Sắp khởi công 3 dự án tổng vốn hơn 40.460 tỉ tại Chu Lai

Ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sáng 4-11, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các sở ngành và chủ đầu tư thực hiện các dự án lớn trong khu kinh tế này.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, cho biết đơn vị quản lý đang triển khai một số dự án động lực, quy mô lớn.

Trong đó, dự án khu đô thị Chu Lai do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 188,56ha (tại xã Núi Thành), tổng vốn đầu tư hơn 18.854 tỉ đồng.

Dự án khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành do liên danh Công ty CP Geleximco Phố Hiến và Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư, diện tích dự kiến khoảng 296,28ha (phường Quảng Phú), tổng vốn đầu tư hơn 18.538 tỉ đồng.

Dự án khu đô thị ven sông Trường Giang do Công ty CP Green Industrial Chu Lai làm chủ đầu tư, diện tích dự kiến khoảng 74,05ha (phường Quảng Phú và phường Bàn Thạch), tổng vốn đầu tư hơn 3.069 tỉ đồng.

Tổng vốn đầu tư 3 dự án này hơn 40.461 tỉ đồng.

Đại diện chủ đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành báo cáo tại buổi họp - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ngoài ra, trên địa bàn xã Thăng An và Thăng Trường có 5 dự án được đề xuất, gồm: Khu đô thị kết hợp sân golf (quy mô 352ha); Khu đô thị dưỡng lão ven biển Thăng Trường (246ha); Dự án NamHoian River city, xã Thăng Trường (163ha); Khu đô thị hỗn hợp du lịch Thăng Trường (276ha) và khu đô thị dịch vụ du lịch Thăng An (1.086ha).

Tại buổi làm việc, sau khi nghe chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình chỉ đạo tập trung tháo gỡ các vướng mắc, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ông yêu cầu dự án khu đô thị Chu Lai phấn đấu khởi công trong tháng 12-2026. Trong trường hợp bất khả kháng không thực hiện được thì phải khởi công vào dịp kỷ niệm 52 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng (29-3-2027).

Đối với dự án khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành và khu đô thị ven sông Trường Giang, phấn đấu khởi công trước ngày 30-4-2027.

Công ty CP Green Industrial Chu Lai báo cáo tiến độ triển khai dự án khu đô thị ven sông Trường Giang - Ảnh: TRẦN THƯỜNG