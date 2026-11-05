Đà Nẵng có quyết định quan trọng gỡ khó cho dự án tồn đọng, kéo dài

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra một dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (TP Đà Nẵng) - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ngày 5-11, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ký công văn gửi các sở ngành về triển khai kết luận cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đánh giá nhà đầu tư theo 3 tiêu chí

Theo đó, thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời không để thất thoát, thất thu ngân sách.

Đáng chú ý, UBND TP Đà Nẵng thống nhất rà soát, đánh giá năng lực tài chính nhà đầu tư theo quy định, dựa trên 3 tiêu chí: vốn chủ sở hữu; tỉ lệ dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu; khả năng huy động vốn.

Đối với nhà đầu tư thực hiện nhiều dự án, trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu được tập trung bố trí cho dự án cần ưu tiên tháo gỡ trước, không yêu cầu phân bổ đủ vốn chủ sở hữu cho các dự án còn lại.

Việc đánh giá năng lực tài chính và nghĩa vụ tài chính phải thực hiện riêng đối với từng dự án, không đồng nhất nghĩa vụ tài chính về đất của một dự án với toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, phân loại các dự án đủ điều kiện, dự án vướng năng lực tài chính hoặc nghĩa vụ tài chính, dự án thiếu hồ sơ và dự án đề xuất đưa ra khỏi danh mục.

Doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính có 2 phương án xử lý

Phương án một, hướng dẫn doanh nghiệp đề nghị cơ quan thuế cho nộp dần tiền thuế nợ, đồng thời có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Thời hạn nộp dần không quá 12 tháng kể từ ngày có văn bản chấp nhận.

Phương án hai, doanh nghiệp nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, ngoại trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án và tiền chậm nộp tương ứng. Đối với các khoản còn nợ này, người đại diện theo pháp luật phải có văn bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31-12-2026, nêu rõ tiến độ, nguồn tiền thanh toán.

Nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo cam kết, thành phố sẽ xem xét hủy bỏ các quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất.

Trên cơ sở kết quả rà soát chuyên ngành, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét cho phép tiếp tục triển khai đối với dự án đủ điều kiện...

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng được giao hướng dẫn chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn khảo sát, xác định khối lượng đầu tư thực tế tại các dự án, làm cơ sở đánh giá năng lực tài chính và phần vốn cần thiết để hoàn thành dự án. Thuế thành phố có trách nhiệm rà soát, xác định số phải nộp, đã nộp, còn nợ của từng doanh nghiệp, từng dự án; phân định rõ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chậm nộp và các khoản thuế khác…

Gỡ vướng dự án khu đô thị kiểu mẫu 86.126,7m² của MBLand Đà Nẵng UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khu đô thị kiểu mẫu của MBLand ở phường Điện Bàn Đông.



