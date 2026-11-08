Luật sư kể Mr Pips 'run bần bật không cầm nổi chai nước', tiếp tục đề nghị giám định tâm thần

Mr Pips Phó Đức Nam tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Hai tay run bần bật, đến mức không thể cầm nổi chai nước để uống. Đó là hình ảnh về Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) được luật sư kể lại khi đối đáp với đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng.

Hôm nay (ngày 8-11), phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips tiếp tục phần đối đáp.

Trước đó, viện kiểm sát dẫn kết quả thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai cùng lời khai của những người tiếp xúc với Phó Đức Nam, cho rằng chưa có căn cứ nghi ngờ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của bị cáo.

Không đồng tình, các luật sư tiếp tục viện dẫn hồ sơ điều trị kéo dài nhiều năm, cho rằng việc Nam tỉnh táo, trả lời rõ ràng tại phiên tòa chưa đủ để đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần trong suốt thời gian bị cáo buộc phạm tội.

Luật sư viện dẫn bệnh án tâm thần của Mr Pips từ 13 năm trước

Để bảo vệ kiến nghị giám định tâm thần, luật sư cho biết Nam đã có hồ sơ khám chữa bệnh tại Singapore từ năm 2013, khi còn du học.

Theo người bào chữa, sau khi Nam xuất hiện những biểu hiện bất thường, nhà trường đã yêu cầu gia đình sang Singapore đưa về Việt Nam điều trị. Từ năm 2014, Nam tiếp tục được khám chữa bệnh tại các cơ sở chuyên khoa tâm thần trong nước.

Các tài liệu này, cùng thông tin bác sĩ và cơ sở điều trị, đã được gia đình và luật sư cung cấp cho cơ quan điều tra.

Người bào chữa viện dẫn hồ sơ bệnh án có xác nhận của Bệnh viện Việt Đức, cho rằng tài liệu ghi nhận Nam có dấu hiệu rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Ngoài ra, giấy chứng nhận của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 thể hiện Nam từng điều trị nội trú vào tháng 4-2014 với chẩn đoán giai đoạn hưng cảm.

Theo luật sư, tiền sử bệnh lý của Nam có từ nhiều năm trước khi vụ án bị phát hiện. "Việc gia đình thừa nhận con mắc bệnh tâm thần là điều khó khăn, nhất là khi Nam từng là người học giỏi", người bào chữa trình bày tại tòa.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trước đó, tại phiên tòa, bà Lê Thị Liễu, mẹ Phó Đức Nam, cũng khai con trai đã có 13 năm điều trị bệnh tâm thần. Bà kể có giai đoạn Nam hưng phấn, làm việc đến khuya, quay video TikTok, nhưng cũng có lúc nằm lì một chỗ, không còn thiết tha với cuộc sống.

Nêu quan điểm đối đáp, người bào chữa cho biết ngay trong thời gian bị tạm giam, Nam vẫn thường xuyên được đưa đi khám chuyên khoa tâm thần.

Theo luật sư, hằng tháng cơ quan điều tra phối hợp với trại tạm giam đưa Nam đến Bệnh viện Bạch Mai khám, điều trị và lấy thuốc. Các tài liệu khám bệnh được phía bào chữa viện dẫn ghi nhận tình trạng rối loạn cảm xúc.

Từ đây, luật sư đặt vấn đề "vì sao Nam phải thường xuyên khám chuyên khoa, sử dụng thuốc điều trị nếu không có những dấu hiệu bệnh lý cần theo dõi".

Phía bào chữa cho rằng các tài liệu y tế cùng những biểu hiện trực tiếp như việc hai tay Nam "run bần bật, không cầm nổi chai nước", là những căn cứ cần được cơ quan chuyên môn đánh giá đầy đủ.

VKS nói tỉnh táo, luật sư đề nghị làm rõ tình trạng bệnh trong quá khứ

Trọng tâm tranh luận giữa hai bên nằm ở việc đánh giá khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của Nam tại những thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố.

Trong phần đối đáp chiều 7-11, viện kiểm sát dẫn công văn của Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kết quả kiểm tra lâm sàng chưa ghi nhận bất thường ở sáu lĩnh vực nhận thức của Nam, gồm sự chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, ngôn ngữ, chức năng thị giác - vận động và nhận thức xã hội.

Đại diện viện kiểm sát cũng viện dẫn quá trình hỏi cung, lấy lời khai và xét hỏi công khai tại tòa. Theo cơ quan công tố, Nam đều trình bày rõ ràng, logic, nắm được hành vi của bản thân và những người liên quan.

Kết quả xác minh tại trại tạm giam cho thấy cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam không ghi nhận Nam có biểu hiện bất thường trong sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày.

Một số người từng làm việc cùng bị cáo cũng đánh giá Nam có trình độ chuyên môn, tư duy logic và khả năng tổ chức, điều hành hệ thống nhân sự lớn.

Từ các căn cứ này, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm "chưa có cơ sở chấp nhận đề nghị giám định pháp y tâm thần".

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Không đồng tình, luật sư cho rằng những nhận xét về trí nhớ, khả năng trả lời hoặc điều hành công việc không thể thay thế kết luận chuyên môn về sức khỏe tâm thần.

Người bào chữa kể trong quá trình điều tra, khi nêu vấn đề bệnh lý của Nam, luật sư được trả lời rằng bị cáo thông minh, nhớ tốt. Tuy nhiên, theo luật sư, "điều đó chưa giải đáp được tình trạng sức khỏe tâm thần của Nam trong những giai đoạn trước".

Phía bào chữa cũng dẫn các đơn trình bày của hàng xóm, bạn học, những người quen biết Nam từ nhỏ, phản ánh "bị cáo từng có biểu hiện rối loạn cảm xúc".

Luật sư cho rằng trước những thông tin khác nhau, không thể chỉ dựa vào cảm nhận của người tiếp xúc để kết luận Nam có bệnh hay không.

Viện dẫn một số quy định, luật sư tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử xem xét trưng cầu giám định, nhằm xác định trong những giai đoạn thực hiện hành vi bị truy tố, Nam có mắc bệnh và bệnh ảnh hưởng như thế nào đến khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Người bào chữa nhấn mạnh đề nghị này không nhằm giúp Nam trốn tránh trách nhiệm hình sự hoặc nghĩa vụ bồi thường cho bị hại. Đối với những hành vi được thực hiện khi Nam hoàn toàn minh mẫn, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, luật sư không phản đối việc xem xét trách nhiệm của bị cáo.

Trước đó, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt Nam tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Luật sư của 18 bị hại đề nghị khoan hồng cho các bị cáo Trong phần tranh luận, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa, người bảo vệ quyền lợi cho 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 45 tỉ đồng, đề nghị hội đồng xét xử sớm giải quyết việc hoàn trả tài sản cho các bị hại. Theo luật sư, những tài sản đã được kê biên, phong tỏa cùng các cam kết tự nguyện bồi thường của bị cáo cần sớm được chuyển thành quyền lợi thực tế cho người bị hại. Ông nhấn mạnh giá trị của việc bồi thường không chỉ nằm ở số tiền mà còn ở thời điểm các bị hại được nhận lại tài sản. Đáng chú ý, bên cạnh yêu cầu bảo đảm quyền lợi cho các bị hại, luật sư Nghĩa còn đề nghị tòa xem xét khoan hồng đối với những bị cáo thực sự ăn năn, tích cực khắc phục hậu quả. Theo ông, sai lầm phải được xử lý theo pháp luật nhưng cũng không nên phủ nhận khả năng thay đổi của một con người. "Việc áp dụng chính sách khoan hồng khi có đủ điều kiện không phải là sự yếu mềm của công lý mà còn thể hiện tính nhân đạo của pháp luật", luật sư nói và nhấn mạnh mong muốn lớn nhất của 18 bị hại mà ông bảo vệ là sớm nhận lại số tiền đã bị chiếm đoạt.