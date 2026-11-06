Khởi công xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc, dự kiến 2027 hoàn thành

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (thứ 5 từ trái qua) cùng lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI

UBND đặc khu Phú Quốc cho biết dự án trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc tọa lạc tại vị trí khu vực trung tâm Dương Đông. Công trình được quy hoạch trên tổng diện tích 2,06ha đất, với diện tích đất xây dựng công trình chính là 4.560m² và tổng diện tích sàn xây dựng đạt 36.708m².

Theo thiết kế, tòa nhà gồm 1 tầng hầm (dành cho hệ thống hạ tầng an ninh, phòng cháy chữa cháy, phòng kỹ thuật và bãi đỗ xe) và 9 tầng nổi được đầu tư không gian làm việc đồng bộ, hiện đại.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh và tinh thần "Đồng lòng vươn khơi", kiến trúc công trình thể hiện sự khát vọng về một Phú Quốc đoàn kết, phát triển văn minh, hiện đại.

Đây sẽ là nơi làm việc tập trung của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn bộ các phòng, ban chuyên môn trực thuộc đặc khu Phú Quốc.

Mô phỏng trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI chụp lại

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - cho biết công trình trên hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm điều hành chính trị - hành chính và đối ngoại quy mô lớn; tổ chức, phối hợp các sự kiện quốc tế thuộc khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Qua đó khẳng định vị thế của Phú Quốc trên bản đồ kinh tế - du lịch thế giới.

"Việc đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính mới không chỉ giải quyết triệt để tình trạng trụ sở các cơ quan phân tán, điều kiện làm việc hạn chế trước đây, mà còn hình thành một bộ máy hành chính tập trung; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp", ông Khoa nhấn mạnh.

Công trình dự kiến hoàn thành tháng 9-2027.