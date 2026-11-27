4 lô đất thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng giá khởi điểm hơn 16.665 tỉ đồng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sáng 27-11, Hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận kết quả đấu giá không thành của 3/4 lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá ngày 27-11 do không có người tham gia.

Cụ thể là các lô đất: Lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô đất 3-12, có diện tích hơn 10.059m2), theo kế hoạch đấu giá vào lúc 8h30; lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8, có diện tích hơn 8.568m2), theo kế hoạch đấu giá lúc 10h; lô 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5, có diện tích hơn 6.446m2), có kế hoạch đấu lúc 14h.

Các lô trên lần lượt có giá khởi điểm là 10.198 tỉ đồng (lô 1.K3.5.HH); 2.632 tỉ đồng (lô 1.K3.1.OD); 2.091 tỉ đồng (lô 1.K3.4.H).

Như vậy, còn lại lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9, diện tích hơn 5.009m2), theo kế hoạch sẽ đấu giá vào lúc 15h30 - 16h. Lô này được quy hoạch hỗn hợp nhóm nhà ở (95%) và dịch vụ (5%), cao tối đa 10 tầng.

Lô đất này có diện tích nhỏ nhất trong 4 lô đất, giá khởi điểm 1.744 tỉ đồng. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền hơn 348 tỉ đồng, phương thức đấu giá là trả giá lên với mỗi bước giá 9 tỉ đồng.

Tổng giá khởi điểm của bốn lô là hơn 16.666 tỉ đồng, cao hơn 3 lần mức khởi điểm năm 2021. Cuối năm 2021, bốn khu đất này từng đấu giá và có tổng giá trúng 37.346 tỉ đồng. Sau phiên đấu giá, các doanh nghiệp trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên thành phố hủy kết quả.

Đấu giá không thành do không có người mua Theo quy định Luật Đấu giá tài sản, các trường hợp đấu giá không thành bao gồm: Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá; Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá; giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên; Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá; người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận mà không có người trả giá tiếp; trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá; Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ.