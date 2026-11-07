Bạn gái Mr Pips dùng xe đẩy nhận những thùng tiền 20 tỉ, giao nhận xong xóa nhóm Telegram

Bạn gái Mr Pips tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Nhiều tình tiết được đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố tại phiên tòa chiều 7-11, khi đối đáp với quan điểm bào chữa cho Nguyễn Thanh Tâm về cáo buộc rửa tiền hơn 384 tỉ đồng.

Những thùng giấy đựng 20 tỉ đồng và nhóm Telegram giao tiền xong là xóa

Theo đại diện viện kiểm sát, tại biên bản hỏi cung ngày 24-12-2024, Nguyễn Thanh Tâm khai bắt đầu chung sống như vợ chồng với Phó Đức Nam từ năm 2018.

Đến năm 2021, Nam mua một căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền (TP.HCM) và cả hai chuyển về đây sinh sống.

Trong thời gian chung sống, Tâm thấy người yêu thường xuyên có rất nhiều tiền mặt. Mỗi lần, khoảng 10-20 tỉ đồng được đựng trong những thùng giấy, cất trên ô tô bán tải do tài xế của Nam quản lý, đại diện viện kiểm sát dẫn lại lời khai của Tâm.

Đến năm 2022, do việc cất giữ tiền trên xe không an toàn, Mr Pips thuê thêm một căn hộ tại khu vực An Phú, TP.HCM để làm nơi chứa tiền mặt.

Từ đây, theo lời khai được viện kiểm sát công bố, việc giao nhận tiền, vàng và ngoại tệ của Nam được thực hiện theo một cách thức riêng.

Mỗi khi cần giao tiền hoặc vàng để mua tài sản, Nam lập một nhóm Telegram gồm ba người là Nam, Tâm và người trực tiếp giao nhận. Sau khi hoàn tất giao dịch, Nam chỉ đạo xóa nhóm.

Tâm khai thường xuyên gặp những người khác nhau mang tiền đến nhưng không biết rõ nhân thân của họ. Khi người giao tiền đến chung cư, bị cáo sử dụng xe đẩy xuống nhận rồi chuyển lên căn hộ cất giữ.

Đại diện viện kiểm sát dẫn các tình tiết này để lập luận rằng Tâm không đơn thuần chỉ là người được bạn trai nhờ trông giữ tài sản, mà còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động giao nhận, quản lý và chuyển đổi tiền.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trước đó trong phần xét hỏi ngày 29-10, Tâm từng kể khá chi tiết về việc cất giữ khối tài sản khổng lồ của người yêu.

Có thời điểm bị cáo quản lý tới 44,8 tỉ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD và hàng chục kilôgam vàng. Tiền được cất trong tủ quần áo, sau đó khóa cửa phòng.

Mỗi khi Nam yêu cầu xuất tiền, Tâm lấy tiền đóng vào thùng giấy, mang xuống sảnh chung cư giao cho người đến nhận. Ngược lại, khi có người mang vàng tới, Tâm xuống nhận rồi đưa lên căn hộ cất giữ.

Khám xét căn hộ liên quan đến hai người, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 94kg vàng được định giá hơn 222 tỉ đồng, cùng 44,8 tỉ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD và nhiều tài sản có giá trị khác.

Lời khai về nguồn tiền mua 15 bất động sản

Đại diện viện kiểm sát còn dẫn các bút lục thể hiện Nguyễn Thanh Tâm trực tiếp tham gia mua nhiều bất động sản theo chỉ đạo của Phó Đức Nam.

Trong đó có một bút lục Tâm khai năm 2022 đã cùng một người khác mua ba bất động sản theo yêu cầu của Nam.

"Tôi và Nam đi xem nhà, sau đó thống nhất sử dụng Công ty TNHH Bất động sản South Wealth để mua. Nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có", đại diện viện kiểm sát dẫn lại lời khai của Tâm tại cơ quan điều tra.

Cơ quan công tố cũng công bố nội dung một biên bản tường trình, trong đó Tâm khai năm 2021 đã thông qua môi giới mua căn hộ tại khu vực Phú Mỹ, TP.HCM với giá hơn 2,5 tỉ đồng.

Sau khi được Nam đồng ý, Tâm sử dụng tiền người yêu đưa để thanh toán và đứng tên sở hữu căn hộ.

Năm 2022, theo các lời khai được công bố, Tâm tiếp tục tham gia mua nhiều thửa đất khác.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng những lời khai của Tâm tại cơ quan điều tra phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, qua đó có căn cứ xác định hành vi giúp sức chuyển đổi tiền do phạm tội mà có thành tài sản.

Viện kiểm sát bác lời khai bạn gái chỉ biết Mr Pips lừa đảo từ năm 2023

Một trong những nội dung được đại diện viện kiểm sát tập trung đối đáp là thời điểm Nguyễn Thanh Tâm thực sự nhận thức được hoạt động phi pháp của Phó Đức Nam.

Trong phần xét hỏi trước đó, Tâm khai rằng chỉ sau khi biết Bùi Trung Đức, một người trong nhóm kinh doanh của Nam, bị bắt vào năm 2023, bản thân mới nhận thức được hoạt động của người yêu có liên quan đến hành vi lừa đảo.

Tại phần bào chữa ngày 6-11, luật sư của Tâm cũng đề nghị xem xét lại số tiền bị quy kết rửa tiền hơn 384 tỉ đồng, cho rằng bị cáo chỉ phải chịu trách nhiệm đối với khoảng 57,7 tỉ đồng.

Đối đáp quan điểm này, đại diện viện kiểm sát dẫn lại quá trình quen biết và làm việc của Tâm.

Theo cơ quan công tố, cuối năm 2017, Tâm thực tập tại sàn giao dịch GKFX ở TP.HCM, làm công việc gọi điện tư vấn khách hàng. Đây cũng là thời điểm Tâm quen biết, sau đó nảy sinh tình cảm với Nam.

Năm 2018, Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, giao Nam quản lý sàn GKFX. Sau đó Nam cùng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) mở rộng hoạt động kinh doanh các sàn giao dịch.

Viện kiểm sát dẫn lời khai của Tâm tại cơ quan điều tra, thể hiện bị cáo biết Nam kinh doanh chứng khoán cùng Bùi Trung Đức, Lê Khắc Ngọ và Isik Uran. Tâm cũng khai thu nhập của người yêu đến từ hoạt động này, ngoài ra không có nguồn thu nào khác.

Cơ quan công tố cho rằng từ năm 2018, Tâm đã biết và hiểu công việc của Nam có hành vi vi phạm pháp luật. Dù vậy trong nhiều năm chung sống, bị cáo vẫn giúp Nam chuyển đổi tiền do phạm tội mà có thành bất động sản, vàng và ngoại tệ.

Sau khi phân tích những lời khai và tài liệu, đại diện viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Nguyễn Thanh Tâm.

"Có thể khẳng định hành vi của Tâm đã phạm tội rửa tiền đối với 15 bất động sản và toàn bộ số tiền, USD như cáo trạng đã quy kết", đại diện viện kiểm sát nêu.

Theo cáo buộc, Tâm tham gia rửa tiền cho Phó Đức Nam với tổng giá trị hơn 384 tỉ đồng. Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 9-10 năm tù về tội rửa tiền.

Phản đối giám định tâm thần cho Mr Pips, VKS dẫn kết luận BV Bạch Mai cho thấy bị cáo... bình thường Mẹ Mr Pips khai con trai có tiền sử điều trị bệnh tâm thần suốt 13 năm, luật sư nhiều lần kiến nghị trưng cầu giám định. Tuy nhiên trong phần đối đáp chiều 7-11, viện kiểm sát cho rằng chưa có căn cứ chấp nhận đề nghị này, viện dẫn kết quả thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai và các tài liệu xác minh.



