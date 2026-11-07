Mr Pips nói không cần can thiệp để khách thua lỗ, Mr Hunter xin định giá lại 142kg vàng

Mr Pips Phó Đức Nam tự bào chữa tại tòa ngày 7-11 - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 7-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) cùng 187 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Phiên tòa bước sang phần các bị cáo tự bào chữa sau khi luật sư trình bày quan điểm.

Mr Pips phủ nhận can thiệp kết quả giao dịch của khách hàng

Đứng trước bục khai báo trình bày phần tự bào chữa, Phó Đức Nam lý giải thị trường giao dịch vốn đã rất khó, khách hàng có thể tự thua lỗ nên bị cáo không cần can thiệp vào kết quả thắng thua như cáo buộc.

Bị cáo băn khăn việc quy kết bản thân trực tiếp thực hiện hành vi này, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại.

Trước đó trong phần luận tội, viện kiểm sát xác định Nam cùng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tổ chức đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Theo cáo buộc, nhóm Nam xây dựng hệ thống sàn giao dịch, tuyển dụng hàng trăm nhân viên kinh doanh để tìm kiếm, dụ dỗ khách hàng nạp tiền đầu tư.

Nhân viên được hướng dẫn tạo lòng tin bằng những giao dịch ban đầu có lãi, sau đó liên tục thúc giục khách hàng nạp thêm tiền. Hệ thống có thể can thiệp vào kết quả giao dịch, khiến khách hàng thua lỗ, mất hết số tiền đã nạp.

Viện kiểm sát xác định các sàn không kết nối, đối ứng với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo. Thông qua hoạt động này, đường dây bị cáo buộc chiếm đoạt gần hơn 1.500 tỉ đồng.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tự bào chữa ngày 7-11 - Ảnh: GIANG LONG

Trong những ngày xét hỏi trước đó, một số bị hại cũng trình bày về việc tài khoản phát sinh các lệnh giao dịch bất thường, số tiền đầu tư nhanh chóng bị mất hết.

Một nội dung khác được Mr Pips đề cập trong phần tự bào chữa liên quan đến cựu công an Nguyễn Thanh Phong, anh trai của bạn gái Nam.

Tự bào chữa, Nam cho rằng lời khai trước đó trong quá trình điều tra liên quan đến Phong không đúng thực tế. Bị cáo khẳng định chưa từng chia sẻ với Phong về những hoạt động vi phạm pháp luật của mình.

Theo cáo trạng, Phong cùng một số người tham gia “tổ tư vấn”, hỗ trợ Nam xử lý những vụ việc khi nhân viên bị khách hàng tố giác hoặc cơ quan công an xác minh, qua đó giúp sức cho đường dây lừa đảo hơn 581 tỉ đồng của 296 bị hại.

Viện kiểm sát đề nghị xử phạt Phong tổng cộng 13-15 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Mr Hunter nói mức án chung thân bị đề nghị quá nặng, xin định giá lại 142kg vàng

Cùng ngày, Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cũng đứng trước bục khai báo tự bào chữa.

Ngọ cho rằng mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà viện kiểm sát đề nghị đối với mình "là quá nặng".

Bị cáo trình bày năm 2019, khi bắt đầu tham gia làm việc, hệ thống các sàn giao dịch đã được thành lập, đi vào hoạt động. Vì vậy Ngọ đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại vai trò của mình với tư cách đồng phạm trong vụ án.

Đối với tội rửa tiền, Mr Hunter cho rằng bản thân không có mục đích che giấu nguồn gốc tài sản hay cản trở hoạt động điều tra.

Ngọ tiếp tục đề cập đến khoảng 142kg vàng bị thu giữ, cho rằng đây là số vàng bị cáo nhận từ tiền lương, hoa hồng trong thời gian làm việc và cất giữ tại nhà.

Trong phần xét hỏi trước đó, Ngọ từng khai thay vì nhận tiền mặt, bị cáo chọn nhận lương, thưởng bằng vàng. Nhân viên tài vụ mang vàng đến nhà giao cho Ngọ.

Theo kết quả định giá trong vụ án, số vàng trên có giá trị hơn 356 tỉ đồng. Tuy nhiên Ngọ cho rằng nếu tính theo giá thị trường hiện tại, khối vàng có thể có giá trị hơn 600 tỉ đồng.

Từ đó bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét định giá lại 142kg vàng cùng các tài sản khác theo giá hiện tại, đồng thời sớm cho bán số vàng và hai ô tô đang bị thu giữ để có tiền khắc phục hậu quả, bồi thường cho các bị hại.

Liên quan đến 243 vụ việc mà Ngọ đề cập trong phần tự bào chữa, bị cáo mong muốn được cung cấp thông tin cụ thể của từng bị hại để kiểm tra, xác định chính xác trách nhiệm và số tiền phải khắc phục.

Mr Hunter cũng cho rằng thời gian xét xử chưa đủ để làm rõ toàn bộ vai trò của những người liên quan, từ đó đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau phần trình bày của Ngọ, thẩm phán Trần Nam Hà, chủ tọa phiên tòa, giải thích trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã trưng cầu định giá tài sản tại thời điểm có liên quan đến vụ án.

Theo chủ tọa, hiện hội đồng xét xử không có đủ thời gian và điều kiện để tổ chức định giá lại theo giá thị trường như đề nghị của bị cáo.

“Việc này sẽ dành cho cơ quan thi hành án nếu như hội đồng xét xử kết tội đối với các bị cáo”, chủ tọa Trần Nam Hà nói.

Chủ tọa cũng cho biết nếu các bị cáo và luật sư mong muốn sớm khắc phục hậu quả cho bị hại thì có thể nộp tiền ngay vào cơ quan thi hành án.

Trước đó, viện kiểm sát xác định Lê Khắc Ngọ giữ vai trò chủ chốt trong đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu, tham gia tổ chức hoạt động các sàn giao dịch, quản lý nhân viên và lôi kéo khách hàng nạp tiền đầu tư.

Cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt Ngọ tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10-11 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Bị đề nghị hơn 15 năm tù, bị cáo nói "nằm mơ cũng không nghĩ có ngày phải đứng trước tòa" Cũng trong phần tự bào chữa, bị cáo Lưu Việt Tuấn kể biết đến công ty giao dịch chứng khoán quốc tế của Phó Đức Nam khi đang học năm cuối đại học nên xin vào làm việc. Tuấn cho rằng suốt thời gian làm việc không biết công ty hoạt động lừa đảo. Khi nghe viện kiểm sát đề nghị mức án 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù, bị cáo đã suy sụp, lo lắng không biết bao giờ mới được đoàn tụ gia đình. “Có nằm mơ bị cáo cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải đứng ở đây như ngày hôm nay, phải đối diện với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tuấn trình bày. Bị cáo cho biết vợ đang phải vừa đi làm vừa chăm con nhỏ, đồng thời xoay xở tiền khắc phục hậu quả cho chồng. Trước hội đồng xét xử, Tuấn bày tỏ sự xấu hổ với gia đình, các bị hại và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về chăm sóc vợ con.