Sẽ xây khách sạn 25 tầng ở khu 'đất vàng' Đà Nẵng

Khu "đất vàng" tại số 16 Bạch Đằng (Đà Nẵng) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

UBND TP Đà Nẵng vừa chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng kết hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp tại số 16 Bạch Đằng (phường Hải Châu), được ví là "đất vàng" bên sông Hàn.

Khu đất thực hiện dự án có diện tích 1.795m². Công trình được quy hoạch xây mới với quy mô 25 tầng nổi (chưa kể tầng kỹ thuật và tum), 4 tầng hầm, chiều cao 99m.

Về công năng, tầng hầm bố trí khu kỹ thuật, phụ trợ khách sạn và chỗ để xe. Tầng 1 đến tầng 5 bố trí các chức năng thương mại, dịch vụ và các khu dịch vụ phục vụ khách sạn, căn hộ du lịch.

Tầng 6 - 15 bố trí phòng khách sạn; tầng 16 - 25 bố trí căn hộ du lịch.

Dự án có tổng diện tích sàn tầng nổi 23.371,28m². Trong đó, diện tích khách sạn và dịch vụ khách sạn 13.646m², diện tích căn hộ du lịch 8.563,26m² và diện tích thương mại dịch vụ 921m².

UBND TP Đà Nẵng giao Công ty cổ phần Dịch vụ Phúc Tín phối hợp đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Được biết, trước đây khu đất này được giao cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 do ông Phan Văn Anh Vũ làm chủ, thuê với thời hạn 50 năm. Giá thuê đất và bán nhà, vật kiến trúc thời điểm ấy là 45 tỉ đồng, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Sau đó Thanh tra Chính phủ kết luận Đà Nẵng cho thuê cơ sở nhà số 16 Bạch Đằng - một trong số những lô đất liên quan đến vụ án ông Phan Văn Anh Vũ mà tòa đã tuyên thu hồi tài sản cho Nhà nước - không đúng quy định.

Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, khu đất 16 Bạch Đằng được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 310 tỉ đồng (gần 173,2 triệu/m2), có hai cá nhân và một doanh nghiệp tham gia.

Kết quả, Công ty cổ phần Dịch vụ Phúc Tín (Hà Nội) trả giá cao nhất, trên 359,6 tỉ đồng (hơn 200 triệu đồng/m2), cao hơn giá khởi điểm gần 49 tỉ đồng.

UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định cho Công ty cổ phần Dịch vụ Phúc Tín thuê đất tại số 16 Bạch Đằng (phương thức cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất).

Khu đất có mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định cho thuê; hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.

Theo ghi nhận, khu đất có vị trí rất đắc địa với một mặt tiền đường ven sông Hàn là Bạch Đằng và một mặt tiền đường Trần Phú. Hiện đơn vị thi công đang tiến hành khoan cọc nhồi.