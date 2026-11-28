Mưa lớn gây ngập úng ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai - Ảnh: UBND Phường Quy Nhơn Nam

Theo báo cáo nhanh đến 17h chiều 28-11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) từ tối qua đến chiều nay, tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn phổ biến từ 100-200mm, riêng tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Ba Cung (Quảng Ngãi) 564mm, Hồ Tôn Dung (Quảng Ngãi) 454mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 445mm, Phú Yên (Đắk Lắk) 244mm.

Hồ thủy điện sông Ba Hạ tăng lượng xả lũ lên 1.343m³/s

Mưa lớn nên lũ trên nhiều sông ở Trung Bộ đang lên trong chiều nay. Cụ thể, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên và ở trên mức BĐ2, sông Vệ (Quảng Ngãi) đang lên và ở trên BĐ3.

Lũ sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đang lên nhanh ở mức dưới BĐ2, sông Ba (Đắk Lắk) dao động ở mức dưới BĐ1.

Lũ sông Hương (Huế), thượng lưu sông Thu Bồn (Đà Nẵng), sông An Lão (Gia Lai), sông Bàn Thạch (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang dao động ở trên mức BĐ1.

Tại các tỉnh, thành từ Huế đến Gia Lai có 11 hồ chứa đang xả lũ.

Theo số liệu đến 16h chiều nay, tại Huế, hồ Hương Điền 370/47m³/s (lượng nước về/lượng xả), hồ Bình Điền 246/102 m³/s, hồ Tả Trạch 424/309m³/s.

Tại Đà Nẵng, hồ Đak Mi 4A 388/280m³/s, hồ Sông Tranh 2 - 1.515/858m³/s.

Hồ Nước Trong (Quảng Ngãi) 473/113m³/s, hồ Định Bình (Gia Lai) 488/145m³/s.

Tại Đắk Lắk, hồ Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) 951/468m³/s (còn theo dữ liệu từ EVN, lúc 19h nâng lên xả 1.343m³/s với 12 cửa xả đang mở). Hồ Sông Hinh 432/1.100m³/s (lúc 19h xả 1.209m³/s), hồ Krông H'năng 434/495m³/s, Ayun Hạ 14/14m³/s.

Ngoài ra, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng có 8 hồ thủy lợi đang xả tràn gồm Đắk Bla 94m³/s, Núi Ngang 59m³/s, Sông Cái 11m³/s, Đạ Tẻh 31m³/s, Định Bình 295m³/s, Đồng Tròn 286m³/s, Phú Xuân 27m³/s...

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác kiểm tra tại khu vực hồ thủy điện Sông Ba Hạ - Ảnh: A.T

Hơn 2.000 nhà dân bị ngập lụt

Về thiệt hại do mưa lũ, thống kê nhanh các địa phương có hơn 2.000 nhà dân ở Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa bị ngập.

Trong đó, Quảng Ngãi có 1.691 nhà bị ngập. Lực lượng chức năng đã sơ tán 95 hộ dân ở vùng bị ngập lụt và khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Tỉnh Gia Lai có 319 nhà bị ngập và phải sơ tán 127 hộ/410 người đến nơi an toàn.

Tại Khánh Hòa, một số khu dân cư và đường giao thông tại 11 xã, phường bị ngập cục bộ 20-40cm. Tỉnh đã sơ tán 2 hộ/9 người ở nơi ngập lụt đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng làm 35ha lúa ở Khánh Hòa bị ngập úng, 100ha tỏi ở Quảng Ngãi bị thiệt hại.

Về giao thông, tại Quảng Trị, sụt trượt mái taluy dương trên quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh tây đến cửa khẩu quốc tế La Lay, gây tắc giao thông trên tuyến.

Tại Huế, sạt lở 1 vị trí trên quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5 với khối lượng khoảng hơn 520m³ đất đá (hiện đã thông xe) và 3 vị trí ngập sâu từ 20-30cm tại tỉnh lộ 4

Thành phố Đà Nẵng, có 5 vị trí tắc do lũ, ngập lụt, nước dâng trên các tuyến quốc lộ 14H và 40B, đường tỉnh 615 và 615B.

Tỉnh Quảng Ngãi, sạt lở 14 vị trí đường tỉnh lộ, giao thông nông thôn tại các xã Ba Tơ, Sơn Hà, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Thiện Tín.

Tỉnh Gia Lai, sạt lở một số vị trí taluy, mố cầu, bờ suối, kênh mương và ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại một số khu vực dân cư, tuyến đường, trong đó có một số đoạn trên quốc lộ 1A, ngầm tràn.

Tỉnh Quảng Ngãi sạt lở tại khu dân cư 577 phường Trương Quang Trọng có chiều dài khoảng 50m, chiều rộng khoảng 3m. Tại khu vực Núi Ngang, phía sau Trường THCS Lê Trung Đình sạt lở với chiều dài khoảng 100m, chiều rộng khoảng 20m. Khu vực Núi Sứa sạt lở với chiều dài khoảng 30m, chiều rộng khoảng 15m.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, thống kê thiệt hại.

Trung Bộ tiếp tục mưa lớn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều tối nay đến sáng 30-11, khu vực Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Khu vực Huế và Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Từ tối nay đến ngày 29-11, khu vực phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Từ nay đến ngày 1-12, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa xuất hiện lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở phía đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch (Đắk Lắk) ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Các sông ở đông Gia Lai, sông Ba (Đắk Lắk) ở mức BĐ2 và trên BĐ2, các sông ở thành phố Huế, Đà Nẵng, sông Sê San (Quảng Ngãi), các sông ở Khánh Hòa ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Nguy cơ ngập lụt diện rộng đồng bằng, ven biển từ Huế đến Khánh Hòa.