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Hàng quán tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại lối xuống vịnh đẹp thế giới Lăng Cô

tác giả
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO

Nhiều hàng quán ven biển xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) đang tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm, trả lại lối xuống biển và không gian đi lại cho người dân, du khách.

Hàng quán tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại lối xuống vịnh đẹp thế giới Lăng Cô - Ảnh 1.

Người dân tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại không gian biển cộng đồng - Ảnh: NGUYỄN DO

Vịnh Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô) được công nhận là thành viên của Câu lạc bộ Các vịnh đẹp nhất thế giới (Worldbays Club) vào năm 2009. Tuy nhiên, tình trạng hàng quán lấn chiếm bãi biển, chắn lối đi khiến nhiều người dân thất vọng.

Hàng quán sát mép nước, người dân phải đi vòng xuống biển

Theo ghi nhận, nhiều hàng quán ven biển tại các khu vực Loan Lý, Đông Dương lấn chiếm bãi biển suốt thời gian dài, ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng không gian ven biển.

Hàng quán tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại lối xuống vịnh đẹp thế giới Lăng Cô - Ảnh 2.

Nhiều hàng quán xây dựng với các cọc bê tông cắm xuống bãi cát, nằm sát bờ biển - Ảnh: NGUYỄN DO

Tại bãi biển thôn Đông Dương, nhiều hàng quán kinh doanh hải sản dựng cột bê tông kiên cố trên bãi cát, bố trí khu vực kinh doanh kéo dài ra sát mép biển.

Ở cuối tuyến đường ra biển, một nhà hàng chắn ngang lối xuống bãi cát. Người dân muốn xuống biển phải đi đường vòng, hoặc đi qua các hàng quán nên rất bất tiện.

Những hạng mục dựng sát mép nước làm thu hẹp không gian bãi cát, cản trở việc đi bộ, vui chơi ven bờ biển của người dân.

Hàng quán tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại lối xuống vịnh đẹp thế giới Lăng Cô - Ảnh 3.

Con đường nối quốc lộ 1A ra bãi biển cộng đồng Đông Dương như chạy thẳng vào hàng quán của một hộ kinh doanh. Địa phương yêu cầu chủ quán tháo dỡ phần lấn chiếm - Ảnh: NGUYỄN DO

Tại bãi biển Bình An, khu vực vịnh Chân Mây, nhiều hàng quán cũng lắp đặt các hạng mục trên bãi cát, thu hẹp không gian bãi tắm cộng đồng.

Thời gian qua, người dân nhiều lần phản ánh tình trạng lấn chiếm không gian bãi biển và việc rác thải sinh hoạt trên bãi cát, gây mất mỹ quan của vịnh biển đẹp thế giới.

Trả lại không gian biển cho cộng đồng

Trước thực trạng trên, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã tổ chức các cuộc làm việc với những hộ kinh doanh và yêu cầu 6 hộ tháo dỡ các hạng mục chắn lối xuống biển, lấn sát bờ biển.

Các hộ đã nắm rõ yêu cầu, cam kết tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng trước ngày 30-10-2026. Những ngày qua, một số hàng quán đang tháo dỡ.

Hàng quán tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại lối xuống vịnh đẹp thế giới Lăng Cô - Ảnh 4.

Nhiều hàng quán đang tháo dỡ các hạng mục - Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Ngô Thiện Cẩm, chủ một nhà hàng, cho biết hiện trạng quán đã tồn tại nhiều năm. Sau khi được địa phương tuyên truyền, quán đang tháo dỡ phần công trình kéo dài từ đường xuống biển để trả lại lối đi, cải thiện cảnh quan.

Tuy nhiên, do đã bỏ ra số tiền lớn để đầu tư, một số hộ kinh doanh mong được địa phương hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Hàng quán tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại lối xuống vịnh đẹp thế giới Lăng Cô - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Văn Thuận, chủ một nhà hàng kinh doanh, cho biết sẽ triển khai tháo dỡ, hoàn thành theo yêu cầu của địa phương - Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Phan Hữu Bình - Phó trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Chân Mây - Lăng Cô - cho biết địa phương đang giám sát việc tháo dỡ và sẽ tiếp tục kiểm tra sau đó để ngăn tình trạng tái lấn chiếm.

"Đến thời hạn ngày 30-10, nếu các nhà hàng không chấp hành thì địa phương sẽ tính toán đến phương án cưỡng chế" - ông Bình nói.

Theo ông Bình, địa phương sẽ nghiên cứu phương án tổ chức không gian dịch vụ ven biển phù hợp với quy hoạch và quy định. Mục tiêu là tạo điều kiện kinh doanh, phát triển du lịch, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận biển của cộng đồng.

Thu gom rác thường xuyên

Ngoài tình trạng hàng quán lấn chiếm, chắn lối xuống biển, rác thải dọc bờ biển cũng gây mất mỹ quan.

Ông Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô - cho biết địa phương đã họp, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội triển khai các giải pháp xử lý rác từ biển dạt vào bờ.

Hàng quán tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại lối xuống vịnh đẹp thế giới Lăng Cô - Ảnh 6.

Rác thải tại bờ biển Lăng Cô được chụp tháng 9-2026 - Ảnh: NGUYỄN DO

Các giải pháp gồm tổ chức thu gom; đề nghị HEPCO tăng tuyến, tăng chuyến hỗ trợ; phát động "Chủ nhật xanh" tại các tuyến ven biển; tăng cường các tổ tự quản ở nhà hàng ven biển.

Địa phương cũng phát huy vai trò của thôn, các cơ sở và doanh nghiệp liên quan trong việc hỗ trợ thu gom rác. Những hoạt động này được yêu cầu duy trì định kỳ, thường xuyên.

Hàng quán tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại lối xuống vịnh đẹp thế giới Lăng Cô - Ảnh 7.Rác biển Mũi Né: Giải pháp vẫn chỉ là hốt dọn?

Trước tình trạng rác thải nhếch nhác tấp vào một số bãi biển Mũi Né ngày mỗi nhiều, chính quyền địa phương cho hay giải pháp chính vẫn là hốt dọn, chế tài người xả rác; còn rác thải đại dương thì hiện chưa có cách gì khác để xử lý căn cơ.

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NGUYỄN DO
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    Chủ đề: Tp Huế Lăng Cô lấn chiếm vịnh biển đẹp nhất thế giới vịnh biển đẹp

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