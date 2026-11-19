Các bạn nhỏ tham gia Ngày hội Khoa học công nghệ năm 2026 tại phường Tân Thuận, TP.HCM, Ảnh: K.ANH

Bạn là người trẻ, bạn quan tâm đến những vấn đề đang đặt ra trong học tập, lao động, việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hoặc các vấn đề liên quan đến thanh niên của thành phố? Bạn có sáng kiến, giải pháp hoặc mong muốn đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố?

Đây là cơ hội để đề xuất ý tưởng đến các lãnh đạo Thành phố.

Mời bạn gửi câu hỏi, kiến nghị và đề xuất tại link này.

Thời hạn: Đến hết ngày 23-11-2026.

Một số nội dung gợi ý:

- Cơ hội, điều kiện và giải pháp để thanh niên tham gia chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ số.

- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo; an toàn thông tin, an toàn trên môi trường mạng; phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

- Cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường; ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

- Đề xuất, thử nghiệm, nhân rộng sáng kiến, mô hình, giải pháp số phục vụ cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống

Lưu ý khi gửi ý kiến: Khuyến khích nêu rõ vấn đề thực tiễn, đối tượng hoặc địa bàn liên quan; phân tích khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể (nếu có).

Các ý kiến, câu hỏi và đề xuất của thanh niên sẽ được tổng hợp, phân loại, chuyển đến các sở, ban, ngành và cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, chuẩn bị nội dung trao đổi, giải đáp tại hội nghị.

Quét mã QR tham gia khảo sát, gửi gắm những sáng kiến, giải pháp hoặc mong muốn đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố - Ảnh: THÀNH ĐOÀN