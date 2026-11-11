Khánh Hòa hủy bỏ văn bản chỉ đạo tính tiền sử dụng đất, thu thuế trái pháp luật

Trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa (trái) và các cơ quan lãnh đạo tỉnh tại đường Trần Phú, Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản thông báo ý kiến chủ tịch UBND tỉnh "thống nhất hủy bỏ" văn bản số 12721/UBND-XDNĐ ngày 11-11-2024 của UBND tỉnh.

Đó là văn bản chỉ đạo áp dụng giá đất nhân thêm hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất) để tính tiền thu thuế đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũ, kể từ khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành, áp dụng từ ngày 1-8-2024 đến 31-12-2024.

Cùng với "thống nhất hủy bỏ" văn bản đó, chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã giao Thuế tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan "rà soát lại toàn bộ các trường hợp đã xác định, thông báo hoặc thu bổ sung nghĩa vụ tài chính" đất đai theo văn bản bị hủy bỏ đã nêu.

Đồng thời, "kiểm tra, đối chiếu, xác định lại nghĩa vụ tài chính của từng trường hợp để xử lý theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan, không gây thất thoát ngân sách nhà nước" và báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa trước ngày 25-11-2026.

Việc tính tiền sử dụng đất (nhân thêm hệ số K) để thu thuế đất đai theo văn bản 12721/UBND-XDNĐ vừa bị "thống nhất hủy bỏ" đã được cơ quan Thuế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tất cả đơn vị thuế khu vực (nay là các Thuế cơ sở) trên địa bàn tỉnh thực hiện, tính thuế, thông báo thu thuế bổ sung tiền sử dụng đất trái quy định pháp luật mà Tuổi Trẻ đã thông tin, phản ánh.

Một người dân ở xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) đã khởi kiện Thuế tỉnh Khánh Hòa và Thuế cơ sở 3 ra tòa vì đã bị thông báo thu thuế trái pháp luật khi ông làm thủ tục chuyển 100m2 đất trồng cây lâu năm thành đất ở.

Theo bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân Khu vực 3 - Khánh Hòa xét xử và tuyên án ngày 19-6-2026, tòa đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện các cơ quan thuế nêu trên và hủy bỏ các thông báo của cơ quan thuế tính tiền sử dụng đất nhân thêm hệ số K theo văn bản chỉ đạo số 12721/UBND-XDNĐ, đã yêu cầu ông nộp thuế bổ sung (tăng thêm) trái pháp luật.

Theo bản án của tòa, văn bản vừa nêu của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành "không đúng quy định của Luật Đất đai 2024".

Sau khi cơ quan thuế thua kiện trong vụ án trên, Thuế cơ sở 4 tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị thu hồi toàn bộ 118 thông báo thu thuế bổ sung đã tính thuế (nhân hệ số K), thu thuế theo văn bản chỉ đạo trên.

Tháng 8-2026, Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa có chỉ đạo gấp, theo đó các Thuế cơ sở 1, 2, 3, 4 trên địa bàn tỉnh phải rà tất cả trường hợp tương tự vụ án cơ quan thuế bị thua kiện kể trên, để báo cáo UBND tỉnh về vướng mắc khi thực hiện thu thuế theo công văn chỉ đạo đã nêu (số 12721/UBND-XDNĐ).

Kiến nghị cơ quan của Bộ Tư pháp kiểm tra, yêu cầu trả lại tiền thuế phải nộp trái pháp luật cho dân Một trong các nạn nhân bị thu thuế bổ sung trái pháp luật theo văn bản chỉ đạo tính tiền sử dụng đất (nhân thêm hệ số K) đó là ông Nguyễn Xuân Hoàng (ở phường Nha Trang, khi chuyển mục đích sử dụng đất tại thị xã Ninh Hòa cũ). Ông đã liên tục có nhiều khiếu nại nhưng chỉ được trả lại một phần nhỏ tiền gốc mà ông đã bị buộc và phải nộp thuế sai, còn lại đến nay vẫn chưa trả lại hết. Ông Hoàng tiếp tục kiến nghị đòi trả lại số tiền thuế đã thu trái pháp luật và tiền lãi theo quy định. Ngày 14-9-2026 Thuế cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa có văn bản trả lời về lý do chưa giải quyết kiến nghị đòi lại tiền thuế của ông là do UBND tỉnh Khánh Hòa chưa có ý kiến xử lý (hủy bỏ, thay thế, điều chỉnh…) đối với công văn số 12721/UBND-XDNĐ. Vì vậy, ông Hoàng đã gởi đơn kiến nghị Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp, kiến nghị cơ quan này kiểm tra, thẩm định và kết luận, xác định rõ hành vi ban hành văn bản trái pháp luật nêu trên và yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chính thức về hủy bỏ công văn số 12721/UBND-XDNĐ. Đồng thời, ông kiến nghị Cục yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Thuế tỉnh Khánh Hòa khẩn trương rà soát, hủy bỏ các thông báo thuế tính theo công văn trái pháp luật trên và "thực hiện thủ tục hoàn trả tiền thuế nộp thừa (kể cả tiền lãi chậm trả do thu thừa trái quy định) cho người dân" theo đúng các quy định pháp luật.