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Bệnh viện hơn 3.300 tỉ đồng ở Cà Mau lại trễ hẹn, tiếp tục gia hạn

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Gói thầu xây dựng các khối nhà phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường được gia hạn đến ngày 30-11. Đây là lần gia hạn thứ ba của gói thầu này.

Cà Mau yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm việc trễ tiến độ 2 gói thầu bệnh viện 3.300 tỉ - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau với quy mô hơn 3.300 tỉ dính tới nhiều câu chuyện về đấu thầu và trễ tiến độ - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 23-10, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản đồng ý cho điều chỉnh tiến độ gói thầu số 60 thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh đến ngày 30-11. Đây là lần gia hạn thứ ba của gói thầu này.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc trễ tiến độ gói thầu số 60 và gói thầu số 27, báo cáo tỉnh trước ngày 3-11.

Gói thầu số 60 (xây dựng các khối nhà phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật...) có giá trị hơn 108,5 tỉ đồng, do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cà Mau, Công ty TNHH xây dựng Tuấn Giang và Công ty TNHH dịch vụ thương mại tư vấn xây dựng Nhật Thành thi công.

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Theo hợp đồng, thời gian thực hiện từ 13-1-2025 đến 15-9-2025, nhưng đã trễ hẹn và phải gia hạn hai lần (đến 30-4-2026 và 15-9-2026). Đến ngày 7-9-2026, khối lượng thi công chỉ đạt khoảng 76,67%. Phần 23% còn lại chủ yếu là công tác hoàn thiện và hạ tầng kỹ thuật.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng đồng ý gia hạn gói thầu số 27 (xây dựng khối nhà chính) đến ngày 31-12-2026. Gói thầu có giá dự toán hơn 822 tỉ đồng, do liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 thực hiện. Đến nay, khối lượng thi công gói thầu này chỉ mới đạt khoảng 60,5%.

Liên quan gói thầu số 27, ngày 2-2-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thụ lý giải quyết tố giác tội phạm. Hiện vụ việc đang tạm đình chỉ do hết thời hạn xác minh, nhưng chưa có kết luận giám định.

Ngoài ra hồi tháng 5-2026, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng thanh tra toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu số 28 (hệ thống kỹ thuật M&E) có giá trúng thầu hơn 891 tỉ đồng.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng, khởi công tháng 4-2025 trên diện tích hơn 12ha. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, dự kiến ban đầu hoàn thành vào tháng 9-2026.

Cà Mau yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm việc trễ tiến độ 2 gói thầu bệnh viện 3.300 tỉ - Ảnh 2.Cà Mau khởi công cầu 500 tỉ kết nối bệnh viện 3.300 tỉ

Ngày 25-4, tỉnh Cà Mau khởi công cầu Nguyễn Đình Chiểu bắc qua sông Gành Hào, tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng, góp phần kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho người dân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: Bệnh viện Kiểm điểm tỉnh Cà Mau điều tra chậm tiến độ

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