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Môi giới hét giá phòng Lô Lô Chải 3,1 triệu đồng/đêm, chính quyền ra ngay khuyến cáo

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NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

Hét giá gấp 3 lần, phòng homestay tại Lô Lô Chải bị đẩy lên hơn 3 triệu đồng/phòng/đêm với view Cột cờ Lũng Cú, khiến nhiều du khách ngỡ ngàng.

Môi giới hô biến báo giá 3,1 triệu đồng/phòng tại Lô Lô Chải - Ảnh 1.

Giá phòng, dịch vụ du lịch được các homestay niêm yết công khai - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 13-11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một số cá nhân hoạt động môi giới, giữ phòng tại Lô Lô Chải, Đồng Văn (Tuyên Quang), sau đó chào bán cao hơn giá niêm yết. Thông tin này đã trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Theo nội dung này, phòng lưu trú tại Lô Lô Chải các dịp cuối tuần sắp tới được chào bán với mức giá từ 1,18 triệu đồng cho phòng đơn đến 3,1 triệu đồng cho phòng hai giường view cột cờ/đêm. Tương tự, phòng tại Đồng Văn được bán với giá từ 800.000 đồng đến 1,4 triệu tùy hạng phòng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 13-11, ông Trần Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (Tuyên Quang) - cho biết mức giá lan truyền hoàn toàn sai sự thật. Giá phòng tại Lô Lô Chải chưa bao giờ lên đến mức cao như vậy.

Mức giá lan truyền trên mạng xã hội cao gấp 3 lần giá phòng niêm yết của các homestay, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Giá phòng tại Lô Lô Chải dao động khoảng từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/phòng tùy vào hạng phòng.

Theo ông Chung, việc giá phòng bị đẩy lên cao như vậy ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý của địa phương, người làm du lịch tại Lô Lô Chải.

Môi giới hô biến báo giá 3,1 triệu đồng/phòng tại Lô Lô Chải - Ảnh 2.

Du khách check-in tại Lô Lô Chải - Ảnh: NAM TRẦN

Anh Xuân Hưng - chủ homestay Lake View (thôn Lô Lô Chải) - cho biết giá phòng tại cơ sở lưu trú này dao động tùy vào hạng phòng, thời điểm. So với các ngày trong tuần, giá phòng cuối tuần sẽ chênh khoảng 200.000 đồng/phòng.

"Khi giá bị đẩy lên cao, du khách rất khó tiếp cận phòng vì hiện tại đang vào mùa cao điểm. Đa số khách đặt phòng vào cuối tuần đều phải đặt từ sớm.

So với giá gốc, giá bán qua sale tăng lên rất nhiều lần và khi đến lưu trú, du khách biết mức giá thực tế không đến như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt cho khách", anh Hưng nói.

Theo anh Hưng, vào mùa cao điểm du khách nên chủ động đặt phòng sớm, đặt trực tiếp qua homestay bằng cách lên Google maps, các hội nhóm trên mạng xã hội.

"Thường các bạn sale nhà mình sẽ chỉ được bán đúng giá niêm yết và được hưởng phần trăm hoa hồng.

Trong trường hợp gặp phải sale báo giá cao, du khách có thể xin ảnh phòng để kiểm tra xem đó là homestay nào, so sánh giá, đồng thời báo với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý", anh Hưng khuyên.

Trong mùa cao điểm du lịch năm nay, chính quyền xã Lũng Cú đã nhiều lần kiểm tra về giá, chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đúng về việc niêm yết giá, chất lượng dịch vụ cho khách du lịch.

Xã đang rà soát từng cơ sở, lập danh sách các cơ sở lưu trú trên địa bàn xã bao gồm các thông tin: tên cơ sở lưu trú, bảng giá niêm yết, thông tin liên hệ để du khách có thể đặt phòng trực tiếp, đúng chỗ.

Trước thông tin phản ánh về tình trạng môi giới giữ phòng, bán giá cao gấp nhiều lần so với giá niêm yết, UBND xã Lũng Cú đã giao cho Công an xã rà soát, kiểm tra, đồng thời phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Tuyên Quang) xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội.

Tại xã Đồng Văn, ông Phạm Đức Nam - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn - cho biết toàn bộ khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn xã đều phải thực hiện niêm yết giá công khai. Bất cứ đơn vị nào lợi dụng dịp cao điểm để nâng giá, "chặt chém" đều bị xử lý theo quy định.

Môi giới hô biến báo giá 3,1 triệu đồng/phòng tại Lô Lô Chải - Ảnh 4.Công khai giá trông giữ xe tại Lô Lô Chải chỉ từ 2.000 đồng

Giá trông giữ xe, dịch vụ xe di chuyển đến Lô Lô Chải, các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn xã Lũng Cú (Tuyên Quang) trong mùa du lịch 2026 được niêm yết công khai, giá trông xe đạp chỉ 2.000 đồng.

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NGUYỄN HIỀN
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    Chủ đề: Tuyên Quang Lô Lô Chải Đồng Văn lừa đảo

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