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Phó chủ tịch Đà Nẵng phê bình lãnh đạo sở vì chậm cấp 'sổ đỏ' cho doanh nghiệp

tác giả
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

Nhà đầu tư phản ánh chậm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Làm việc với nhà đầu tư, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu kiểm trách nhiệm của sở - Ảnh 1.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc chiều 4-11 - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Chiều 4-11, ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các sở ngành và nhà đầu tư về tình hình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) tại Chu Lai.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (Cizidco), cho biết đối với giai đoạn 1 (32,58 ha) dự án KCN Tam Thăng, Cizidco đã hoàn thành 100% nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, với số tiền hơn 169,3 tỉ đồng (nộp thừa hơn 1 tháng tiền thuê đất).

Dự án này thuộc diện miễn tiền thuê đất 14 năm (tương đương khoảng 58 tỉ đồng). UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định đính chính thời hạn sử dụng đất (giảm 1 tháng để trùng khớp với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng).

Cizidco cho biết đã có rất nhiều văn bản báo cáo, kiến nghị gửi cơ quan chức năng xác nhận việc miễn tiền thuê đất nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đáng chú ý, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo ngày 16-10, yêu cầu xử lý trước ngày 20-10-2026 nhưng hiện công ty vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với giai đoạn 1 (32,58 ha) trong tháng 11-2026, để Cizidco kịp thời đăng ký biến động, giao đất cho Tập đoàn Hyosung…

Ngay khi nghe doanh nghiệp phản ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình gọi điện cho Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng phụ trách lĩnh vực này nhưng không được.

Ông Bình cho rằng doanh nghiệp nộp thừa tiền, không rõ còn vướng mắc gì mà đến thời điểm này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận, trong khi TP đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 20-10.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Văn phòng UBND TP ghi vào thông báo kết luận phê bình Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc chậm thực hiện chỉ đạo của UBND TP; yêu cầu lãnh đạo sở xem xét trách nhiệm người liên quan. 

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và điều chỉnh giá đất cho Công ty Cizidco trước ngày 10-11-2026.

Làm việc với nhà đầu tư, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu kiểm trách nhiệm của sở - Ảnh 2.Sắp khởi công 3 dự án tổng vốn hơn 40.460 tỉ tại Chu Lai

TP Đà Nẵng lên kế hoạch khởi công 3 dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai, có tổng mức đầu tư hơn 40.460 tỉ đồng vào cuối năm 2026, nửa đầu năm 2027.

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TRẦN THƯỜNG
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    Chủ đề: Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng quyền sử dụng đất Phan Thái Bình Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm

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