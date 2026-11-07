Luật sư của bị hại đề nghị tăng án đối với Shark Bình

Shark Bình bị Viện kiểm sát đề nghị 9-10 năm tù - Ảnh: NAM TRẦN

Hôm nay (7-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các bị cáo trong đường dây lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng và rửa tiền.

Sau gần ba ngày dành cho các luật sư bào chữa, từ chiều 6-11, phiên tòa chuyển sang phần trình bày quan điểm của những người bảo vệ quyền lợi cho các bị hại.

Bảo vệ cho 8 bị hại bị chiếm đoạt tổng cộng 13,5 tỉ đồng, luật sư Lê Văn Thiên đề nghị hội đồng xét xử xem xét nghiêm trách nhiệm của Shark Bình và những người tham gia đường dây lừa đảo. Riêng với ông Bình, luật sư đề nghị mức án cao hơn mức mà viện kiểm sát đưa ra.

Quan điểm này trái với đề nghị trước đó của luật sư bào chữa, khi viện dẫn hoàn cảnh Shark Bình có bốn người con để xin mức án nhẹ, giúp bị cáo sớm trở về chăm sóc gia đình.

Luật sư của bị hại đề nghị tăng án Shark Bình lên 10-12 năm tù

Theo luật sư Thiên, việc quyết định hình phạt cần căn cứ vào vai trò, mức độ tham gia, số tiền hưởng lợi và việc khắc phục hậu quả của từng bị cáo.

Đối với Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, luật sư cho rằng mức án 9-10 năm tù mà viện kiểm sát đề nghị về tội rửa tiền chưa tương xứng khi xem xét đầy đủ vai trò, mức độ tham gia, thái độ tại phiên tòa cũng như kết quả khắc phục hậu quả.

Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Shark Bình 10-12 năm tù.

Trước đó, tại phần bào chữa ngày 5-11, luật sư của Shark Bình đưa ra nhiều tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ.

Theo người bào chữa, Shark Bình có bốn người con, trong đó ba cháu dưới 15 tuổi, hai con nhỏ nhất là cặp song sinh sinh năm 2024.

Luật sư cho rằng các con đang trong độ tuổi cần được quan tâm, chăm sóc và giáo dục nên đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc hoàn cảnh gia đình, tạo điều kiện để Shark Bình sớm trở về chăm sóc các con và làm lại cuộc đời.

Luật sư cũng cho rằng đến năm 2022, khi nhận thấy các sàn ngoại hối của Mr Pips có nhiều khiếu nại, phản ánh dấu hiệu lừa đảo, Shark Bình đã chủ động ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán.

Phía bào chữa đề nghị ghi nhận việc này là tình tiết giảm nhẹ, đồng thời không áp dụng thêm tình tiết tăng nặng "phạm tội hai lần trở lên".

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Trong khi đó, theo cáo buộc của viện kiểm sát, Shark Bình cùng hai nữ cấp dưới đã có hành vi rửa tiền liên quan gần 320 tỉ đồng của 232 bị hại chuyển qua hệ thống Ví Ngân Lượng để đầu tư vào các sàn ngoại hối của Mr Pips.

Mặc dù biết các sàn giao dịch có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật và đang bị công an xác minh, ông Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo duy trì dịch vụ thanh toán để tiếp tục thu phí.

Khi cơ quan công an yêu cầu cung cấp thông tin giao dịch, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới sử dụng dữ liệu do phía các sàn ngoại hối cung cấp để trả lời, thay vì dữ liệu thực tế của hệ thống Ngân Lượng, gây khó khăn cho việc xác minh dòng tiền.

Mất tiền tỉ, bị hại mong sớm được bồi thường để ổn định cuộc sống

Bên cạnh đề nghị về hình phạt, luật sư Thiên dành nhiều thời gian nói về những khó khăn mà các bị hại phải gánh chịu sau khi bị đường dây Mr Pips chiếm đoạt tiền.

Theo luật sư, điều các bị hại mong đợi trước hết không phải những lời hứa khắc phục hậu quả, mà là một bản án xác định rõ ai phải hoàn trả, hoàn trả cho ai và số tiền cụ thể bao nhiêu.

Bởi với nhiều người, số tiền bị lừa không đơn thuần là khoản đầu tư thua lỗ, mà là tài sản dành dụm nhiều năm, thậm chí vay mượn để làm ăn.

Luật sư kể có người từ chỗ kinh tế khá giả, sau khi mất sạch vốn liếng phải đi giao hàng kiếm sống. Có gia đình lâm cảnh nợ nần, vợ chồng phải xa nhau, con cái thiếu sự chăm sóc của cha mẹ.

Theo luật sư, dù sau này có thu hồi được tài sản, "những đổ vỡ trong cuộc sống và tổn thất tinh thần mà các gia đình phải chịu cũng khó có thể bù đắp trọn vẹn".

Để bảo vệ quyền lợi cho những người bị lừa, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xác định rõ trách nhiệm bồi thường của từng bị cáo, căn cứ vào hành vi phạm tội, vai trò tham gia và trách nhiệm liên đới trong vụ án.

Một vấn đề khác cũng được đặt ra là việc thu hồi số tiền đã chuyển qua các cổng thanh toán trung gian.

Các luật sư đề nghị cơ quan tố tụng tiếp tục xác minh những cổng thanh toán khác liên quan vụ án, làm rõ liệu còn tiền của bị hại tại các đơn vị này hay không, từ đó có biện pháp thu hồi và hoàn trả.

Luật sư Thiên cho biết nhiều thân chủ sống xa Hà Nội, có người ở các tỉnh phía Nam. Sau thời gian dài chờ đợi, việc được nhận lại tiền sớm có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống của họ.

Đối với những bị cáo từng giữ vị trí trưởng vùng, trưởng văn phòng, quản lý trong đường dây Mr Pips, luật sư đề nghị xem xét thực chất việc khắc phục hậu quả.

Ông dẫn trường hợp ba bị cáo từng được trả từ 2-3 tỉ đồng tiền lương, thưởng nhưng mới nộp lại vài chục triệu đồng. Theo luật sư, "không thể mặc nhiên coi những trường hợp này là tích cực khắc phục hậu quả nếu việc nộp tiền chỉ mang tính đối phó".

Ngược lại, với những bị cáo có vai trò thứ yếu, bị lôi kéo, thành khẩn khai báo và tích cực nộp tiền, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét khoan hồng.

Luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc hoàn cảnh của những gia đình có nhiều người cùng bị đưa ra xét xử, như vợ chồng, anh em hoặc cha mẹ và con cái, để có chính sách khoan hồng phù hợp đối với những bị cáo có vai trò thứ yếu, thành khẩn khai báo và tích cực khắc phục hậu quả.

Theo luật sư, việc xử lý nghiêm những người phạm tội cần đi cùng với bảo đảm quyền lợi cho các bị hại, để sau phiên tòa, những người đã mất tiền có cơ hội sớm ổn định lại cuộc sống.