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Đăng clip 2 người cầm kiếm ở Thanh Hóa nhưng ghi 'tại Huế', bị phạt 12,5 triệu đồng

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Một người đàn ông ở Huế bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng video vụ hai người cầm kiếm chống đối lực lượng chức năng ở Thanh Hóa nhưng lại chú thích xảy ra tại phường Dương Nỗ, TP Huế.

Đăng clip 2 người cầm kiếm ở Thanh Hóa nhưng ghi 'tại Huế', bị phạt 12,5 triệu đồng - Ảnh 2.

Trang Facebook "Huế tin tức 24h" đăng thông tin clip 2 người cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa nhưng lại ghi địa điểm ở phường Dương Nỗ, TP Huế - Ảnh chụp màn hình

Ngày 30-10, Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông T.K.G. (37 tuổi, trú tổ dân phố 1 Mỹ An, phường Dương Nỗ) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 27-10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện trang Facebook "Huế tin tức 24h" đăng tải bài viết trong các hội, nhóm với nội dung: "Nóng nhất lúc này 2 thanh niên cố thủ trên mái nhà. #xuhuong - tại phường Dương Nỗ".

Bài viết kèm đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh hai người đàn ông cầm kiếm, chống đối lực lượng chức năng và cố thủ trên tầng 2 một ngôi nhà.

Qua xác minh, công an xác định video trên ghi lại vụ việc lực lượng chức năng truy bắt hai đối tượng tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, không phải xảy ra ở phường Dương Nỗ như thông tin đăng tải.

Trang mạng này còn đăng tải bài viết trên vào nhiều nhóm hội trên Facebook.

Tiếp tục xác minh chủ tài khoản và người đăng bài, Công an TP Huế xác định ông T.K.G. là người đăng tải thông tin sai sự thật nói trên. Căn cứ hành vi vi phạm, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt ông này 12,5 triệu đồng.

Đăng clip 2 người cầm kiếm ở Thanh Hóa nhưng ghi 'tại Huế', bị phạt 12,5 triệu đồng - Ảnh 3.

Công an làm việc với chủ trang "Huế tin tức 24h" và người này bị xử phạt 12,5 triệu đồng - Ảnh: HỒNG NHUNG

Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, tránh lan truyền thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đăng clip hai người cầm kiếm cố thủ ở Thanh Hóa nhưng ghi tại Huế, bị phạt 12,5 triệu đồng - Ảnh 4.Phạt quản trị viên hội nhóm Facebook duyệt đăng tin sai sự thật về ‘giang hồ mạng’ Trường Con

Một quản trị viên hội nhóm Facebook có khoảng 257.500 thành viên bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì duyệt đăng hình ảnh, thông tin sai sự thật về người được biết đến với biệt danh “giang hồ mạng” Trường Con nhằm câu view, câu like.

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    Chủ đề: sai sự thật tin giả Huế thanh hóa mạng xã hội

    Dòng sự kiện: Tin giả

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