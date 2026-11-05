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Một ngày sau chỉ đạo, sở ở Đà Nẵng đã cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp

tác giả
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

Sau một ngày lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đưa ra chỉ đạo quyết liệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Sở ở Đà Nẵng cấp "sổ đỏ" cho doanh nghiệp sau một ngày bị phê bình - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Tam Thăng - TP Đà Nẵng - Ảnh: NGUYỄN SƠN

Ngày 5-11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường TP này đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi là "sổ đỏ") cho Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai (Cizidco).

Động thái này được thực hiện sau đúng một ngày doanh nghiệp phản ánh và lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt ngay tại cuộc họp.

Theo đó, Công ty Cizidco được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất có diện tích hơn 32,58ha, tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng (xã Thăng Trường và phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng).

Trong ngày 5-11, Công ty Cizidco đã nhận được giấy chứng nhận.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 4-11, ông Phan Thái Bình - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - làm việc với các sở, ban ngành, nhà đầu tư về tình hình thực hiện dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Tại đây, đại diện Công ty Cizidco cho biết đã hoàn thành 100% nghĩa vụ tài chính và đã có nhiều văn bản báo cáo, kiến nghị gửi cơ quan chức năng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thuộc giai đoạn 1 (hơn 32,58ha), điều này gây khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ giao đất cho Tập đoàn Hyosung.

Đáng chú ý, về nội dung này, trước đó UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu xử lý trước ngày 20-10-2026.

Sau khi nghe doanh nghiệp phản ánh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình phê bình Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc chậm thực hiện chỉ đạo của UBND TP; yêu cầu lãnh đạo sở xem xét trách nhiệm người liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng được yêu cầu phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và điều chỉnh giá đất cho Công ty Cizidco trước ngày 10-11-2026.

Sở ở Đà Nẵng cấp "sổ đỏ" cho doanh nghiệp sau một ngày bị phê bình - Ảnh 2.Đà Nẵng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp

Nhà đầu tư phản ánh chậm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Môi trường.

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TRẦN THƯỜNG
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    Chủ đề: sổ đỏ hạ tầng khu công nghiệp Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng quyền sử dụng đất Đà Nẵng Đà Nẵng

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