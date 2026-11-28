Hình ảnh nước lũ ngập tới nóc tại xã Sơn Hòa, Đắk Lắk là hình ảnh sai sự thật - Ảnh: Chụp màn hình

Tối 28-11, ông Trần Minh Thân, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa (Đắk Lắk), cho biết những thông tin, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về tình trạng nước lũ ngập đến mái nhà dân trên địa bàn là không đúng với tình hình thực tế.

Theo ông Thân, trước diễn biến mưa lớn, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra tại những khu vực trũng thấp, ven sông Ba để theo dõi tình hình, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân.

Qua kiểm tra, hiện trên địa bàn xã chỉ xảy ra ngập cục bộ tại một số tuyến đường nội thôn, không có tình trạng nước lũ dâng cao ngập sát mái nhà dân như những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội.

"Xã đã nắm tình hình tại các địa phương, hoàn toàn không có tình trạng trên. Đây có thể là hình ảnh cũ trong đợt lũ lịch sử tháng 11-2025. Những thông tin sai sự thật này đã được chuyển cho lực lượng công an xác minh, xử lý", ông Thân nói.

Trước đó, trong ngày 28-11, một số tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh nhà dân bị nước lũ nhấn chìm gần đến mái, kèm thông tin cho rằng hình ảnh được ghi nhận tại Sơn Hòa, Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).

Nội dung bài viết và hình ảnh đăng tải của tài khoản M.T - Ảnh: Chụp màn hình

Tài khoản Đ.V đăng tải clip từ đợt lũ năm ngoái nhưng thông báo xảy ra mới đây tại thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, tài khoản M.T đăng tải hình ảnh nước ngập sát mái nhà với nội dung: "Thiên nhiên đôi khi thật hiền hòa, nhưng cũng có lúc khắc nghiệt đến xót xa, ảnh 28-11-2026, tại Sơn Hòa, Phú Yên". Sau đó, tài khoản này đã chỉnh sửa nội dung thành "Ảnh 28-11-2026 tại Phú Yên từ clip người dân".

Một tài khoản khác có tên Đ.V cũng đăng tải hình ảnh cảnh ngập lụt, người dân đứng trên nóc nhà chờ cứu hộ. Dưới phần bình luận, người này trả lời rằng hình ảnh được ghi nhận tại thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa.

Tuy nhiên, qua đối chiếu và nhận diện, nhiều người dùng mạng xã hội nghi ngờ những hình ảnh này có thể được tạo hoặc chỉnh sửa bằng công nghệ AI, hoặc sử dụng lại hình ảnh từ đợt lũ lịch sử tháng 11-2025.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin, hình ảnh trước khi chia sẻ trên mạng xã hội, tránh lan truyền thông tin sai sự thật gây hoang mang, ảnh hưởng đến công tác ứng phó mưa lũ và đời sống người dân.

Theo báo cáo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk trong 24 giờ qua (từ 19h ngày 27-11 đến 19h ngày 28-11), khu vực tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Hòa Thịnh lên đến 314mm, Tuy Hòa 283mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số nơi tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Đáng chú ý, độ ẩm đất tại một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún.

Các khu vực được cảnh báo gồm 37 xã, phường, trong đó nguy cơ tập trung tại các khu vực ven sông, suối nhỏ, sườn đồi dốc và những tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở cấp 1.