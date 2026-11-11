Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Khánh Hòa hủy bỏ văn bản chỉ đạo tính tiền sử dụng đất, thu thuế trái pháp luật

tác giả
PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất hủy bỏ văn bản chỉ đạo tính tiền sử dụng đất nhân thêm hệ số K để thu thuế đất mà tòa đã xác định không đúng Luật Đất đai 2024 và người bị thu thuế oan sai kiến nghị.

Khánh Hòa hủy bỏ văn bản chỉ đạo thu thuế đất đai trái pháp luật - Ảnh 1.

Trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa (trái) và các cơ quan lãnh đạo tỉnh tại đường Trần Phú, Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản thông báo ý kiến chủ tịch UBND tỉnh "thống nhất hủy bỏ" văn bản số 12721/UBND-XDNĐ ngày 11-11-2024 của UBND tỉnh. 

Đó là văn bản chỉ đạo áp dụng giá đất nhân thêm hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất) để tính tiền thu thuế đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũ, kể từ khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành, áp dụng từ ngày 1-8-2024 đến 31-12-2024.

Cùng với "thống nhất hủy bỏ" văn bản đó, chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã giao Thuế tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan "rà soát lại toàn bộ các trường hợp đã xác định, thông báo hoặc thu bổ sung nghĩa vụ tài chính" đất đai theo văn bản bị hủy bỏ đã nêu.

Đồng thời, "kiểm tra, đối chiếu, xác định lại nghĩa vụ tài chính của từng trường hợp để xử lý theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan, không gây thất thoát ngân sách nhà nước" và báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa trước ngày 25-11-2026.  

Việc tính tiền sử dụng đất (nhân thêm hệ số K) để thu thuế đất đai theo văn bản 12721/UBND-XDNĐ vừa bị "thống nhất hủy bỏ" đã được cơ quan Thuế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tất cả đơn vị thuế khu vực (nay là các Thuế cơ sở) trên địa bàn tỉnh thực hiện, tính thuế, thông báo thu thuế bổ sung tiền sử dụng đất trái quy định pháp luật mà Tuổi Trẻ đã thông tin, phản ánh.

Một người dân ở xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) đã khởi kiện Thuế tỉnh Khánh Hòa và Thuế cơ sở 3 ra tòa vì đã bị thông báo thu thuế trái pháp luật khi ông làm thủ tục chuyển 100m2 đất trồng cây lâu năm thành đất ở.

Theo bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân Khu vực 3 - Khánh Hòa xét xử và tuyên án ngày 19-6-2026, tòa đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện các cơ quan thuế nêu trên và hủy bỏ các thông báo của cơ quan thuế tính tiền sử dụng đất nhân thêm hệ số K theo văn bản chỉ đạo số 12721/UBND-XDNĐ, đã yêu cầu ông nộp thuế bổ sung (tăng thêm) trái pháp luật. 

Theo bản án của tòa, văn bản vừa nêu của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành "không đúng quy định của Luật Đất đai 2024".

Sau khi cơ quan thuế thua kiện trong vụ án trên, Thuế cơ sở 4 tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị thu hồi toàn bộ 118 thông báo thu thuế bổ sung đã tính thuế (nhân hệ số K), thu thuế theo văn bản chỉ đạo trên.

Tháng 8-2026, Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa có chỉ đạo gấp, theo đó các Thuế cơ sở 1, 2, 3, 4 trên địa bàn tỉnh phải rà tất cả trường hợp tương tự vụ án cơ quan thuế bị thua kiện kể trên, để báo cáo UBND tỉnh về vướng mắc khi thực hiện thu thuế theo công văn chỉ đạo đã nêu (số 12721/UBND-XDNĐ).

Kiến nghị cơ quan của Bộ Tư pháp kiểm tra, yêu cầu trả lại tiền thuế phải nộp trái pháp luật cho dân

Một trong các nạn nhân bị thu thuế bổ sung trái pháp luật theo văn bản chỉ đạo tính tiền sử dụng đất (nhân thêm hệ số K) đó là ông Nguyễn Xuân Hoàng (ở phường Nha Trang, khi chuyển mục đích sử dụng đất tại thị xã Ninh Hòa cũ). Ông đã liên tục có nhiều khiếu nại nhưng chỉ được trả lại một phần nhỏ tiền gốc mà ông đã bị buộc và phải nộp thuế sai, còn lại đến nay vẫn chưa trả lại hết.

Ông Hoàng tiếp tục kiến nghị đòi trả lại số tiền thuế đã thu trái pháp luật và tiền lãi theo quy định. Ngày 14-9-2026 Thuế cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa có văn bản trả lời về lý do chưa giải quyết kiến nghị đòi lại tiền thuế của ông là do UBND tỉnh Khánh Hòa chưa có ý kiến xử lý (hủy bỏ, thay thế, điều chỉnh…) đối với công văn số 12721/UBND-XDNĐ.

Vì vậy, ông Hoàng đã gởi đơn kiến nghị Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp, kiến nghị cơ quan này kiểm tra, thẩm định và kết luận, xác định rõ hành vi ban hành văn bản trái pháp luật nêu trên và yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chính thức về hủy bỏ công văn số 12721/UBND-XDNĐ.

Đồng thời, ông kiến nghị Cục yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Thuế tỉnh Khánh Hòa khẩn trương rà soát, hủy bỏ các thông báo thuế tính theo công văn trái pháp luật trên và "thực hiện thủ tục hoàn trả tiền thuế nộp thừa (kể cả tiền lãi chậm trả do thu thừa trái quy định) cho người dân" theo đúng các quy định pháp luật.

Khánh Hòa hủy bỏ văn bản chỉ đạo thu thuế đất đai trái pháp luật - Ảnh 4.Sông Đà Nha Trang lại bị kiện ra tòa vì chấm dứt nhiều hợp đồng bán đất hơn 10 năm trước

Ngoài vụ thua kiện đòi “vô hiệu” hợp đồng góp vốn đầu tư mua đất nền, Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang lại bị kiện vụ thông báo hủy nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đều tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đất đai Khánh Hòa thu thuế Thuế tỉnh Khánh Hòa Tiền sử dụng đất

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất