4 lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm (ngày 27-11) - Ảnh: MINH HÒA

Sau 16h ngày 27-11, ghi nhận từ hệ thống đấu giá trực tuyến, lô đất 1.K3.3.HH (trước đây là lô đất 3-9, diện tích hơn 5.009m2), có giá khởi điểm 1.744 tỉ đồng đã được đấu giá thành với giá hơn 1.771 tỉ đồng.

Đây là lô đất có diện tích nhỏ nhất trong 4 lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm được tổ chức đấu giá ngày 27-11. Lô đất có giá khởi điểm hơn 1.744 tỉ đồng, người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền hơn 348 tỉ đồng (tương đương 20% giá khởi điểm).

Theo quy định, phương thức đấu giá là trả giá lên với mỗi bước giá 9 tỉ đồng. Như vậy với giá đấu giá thành thì những người tham gia đấu giá đã trả với 3 bước giá.

Thông tin người đấu giá trúng đã được mã hóa.

Trong khi đó 3 lô đất còn lại gồm: Lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô đất 3-12, có diện tích hơn 10.059m2), lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8, có diện tích hơn 8.568m2); lô 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5, có diện tích hơn 6.446m2) có giá khởi điểm là 10.198 tỉ đồng (lô 1.K3.5.HH); 2.632 tỉ đồng (lô 1.K3.1.OD); 2.091 tỉ đồng (lô 1.K3.4.H) đã không có người tham gia đấu giá vào ngày 27-11.

Lô 1.K3.3.HH trúng đấu giá được quy hoạch hỗn hợp nhóm nhà ở (95%) và dịch vụ (5%), cao tối đa 10 tầng.

Các lô đất trên thuộc khu chức năng số 3 khu đô thị mới Thủ Thiêm với hạ tầng hoàn thiện. Người trúng đấu giá sẽ thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt.

Tổng giá khởi điểm của bốn lô là hơn 16.666 tỉ đồng, cao hơn 3 lần mức khởi điểm năm 2021. Cuối năm 2021, bốn khu đất này từng đấu giá và có tổng giá trúng 37.346 tỉ đồng. Sau phiên đấu giá, các doanh nghiệp trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nên thành phố hủy kết quả.

4 lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm có vị trí tốt - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người trúng đấu giá thành nếu không ký hợp đồng mua tài sản sẽ mất tiền đặt trước Theo quy định về đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền tương đường 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Lô đất 1.K3.3.HH (trước đây là lô đất 3-9, diện tích hơn 5.009 m² ) có giá khởi điểm 1.744 tỉ đồng, người tham gia đấu giá phải đóng tiền đặt trước hơn 348 tỉ đồng. Theo quy định, trong thời hạn từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Nếu quá hạn người trúng đấu giá không thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thì xem như từ chối kết quả đấu giá và mất tiền đặt trước. Theo quy định, trường hợp tài sản không đấu giá thành do không có người tham gia đấu giá thì sẽ được đưa ra đấu giá lại.

3 trong 4 lô đất ở Thủ Thiêm không có người đấu giá vào ngày 27-11 3/4 lô đất khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) đã đấu giá không thành vào ngày 27-11 do không có người tham gia đấu, theo kết quả hệ thống đấu giá trực tuyến.











