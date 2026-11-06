Luật sư đề nghị trả lại 114 tài sản túi xách, đồng hồ, trang sức cho bạn gái Mr Pips

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Những lần mang thùng tiền xuống sảnh chung cư, nhận túi vàng đem lên căn hộ cất giữ từng được bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) kể trước tòa. Có thời điểm, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) giữ 44,8 tỉ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD và những thỏi vàng nặng gần 1kg.

Trình bày quan điểm bào chữa tại phiên tòa sáng 6-11, luật sư của Tâm đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại số tiền bị quy kết rửa, cho rằng không thể tính toàn bộ các giao dịch Tâm thực hiện theo yêu cầu của bạn trai là hành vi phạm tội.

Trước đó, luật sư của Nguyễn Thanh Phong, anh trai Tâm, cũng đề nghị xem xét lại cả hai cáo buộc đối với thân chủ, liên quan đến khoản tiền hơn 6,4 tỉ đồng mà Mr Pips chi cho nhóm tư vấn.

Luật sư của bạn gái Mr Pips đề nghị trả lại 114 tài sản

Trong phần xét hỏi ngày 29-10, Tâm kể quen Phó Đức Nam từ năm 2017. Trong nhiều năm chung sống, Nam thường xuyên giao bạn gái quản lý tiền, vàng, ngoại tệ, bất động sản và nhiều tài sản có giá trị.

Theo lời khai, những lần có người mang vàng đến, Nam chỉ cần gọi điện là Tâm xuống sảnh chung cư nhận rồi đưa lên nhà cất giữ. Khi cần tiền, Nam lại yêu cầu bạn gái lấy ra giao cho người khác.

Khám xét căn hộ liên quan đến Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hơn 94kg vàng, được định giá hơn 222 tỉ đồng, cùng hàng chục tỉ đồng tiền mặt, ngoại tệ và nhiều tài sản khác.

Viện kiểm sát cáo buộc Tâm đã bàn bạc, thống nhất với Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bán 15 bất động sản, mua 1 triệu USD và vàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản, với tổng số tiền hơn 384 tỉ đồng.

Viện kiểm sát đề nghị xử phạt Tâm 9-10 năm tù về tội rửa tiền.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trình bày luận cứ bào chữa, luật sư của Tâm không tranh luận về tội danh nhưng đề nghị tòa xem xét lại trách nhiệm đối với từng giao dịch, đặc biệt là thời điểm Tâm biết nguồn tiền của bạn trai có dấu hiệu bất hợp pháp.

Theo luật sư, trước tháng 5-2023, khi Bùi Trung Đức, một người thân tín của Nam bị bắt, Tâm chưa biết các sàn giao dịch do bạn trai điều hành có hoạt động lừa đảo.

Phía bào chữa viện dẫn lời khai của Nam, theo đó Tâm chỉ được giao quản lý tài sản, không tự quyết định việc mua bán và không được Nam nói rõ nguồn tiền.

Luật sư cho rằng có tới 11 trong số 15 bất động sản liên quan cáo buộc rửa tiền được mua trước tháng 5-2023. Số vàng trị giá hơn 141 tỉ đồng được nhắc đến trong cáo trạng cũng được Nam mua trước thời điểm này.

Từ đó, luật sư đề nghị loại trừ trách nhiệm của Tâm đối với nhóm giao dịch trị giá gần 210 tỉ đồng.

Với những giao dịch sau tháng 5-2023, luật sư cho rằng Tâm vẫn chủ yếu làm theo yêu cầu của Nam, không trực tiếp quyết định việc sử dụng tiền.

Phía bào chữa đề nghị chỉ xác định trách nhiệm hình sự của Tâm đối với ba giao dịch bất động sản và việc mua giúp Nam 1 triệu USD, tổng giá trị khoảng 57,7 tỉ đồng, thay vì hơn 384 tỉ đồng như cáo trạng.

Ngoài đề nghị xem xét lại số tiền bị quy kết rửa, luật sư còn xin trả lại hàng loạt tài sản cho Tâm.

Trong đó có 50 tài sản gồm túi xách, đồng hồ, trang sức và những vật dụng giá trị khác mà luật sư cho rằng Nam đã tặng Tâm trong thời gian yêu nhau.

Đối với 64 tài sản khác, phía bào chữa lập luận Tâm tự mua bằng tiền riêng hoặc được người thân, bạn bè tặng nên không liên quan đến vụ án.

Luật sư cũng đề nghị hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch đối với 5 bất động sản và phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng của Tâm.

Luật sư của anh trai bạn gái Mr Pips đề nghị xem xét lại cáo buộc

Khác với người em gái được giao giữ khối tài sản khổng lồ, Nguyễn Thanh Phong lại vướng vào vụ án vì mối quan hệ với Mr Pips và những khoản tiền chuyển qua tài khoản của mình.

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2021 đến tháng 5-2023, Phong cùng cựu công an Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn tham gia “tổ tư vấn”, hỗ trợ Nam xử lý những vấn đề phát sinh khi nhân viên bị khách hàng khiếu kiện hoặc cơ quan công an xác minh.

Viện kiểm sát xác định nhóm này đã giúp sức cho đường dây lừa đảo hơn 581 tỉ đồng của 296 bị hại.

Nam chuyển tổng cộng 6,44 tỉ đồng cho Phong để trả công. Trong đó, Phong được xác định hưởng gần 2,2 tỉ đồng, số còn lại chuyển cho hai thành viên khác.

Viện kiểm sát đề nghị xử phạt Phong tổng cộng 13-15 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Bào chữa cho Phong, luật sư cho rằng thân chủ không biết Nam dùng các sàn giao dịch để chiếm đoạt tiền khách hàng, cũng không trực tiếp tham gia xử lý các vụ việc của đường dây.

Luật sư dẫn lời khai tại tòa của Mr Pips, theo đó Nam chưa từng nhờ Phong giải quyết vụ việc cụ thể nào ngoài việc chuyển số điện thoại của một người tên Nguyên để liên hệ tuyển dụng.

Đối với cáo buộc rửa tiền, viện kiểm sát xác định Phong nhận 1 tỉ đồng của Nam để góp mua bốn thửa đất tại Tây Ninh dù biết tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Nêu quan điểm bào chữa, luật sư cho rằng chưa có căn cứ chứng minh Phong biết nguồn tiền bất hợp pháp tại thời điểm nhận vốn góp. Theo luật sư, bị cáo trực tiếp đứng tên, quản lý đất và không che giấu việc Nam góp tiền khi làm việc với cơ quan điều tra.

Trong phần xét hỏi trước đó, Phong từng phân trần rằng dù em gái giữ khối tài sản hàng trăm tỉ đồng cho Mr Pips, gia đình mình không vì thế mà giàu có. Bố mẹ vẫn làm ruộng mưu sinh, còn Tâm không mang tiền của Nam về nhà.

Cùng quan điểm về việc không biết hoạt động lừa đảo, luật sư bào chữa cho Phạm Trường Sơn lập luận rằng bị cáo nhận tiền vì tin đây là khoản thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Nam.

Theo luật sư, nếu một người từng công tác trong ngành công an, có kinh nghiệm nghiệp vụ, biết số tiền do lừa đảo mà có thì khó có chuyện lại nhận qua chuyển khoản ngân hàng.

Trước đó, Trường Sơn khai từng hỏi Nam có thực sự lừa đảo khách hàng hay không và được Nam khẳng định hoạt động kinh doanh hợp pháp. Bị cáo thừa nhận đã quá tin lời Nam, không kiểm tra kỹ những thông tin được cung cấp.

Viện kiểm sát đề nghị xử phạt Trường Sơn 6-7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công tố, dù biết Nam tổ chức các sàn forex để chiếm đoạt tiền khách hàng, những người trong nhóm tư vấn vẫn nhận tiền để hỗ trợ xử lý các vụ việc khi nhân viên bị tố giác, khiếu kiện hoặc cơ quan chức năng làm việc.