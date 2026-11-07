Phản đối giám định tâm thần cho Mr Pips, VKS dẫn kết luận BV Bạch Mai cho thấy bị cáo... bình thường

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

“Con trai tôi bị bệnh đã 13 năm nay”, bà Lê Thị Liễu, mẹ Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), từng trình bày trước hội đồng xét xử trong phần xét hỏi.

Người mẹ cho biết năm 2013, khi đang du học tại Singapore, Nam được phát hiện có biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần, sau đó được gia đình đưa về Việt Nam tiếp tục khám, điều trị.

Theo bà Liễu, có những giai đoạn con trai nằm lì một chỗ, không thiết tha với cuộc sống, nhưng cũng có lúc hưng phấn, thức đến 1-2 giờ sáng để quay video TikTok. Gia đình đã hơn 10 lần gửi đơn đề nghị đưa Nam đi giám định pháp y tâm thần.

Trước khi phiên tòa mở, hai luật sư Phạm Thanh Bình và Vũ Tuấn Linh cũng gửi đơn kiến nghị trưng cầu giám định, kèm các tài liệu về quá trình khám, điều trị của Nam từ năm 2013 đến nay.

Tuy nhiên tại phần tranh luận chiều 7-11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKS) đã đưa ra các căn cứ để phản đối đề nghị này.

VKS viện dẫn kết quả kiểm tra sáu lĩnh vực nhận thức tại Bạch Mai

Nêu quan điểm đối đáp về đề nghị giám định pháp y tâm thần cho Mr Pips tại tòa chiều nay, cơ quan công tố viện dẫn công văn ngày 23-5-2026 của Bệnh viện Bạch Mai, nơi từng thăm khám cho Nam trong thời gian bị tạm giam.

Theo kết quả kiểm tra lâm sàng được bệnh viện thông báo, Nam chưa được ghi nhận biểu hiện bất thường trong sáu lĩnh vực nhận thức, gồm sự chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, ngôn ngữ, chức năng thị giác - vận động và nhận thức xã hội.

Đại diện viện kiểm sát cho biết đây là một trong những tài liệu được cơ quan công tố sử dụng để đánh giá khả năng nhận thức của bị cáo.

Ngoài kết quả thăm khám, viện kiểm sát còn viện dẫn quá trình hỏi cung, lấy lời khai và xét hỏi công khai tại phiên tòa.

Theo cơ quan công tố, trong những lần làm việc này, Phó Đức Nam đều trình bày rõ ràng, logic, nắm được hành vi của bản thân và những người liên quan.

Cơ quan điều tra cũng đã xác minh tình trạng sinh hoạt của Nam tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 7-11 - Ảnh: GIANG LONG

Theo thông tin được viện kiểm sát công bố, cán bộ quản giáo trực tiếp theo dõi cùng những người ở chung buồng giam không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần trong sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày của Nam.

Đại diện viện kiểm sát còn dẫn lời khai của một số người từng làm việc với bị cáo, cho biết Nam có năng lực chuyên môn, tư duy logic và khả năng tổ chức, điều hành hệ thống nhân sự lớn.

Từ các căn cứ trên, viện kiểm sát cho rằng không có cơ sở nghi ngờ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của Phó Đức Nam và phản đối việc trưng cầu giám định pháp y tâm thần như phía bào chữa đề nghị.

Trước đó ngày 22-10, hai luật sư Phạm Thanh Bình và Vũ Tuấn Linh đã gửi đơn kiến nghị trưng cầu giám định, kèm những tài liệu về quá trình khám, điều trị của Nam.

Theo các tài liệu được luật sư viện dẫn, năm 2013, Nam từng khám, điều trị tại Bệnh viện Alexandra ở Singapore, sau đó tiếp tục điều trị tại nhiều cơ sở y tế trong nước.

Giấy chứng nhận của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 cũng thể hiện Nam từng điều trị nội trú tháng 4-2014 với chẩn đoán giai đoạn hưng cảm.

Trong phần bào chữa trước đó, luật sư tiếp tục đề nghị giám định nhằm xác định tình trạng sức khỏe và khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của Nam tại những thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố.

Phía bào chữa khẳng định đề nghị này không nhằm giúp bị cáo trốn tránh trách nhiệm hình sự, hay nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại.

Tại phần đối đáp chiều 7-11, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm không có căn cứ chấp nhận kiến nghị giám định.

VKS bác lời khai nhận lương bằng vàng của Mr Hunter

Ngoài vấn đề tâm thần, viện kiểm sát cũng bác bỏ quan điểm cho rằng chưa đủ căn cứ buộc Mr Pips chịu trách nhiệm đối với hơn 900 bị hại.

Theo cơ quan công tố, Nam thừa nhận điều hành 36 sàn giao dịch tại Việt Nam, cùng Lê Khắc Ngọ tổ chức hoạt động lôi kéo khách hàng, sử dụng tài khoản các công ty "ma" và kênh thanh toán trung gian để tiếp nhận, che giấu dòng tiền.

Kết quả điều tra xác định 482 bị hại chuyển tiền vào tài khoản các công ty trong hệ thống. Những giao dịch khác cũng được đối chiếu, truy vết.

Từ lời khai, dữ liệu điện tử và dòng tiền, viện kiểm sát khẳng định đủ căn cứ xác định trách nhiệm của Nam đối với các bị hại.

Liên quan ý kiến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm tại các đơn vị trung gian thanh toán, viện kiểm sát cho biết các nội dung liên quan đã được tách để tiếp tục điều tra trong giai đoạn hai. Việc xử lý từng cá nhân phải có căn cứ chứng minh họ biết nguồn tiền giao dịch do phạm tội mà có.

Cũng trong phần đối đáp, viện kiểm sát không đồng tình với lời khai của Lê Khắc Ngọ về nguồn gốc 142kg vàng bị thu giữ.

Đại diện viện kiểm sát dẫn các biên bản hỏi cung có luật sư tham gia, trong đó Ngọ khai sử dụng tiền thu được từ hoạt động cùng Nam để mua vàng.

Theo lời khai được viện kiểm sát viện dẫn, khi các văn phòng kinh doanh thu về lượng tiền lớn, Ngọ nảy sinh ý định chuyển sang mua vàng tích trữ thay cho giữ tiền mặt.

Thông qua một người do Nam giới thiệu, từ năm 2021 đến 2023, Ngọ nhiều lần mua tổng cộng khoảng 142kg vàng với số tiền khoảng 188 tỉ đồng.

Cơ quan công tố xác định nguồn tiền mua vàng có được từ hành vi phạm tội, nên không chấp nhận lời khai tại tòa của Mr Hunter về việc được trả lương bằng vàng.

Viện kiểm sát cũng dẫn lời khai của Ngọ về việc sử dụng tiền thu lợi khi làm việc cùng Nam để mua căn hộ tại Goldmark City (Hà Nội) và bất động sản ở Đà Nẵng.

Về vai trò trong đường dây, cơ quan công tố xác định Ngọ phụ trách hoạt động kinh doanh tại miền Bắc, miền Trung, xây dựng và phát triển nhiều văn phòng.

Sau đó bị cáo được chia lợi nhuận toàn hệ thống, cùng Nam bàn bạc các vấn đề quan trọng và tham gia chỉ đạo bộ phận chăm sóc khách hàng tại Campuchia.

Từ các căn cứ này, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm Ngọ có vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng Phó Đức Nam trong giai đoạn sau.

Trước đó trong phần luận tội, viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Nam tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội rửa tiền; Ngọ tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10-11 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt được đề nghị đối với cả hai bị cáo đều là tù chung thân.

Mr Pips nói không cần can thiệp để khách thua lỗ, Mr Hunter xin định giá lại 142kg vàng Tự bào chữa trước tòa khi bị viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân, Mr Pips cho rằng thị trường giao dịch vốn đã đủ khó khiến khách hàng thua lỗ "nên không cần can thiệp kết quả". Trong khi đó Mr Hunter xin định giá lại 142kg vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả.



