiết mục Đất nước trọn niềm vui

Các Anh trai vượt ngàn chông gai NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và Osad lại "gây sốt" với Tiếng ru cội nguồn cùng thông điệp đầy ý nghĩa "Đừng quên tiếng ru cội nguồn, hỡi đồng bào ơi".

Sự đa dạng về giọng hát và phong cách mở ra không gian giao thoa giữa dân ca, nghệ thuật truyền thống, âm nhạc thính phòng, cổ điển, các ca khúc cách mạng, trữ tình và những sáng tác đương đại.

Những bài ca đi cùng năm tháng và các sáng tác mới hiện diện trong cùng một mạch kể, để ký ức của người đi trước gặp gỡ cảm xúc và sức sáng tạo của người trẻ hôm nay.

Đông Hùng hát Đường lên phía trước

Trong khi đó, những tiết mục solo của Tùng Dương (Thư pháp), Quốc Thiên (Đất Việt tiếng vọng ngàn đời), Đông Hùng (Đường lên phía trước), Võ Hạ Trâm (Bài ca đất phương Nam), Phương Mỹ Chi (Lý cò style - Rock hạt gạo)… "vít" vào bản giao hưởng văn hóa chung những sắc thái khác nhau.

Riêng Mỹ Tâm trữ tình và lắng đọng với Thương ca tiếng Việt, gửi đến lời nhắn nhủ ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam: "Tiếng Việt còn trong mỗi người/ người Việt còn thì còn nước non".

Mỹ Tâm hát Thương ca tiếng Việt

Những nghệ sĩ trong dân gian hát khúc ca kết đoàn

Không chỉ có những nghệ sĩ hot được khán giả quen mặt biết tên, Muôn sắc Việt Nam gây xúc động khi những nghệ sĩ trong dân gian, những nghệ nhân đang lưu giữ di sản trên khắp cả nước, hôm nay bước lên sân khấu lớn kể chuyện văn hóa, quê hương và bản sắc của mình.

Tiết mục Bức tranh di sản hội tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, từ châu thổ và trung du Bắc Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và Nam Bộ đưa khán giả đến với sự phong phú của các làn điệu, lễ hội, tín ngưỡng và không gian thực hành văn hóa.

Di sản quan họ Bắc Ninh trên sân khấu Muôn sắc Việt Nam

Sự hiện diện của nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản góp phần đưa những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ đến gần công chúng hôm nay

Chương trình khép lại bằng màn đồng diễn và ca khúc chủ đề Rạng ngời văn hóa Việt Nam, do DTAP sáng tác riêng, qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Cùng đó là hòa tấu âm nhạc dân gian đương đại Múa sạp xòe hoa, Lý ngựa ô, Trống cơm và màn pháo hoa 17 phút nhuộm rực một góc Mỹ Đình, khép lại Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên.

Xem thêm hình chương trình Muôn sắc Việt Nam:

Sân khấu 3.000m² tạo điểm nhấn cho đêm nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Cờ bay rợp trời, Muôn sắc Việt Nam đậm tinh thần tự hào dân tộc

Võ Hạ Trâm thể hiện Bài ca đất phương Nam

Tùng Dương hát Thư pháp

Concert đậm sắc màu văn hóa các vùng miền

Phương Mỹ Chi "quẩy" với Rock hạt gạo

NSND Quang Thọ và Phạm Thu Hà trong Người Hà Nội

Quốc Thiên trình diễn Đất Việt tiếng vọng ngàn đời

Anh Tú và Hương Tràm hát liên khúc Người là Hồ Chí Minh - Bài ca Hồ Chí Minh

Chương trình diễn ra trong 2 tiếng, khép lại một Ngày Văn hóa Việt Nam nhiều cảm xúc