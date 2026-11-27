Lịch trực tiếp Giải hạng nhất vòng 9 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Cuộc đối đầu giữa Thái Nguyên và Hưng Yên là trận duy nhất của vòng 9 Giải hạng nhất 2026-2027 có sự hỗ trợ của công nghệ VAR.

Hai đội đang bám đuổi sát nhau trên bảng xếp hạng. Hưng Yên (17 điểm) đứng thứ 2, còn Thái Nguyên (16 điểm) hạng 3. Vì vậy, trận đấu này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với cả hai.

Hai trận còn lại trong ngày 27-11 là Công An Nhân Dân gặp Đại học Văn Hiến trên sân PVF và Xuân Thiện Phú Thọ tiếp Lâm Đồng trên sân Việt Trì.

Trước đó, vòng 9 mở màn lúc 15h30 với trận Huế gặp Long An trên sân Tự Do. Cả bốn trận ngày 27-11 đều được phát trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Ngày 28-11, Bình Minh Sài Gòn gặp Becamex TP.HCM lúc 17h trên sân Bà Rịa. Đến 18h, Thép Cần Thơ tiếp CLB TP.HCM trên sân Cần Thơ.

Cũng vào lúc 18h ngày 28-11, Quy Nhơn United gặp Khatoco Khánh Hòa trên sân Quy Nhơn và được phát trực tiếp trên FPT Play, TV360.

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Quy Nhơn United ngược dòng đánh bại Đại Học Văn Hiến Tối 22-11, đội khách Quy Nhơn United đánh bại Đại Học Văn Hiến với tỉ số 2-1 ở vòng 8 Giải hạng nhất 2026-2027, sau khi để cho đội chủ nhà dẫn trước 1-0 trong hiệp 1.



