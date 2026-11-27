3.790 căn nhà tái định cư và 5 lô đất có giá khởi điểm đấu giá là hơn 18.253 tỉ đồng - Ảnh: HỮU DUY

Theo thông báo trên Hệ thống đấu giá trực tuyến, ngày 11-12 trên hệ thống sẽ diễn ra đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất gồm 5 lô đất và 3.790 căn tái định cư trên đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các lô đất được đấu giá bao gồm: lô đất 1.K7.9.HH (trước đây là lô R1) có diện tích 31.461,7m²; lô đất 1.K7.5.HH (trước đây là lô R2), diện tích 8.167m²; lô đất 1.K7.6.HH (trước đây là lô R3), diện tích 7.342,7m²; lô đất 1.K7.8.HH (trước đây là lô R4), diện tích 19.616,2m²; lô đất 1.K7.7.HH (trước đây là lô R5), diện tích 12.235,1m².

Tổng diện tích 5 lô đất là 78.822,7m² thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ. Trong đó lô R1 chức năng ở 61,8%, chức năng dịch vụ 38,2%; lô R2 chức năng ở 86%, chức năng dịch vụ 14%; lô R3 chức năng ở 86,7%, chức năng dịch vụ 13,3%; lô R4 chức năng ở 87,7%, chức năng dịch vụ 12,3%; lô R5 chức năng ở 86,9%, chức năng dịch vụ 13,1%.

Tài sản gắn liền với đất gồm 3.790 căn hộ chung cư tái định cư thuộc 2 dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự án thứ nhất gồm 2.220 căn hộ, trong đó lô R1 gồm 1.438 căn hộ thuộc 8 khối nhà A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4; lô R2 gồm 416 căn hộ thuộc 3 khối nhà C1, C2, C3; lô R3 gồm 366 căn hộ thuộc 3 khối nhà D1, D2, D3.

Dự án thứ hai gồm 1.570 căn hộ, trong đó lô R4 gồm 975 căn hộ thuộc 5 khối nhà A, B, C, D, E; lô R5 gồm 595 căn hộ thuộc 6 khối nhà A, B, C, D, E, F.

Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô đất là hơn 18.253 tỉ đồng.

Phương thức đấu giá là trả giá lên với bước giá là 30 tỉ đồng.

4 lần đấu giá không thành công của khu nhà có 3.790 căn hộ Năm 2017, 3.790 căn nhà tái định cư và đất lần đầu tiên được TP.HCM đưa ra đấu giá, với giá khởi điểm 8.800 tỉ đồng nhưng không có người tham gia. Đến năm 2018, TP.HCM tiếp tục đem ra đấu giá lần thứ 2 với giá khởi điểm được nâng lên 9.100 tỉ đồng và lần này cũng không có người mua. Đến giữa năm 2021, lần đấu giá thứ 3 được đưa ra với giá khởi điểm nâng lên 9.900 tỉ đồng nhưng cũng không có người mua. Lần thứ 4 vào năm 2023, số nhà đất trên được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 9.900 tỉ đồng nhưng cũng chưa ai mua. Lần này TP.HCM tiếp tục đưa ra đấu giá với giá khởi điểm tăng gấp đôi.