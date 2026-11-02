Mồ côi cha mẹ, tân sinh viên bưng bê ở tiệc cưới kiếm tiền đi học

Phùng Vĩnh Bảo Khanh - tân sinh viên Trường đại học Lạc Hồng - đi làm thêm ở tiệc cưới để có tiền trang trải học hành - Ảnh: A LỘC

Phùng Vĩnh Bảo Khanh, 18 tuổi, vừa trở thành tân sinh viên năm nhất ngành điều khiển và tự động hóa, Trường đại học Lạc Hồng (TP Đồng Nai).

Tân sinh viên lần lượt mồ côi cả mẹ lẫn cha

Kể về gia đình mình, Khanh cho biết trước đây cha làm bảo vệ cho một công ty, mẹ buôn bán. Cuộc sống không khá giả nhưng thu nhập của cha mẹ cũng đủ trang trải, nuôi các con ăn học.

Năm 2016, khi Khanh mới học lớp 2, mẹ đột ngột qua đời vì xuất huyết não. Từ đó, một mình cha Khanh gồng gánh nuôi con.

Bà Nguyễn Thị Đào (ngụ khu phố 4, phường Hố Nai, TP Đồng Nai - chị của mẹ Khanh) cho biết khi còn sống, cha Khanh từng tính nếu không đủ tiền đóng học phí sẽ vay mượn, đóng cho con trước rồi đi làm trả dần. "Ba cháu nói ba vẫn còn việc làm thì vẫn lo nổi, chỉ sợ ba ốm thôi", bà Đào kể.

Điều ông lo rồi cũng xảy ra. Theo Khanh, khoảng một, hai năm trước khi mất, cha bắt đầu phát bệnh, thời gian sau bệnh ngày càng nặng. Tiền viện phí phải trông cậy thêm vào sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.

Đến tháng 2-2026, cha Khanh qua đời vì nhiễm trùng máu. Khi đó, Khanh đang học lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký vào đại học.

Sau khi lo hậu sự cho cha, Khanh tiếp tục đến trường, ôn tập, quyết giữ mục tiêu thi vào đại học để sau này có việc làm ổn định.

Sau đó không lâu, thấy các cháu ở nhà không có người lớn bên cạnh, xung quanh lại khá vắng vẻ, bà Đào đón Khanh và em gái về sống cùng để tiện cơm nước, chăm nom việc học.

Bà Đào không lập gia đình, giữ nhà thờ tổ và sống bằng nghề sửa quần áo hàng chục năm nay. Công việc này mang lại cho bà khoảng 4-5 triệu đồng mỗi tháng.

Trong căn nhà cấp bốn có hai phòng ngủ, bà Đào liên tục đạp máy may để kịp đơn hàng cho khách. Mắt đeo kính, bên chiếc máy may luôn có ngọn đèn bật sáng để bà nhìn rõ từng đường kim, mũi chỉ.

Có việc là bà tranh thủ làm, nhiều hôm ngồi bên máy may từ sáng đến đêm. "Áp lực chứ. Nhiều khi 23h tôi còn không dám đi ngủ, cố làm cho xong để sáng hôm sau người ta lấy hàng", bà Đào nói.

Sau giờ học, anh em Khanh phụ bác đi chợ, nấu ăn. Bữa cơm của ba bác cháu có hôm chỉ có ít thịt luộc cùng chén canh rau.

Chuyện ăn uống có thể tiết kiệm, nhưng điều khiến bà Đào lo nhất vẫn là tiền học của các cháu. "Từ hôm cháu xin học đại học, tôi cứ lo không biết tới ngày đóng tiền sẽ thế nào. Ăn uống thì đơn giản được, không cần cầu kỳ, nhưng cần nhất là tiền học, đến kỳ nhà trường đâu có cho mình khất", bà Đào nói.

Sau giờ đi học, Bảo Khanh thường phụ dì nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa - Ảnh: A LỘC

Cuối tuần đi bưng bê tiệc cưới kiếm tiền

Học kỳ đầu tiên, Khanh phải đóng gần 19 triệu đồng học phí. Dù lo khoản tiền này, bà Đào vẫn động viên cháu tiếp tục đi học.

"Các con ham học thì cứ học, bác giúp được đến đâu thì giúp đến đấy. Không đủ thì bác đi vay, đi mượn, ăn trước trả sau chứ sao được. Mong cho con có chữ, sau này có 'giấy thông hành' đi vào đời, dễ kiếm công ăn việc làm", bà Đào nói.

Thương bác quanh năm cặm cụi bên chiếc máy may, Khanh cũng tìm cách kiếm thêm tiền để phụ một phần chi phí học tập. Những ngày cuối tuần, Khanh đi bưng bê ở tiệc cưới, mỗi ngày được khoảng 300.000 đồng.

Khanh bộc bạch: "Tôi biết hoàn cảnh khó khăn nên đã tính xin học bổng của nhà trường. Tôi cũng kiếm việc đi làm để phụ giúp bác một phần. Bác làm chỉ có mấy triệu đồng một tháng thôi, không thể để bác lo hết được".

Anh em Bảo Khanh hiện sống nương tựa người bác ruột, chị của mẹ, với công việc may vá, sửa quần áo - Ảnh: A LỘC

Khanh dự tính khi vào học chính thức sẽ tìm việc làm thêm phù hợp với lịch học. Để tiết kiệm chi phí, trước mắt Khanh tính đi học rồi về nhà mỗi ngày thay vì thuê phòng trọ ở lại.

Ngoài đi làm thêm, Khanh còn nhờ thầy cô hỗ trợ tìm các chương trình học bổng phù hợp và đặt mục tiêu học tốt để có thêm cơ hội nhận học bổng trong những năm tiếp theo.

Nói về lý do chọn ngành điều khiển và tự động hóa, Khanh cho biết mình thấy ngành này có cơ hội việc làm sau khi ra trường. Mức học phí của Trường đại học Lạc Hồng cũng thấp hơn một số trường Khanh từng tìm hiểu.

"Tôi thấy tự động hóa trong tương lai sẽ phát triển, thịnh hành, dễ kiếm việc. Sau này ra trường tôi đi làm để đỡ đần cho bác", Khanh nói.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, ba anh em cùng đi học Ông Lê Văn Linh - Trưởng khu phố 5, phường Hố Nai, TP Đồng Nai, cho biết gia đình Khanh thuộc diện hộ nghèo. Cả ba anh em đều đang đi học, trong đó anh lớn học năm cuối đại học, em gái út học lớp 12. Căn nhà của gia đình tại khu phố 5 hiện được cho thuê khoảng 2 triệu đồng/tháng để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Người bác đang chăm lo cho các cháu sống bằng nghề may vá, sửa quần áo, thu nhập không ổn định, khoảng 2-5 triệu đồng/tháng.