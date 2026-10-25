Tỉ lệ sở hữu nhà của gen Z đang được cho là vượt cả gen Y và X tại thời điểm ở cùng độ tuổi - Ảnh: FREEPIK

Nhiều bạn đọc cho rằng người trẻ cần nỗ lực phấn đấu, nhưng không nên lấy tài sản làm thước đo duy nhất để đánh giá cuộc đời.

Mua nhà, xe hơi sớm nhưng nợ ngân hàng thì có nhẹ nhàng?

Bạn đọc Nhật Huy nhận xét: "Có nhà, có xe sớm nhưng nợ lớn hằng tháng chưa chắc đã nhẹ nhàng", bởi áp lực tài chính có thể khiến thành quả trở thành gánh nặng.

Cùng quan điểm, bạn đọc Tran Nam phân tích người trẻ mới tốt nghiệp cần thời gian tích lũy thu nhập. "Nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, việc mua nhà, xe trước tuổi 30 là mục tiêu khó thực hiện với nhiều người", bạn đọc này viết.

Bạn đọc Bình Tịnh nhấn mạnh: "Chậm mà chắc còn hơn gồng gánh trả nợ quá sức", và cho rằng người trẻ không nên vì chạy đua bằng bạn bằng bè mà vay mượn vượt khả năng.

Trong khi đó, bạn đọc Thư Đinh nhìn nhận vay tiền mua tài sản không phải vấn đề nếu nằm trong tầm kiểm soát, nhưng không nên đánh đổi sức khỏe tinh thần để sở hữu nhà, xe hơi sớm.

Bạn đọc Minh Trần đặt câu hỏi: "Tôi làm công chức 40 tuổi vẫn chưa có nhà, xe vậy là thất bại dữ rồi sao?". Câu hỏi này cũng phản ánh thực tế mỗi người có điều kiện và tốc độ tích lũy khác nhau.

Mua đất, xây nhà trước 30 tuổi nhờ làm nhiều việc

Ở góc nhìn khác, bạn đọc Sao Xẹt xem tuổi 30 là cột mốc tự lập, có việc làm và sở hữu nhà, xe là dấu hiệu thành công. Bạn đọc chia sẻ từng mua đất, xây nhà trước tuổi 28 nhờ làm nhiều công việc và kinh doanh.

Bạn đọc Duong đề xuất khuyến khích người trẻ đặt mục tiêu phù hợp với bản thân, đồng thời phản đối việc "lấy mục tiêu của người A rồi áp lên cho B" để đánh giá ai thành công hay thất bại.

Bạn đọc Băng Thư nhận định: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", việc áp đặt có nhà, xe trước tuổi 30 sẽ gây khó khăn cho người tự thân lập nghiệp. Bạn đọc Lương Khắc Minh cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa người được gia đình hỗ trợ và người phải tự lo từ đầu.

Bạn đọc Nghĩa cho rằng mua nhà, mua xe là mục tiêu chính đáng nhưng không nên trở thành thước đo duy nhất. Đồng quan điểm, bạn đọc Trung Khiêm nhận xét: "Thành công không có một thước đo chung cố định, quan trọng là bản thân cảm thấy bình yên và hài lòng với hiện tại".