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Sắp khởi công 3 dự án tổng vốn hơn 40.460 tỉ tại Chu Lai

tác giả
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

TP Đà Nẵng lên kế hoạch khởi công 3 dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai, có tổng mức đầu tư hơn 40.460 tỉ đồng vào cuối năm 2026, nửa đầu năm 2027.

Đà Nẵng sắp khởi công 3 dự án, tổng vốn hơn 40.460 tỉ tại Chu Lai - Ảnh 1.

Ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sáng 4-11, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các sở ngành và chủ đầu tư thực hiện các dự án lớn trong khu kinh tế này.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, cho biết đơn vị quản lý đang triển khai một số dự án động lực, quy mô lớn.

Trong đó, dự án khu đô thị Chu Lai do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 188,56ha (tại xã Núi Thành), tổng vốn đầu tư hơn 18.854 tỉ đồng.

Dự án khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành do liên danh Công ty CP Geleximco Phố Hiến và Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư, diện tích dự kiến khoảng 296,28ha (phường Quảng Phú), tổng vốn đầu tư hơn 18.538 tỉ đồng.

Dự án khu đô thị ven sông Trường Giang do Công ty CP Green Industrial Chu Lai làm chủ đầu tư, diện tích dự kiến khoảng 74,05ha (phường Quảng Phú và phường Bàn Thạch), tổng vốn đầu tư hơn 3.069 tỉ đồng.

Tổng vốn đầu tư 3 dự án này hơn 40.461 tỉ đồng.

Đà Nẵng sắp khởi công 3 dự án, tổng vốn hơn 40.460 tỉ tại Chu Lai - Ảnh 3.

Đại diện chủ đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành báo cáo tại buổi họp - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ngoài ra, trên địa bàn xã Thăng An và Thăng Trường có 5 dự án được đề xuất, gồm: Khu đô thị kết hợp sân golf (quy mô 352ha); Khu đô thị dưỡng lão ven biển Thăng Trường (246ha); Dự án NamHoian River city, xã Thăng Trường (163ha); Khu đô thị hỗn hợp du lịch Thăng Trường (276ha) và khu đô thị dịch vụ du lịch Thăng An (1.086ha).

Tại buổi làm việc, sau khi nghe chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình chỉ đạo tập trung tháo gỡ các vướng mắc, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ông yêu cầu dự án khu đô thị Chu Lai phấn đấu khởi công trong tháng 12-2026. Trong trường hợp bất khả kháng không thực hiện được thì phải khởi công vào dịp kỷ niệm 52 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng (29-3-2027).

Đối với dự án khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành và khu đô thị ven sông Trường Giang, phấn đấu khởi công trước ngày 30-4-2027.

Đà Nẵng sắp khởi công 3 dự án, tổng vốn hơn 40.460 tỉ tại Chu Lai - Ảnh 4.

Công ty CP Green Industrial Chu Lai báo cáo tiến độ triển khai dự án khu đô thị ven sông Trường Giang - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Đà Nẵng lên kế hoạch khởi công 3 dự án, vốn hơn 40.460 tỉ tại Chu Lai - Ảnh 4.Kết nối Chu Lai - Đà Nẵng: Mở rộng dư địa phát triển logistics miền Trung

Trong xu thế dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đang đứng trước cơ hội lớn để hình thành các trung tâm logistics quan trọng của cả nước, tiêu biểu như Cảng quốc tế Chu Lai.

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TRẦN THƯỜNG
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    Chủ đề: Chu Lai khu đô thị Khu kinh tế mở lãnh đạo Đà Nẵng Đà Nẵng

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