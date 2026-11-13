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Tháo dỡ lều quán tự phát khu vực sống lưng khủng long Tà Xùa

tác giả
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

13 lều quán, lán tự phát tại khu vực sống lưng khủng long Tà Xùa sẽ được tháo dỡ, trả lại không gian cảnh quan, tổ chức lại hoạt động du lịch.

Tháo dỡ lều quán tự phát khu vực sống lưng khủng long Tà Xùa - Ảnh 2.

Mây tràn trên sống lưng khủng long Tà Xùa - Ảnh: NAM TRẦN

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 13-11, ông Đỗ Văn Xiêm - Chủ tịch UBND xã Tà Xùa (Sơn La), cho biết khu vực sống lưng khủng long hiện đang có 13 lều quán tự phát của người dân.

Địa phương đang kiểm tra hiện trạng, tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh tự tháo dỡ lều, lán tạm.

Khu vực tháo dỡ không có quán cà phê, chủ yếu là các lán tạm được bà con dựng để bán nước, đồ lưu niệm nhỏ cho du khách.

Việc tháo dỡ được thực hiện theo từng bước. Chính quyền xã sẽ tuyên truyền, vận động bà con tự thực hiện, sau đó mới chuyển sang tháo dỡ.

Trước đó, ngày 8-11, UBND xã Tà Xùa đã ban hành văn bản yêu cầu tháo dỡ lều quán, chấm dứt bán hàng tại khu vực để bảo đảm an toàn cho du khách, giữ gìn cảnh quan và môi trường.

Việc tháo dỡ được thực hiện nhằm lập lại trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách, giữ gìn cảnh quan, môi trường tại khu vực ngắm mây Sống lưng khủng long.

Theo Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, sau khi tháo dỡ các lán tạm, địa phương sẽ làm đường tránh để bà con vận chuyển lúa sau thu hoạch mà không cần đi qua sống lưng khủng long, cải tạo cảnh quan khu vực, tổ chức các dịch vụ xe ôm, bán hàng, tổ chức chợ phiên để tạo sinh kế cho bà con… tăng trải nghiệm cho du khách.

Tà Xùa là một trong những thiên đường săn mây tại miền Bắc được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Trong năm 2026, Tà Xùa đã đón gần 90.000 lượt khách tham quan.

Tháng 9-2026, Tà Xùa được World Travel Awards vinh danh là Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026. Điểm đến này tiếp tục vào danh sách đề cử Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu thế giới.

Sống lưng khủng long thuộc bản Chống Tra, cách trung tâm xã khoảng 15 km. Mùa săn mây tại Tà Xùa bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau.

Du khách đến Sống lưng khủng long không chỉ được chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh mà còn được tận hưởng, trải nghiệm không gian văn hóa bản địa của Tây Bắc.

Tháo dỡ lều quán tự phát khu vực sống lưng khủng long Tà Xùa - Ảnh 3.Khu vườn hoa bươm bướm ở Tà Xùa nở rộ, du khách rủ nhau check-in

Cuối tháng 9, ở Tà Xùa có một khu vườn nở đầy hoa bươm bướm rực rỡ giữa những dãy núi, được nhiều du khách lên lịch check-in.

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NGUYỄN HIỀN
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    Chủ đề: Sơn La Tà Xùa du lịch Tây Bắc sống lưng khủng long

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