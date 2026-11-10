Sông Đà Nha Trang lại bị kiện ra tòa vì chấm dứt nhiều hợp đồng bán đất hơn 10 năm trước

Khu vực dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, tại phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Khánh Hòa đã quyết định đưa vụ án "tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất", tại dự án Khu dân cư Cồn Lập (tại phường Bắc Nha Trang), ra xét xử sơ thẩm vào ngày 11-11-2026.

Bị đơn trong vụ án này là Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang.

Trong vụ án chuẩn bị xét xử, theo đơn khởi kiện, nguyên đơn Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hương Thọ (tại Nha Trang) đã ký kết 4 hợp đồng mua đất tại dự án Khu dân cư Cồn Lập cách đây hơn 10 năm, đã nộp đủ toàn bộ tiền mua 4 lô đất lô biệt thự theo các hợp đồng đó cho Công ty Sông Đà Nha Trang, tổng cộng hơn 27,88 tỉ đồng.

Sau khi nộp tiền trả nợ thay cho chủ đầu tư dự án Khu dân cư Cồn Lập, giải chấp hồ sơ thế chấp vay vốn tại ngân hàng, Công ty Sông Đà Nha Trang đã giao sổ đỏ của 4 lô biệt thự đã bán và bàn giao đất cho Công ty Hương Thọ từ nhiều năm trước đây.

Thế nhưng, sau đó Công ty Sông Đà Nha Trang đã tự ý xây dựng nhà trên các lô đất đã bán và bàn giao cho khách hàng, rồi thông báo buộc khách hàng phải thanh toán tiền xây dựng nhà (gồm phần xây thô và hoàn thiện mặt ngoài) với giá gấp khoảng 3 lần giá trị xây dựng theo các hợp đồng đã ký kết.

Công ty Hương Thọ và nhiều khách hàng mua đất tại dự án trên không chấp nhận việc bị ép buộc phải nộp thêm tiền xây dựng nhà cao hơn giá xây dựng quy định và giá thực tế trên thị trường nhiều lần đó. Vì họ cho rằng đó là một kiểu "ép buộc, cưỡng đoạt trái các hợp đồng đã ký kết và trái pháp luật".

Tháng 1-2025, Công ty Sông Đà Nha Trang có văn bản thông báo "chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất", ngày 21-4-2025 tiếp tục có văn bản "trả lời lần cuối cùng" là "đã chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" cả 4 hợp đồng đã ký kết bán đất hơn 10 năm trước cho Công ty Hương Thọ và trả lại nguyên gốc số tiền bán đất đã thu đủ của khách hàng (100%) từ nhiều năm trước đây.

Công ty Hương Thọ sau đó đã khởi kiện, yêu cầu tòa tuyên bố vô hiệu đối với các thông báo chấm dứt hợp đồng kể trên của Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang và buộc công ty này tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết, thu tiền của khách hàng...

Trước đó, tòa án trên cũng đã xét xử vụ án về "tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư mua đất nền" của một nguyên đơn khác kiện Công ty Sông Đà Nha Trang tại dự án đã nêu.

Theo bản án dân sự sơ thẩm đã tuyên, tòa đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bác yêu cầu của Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang đòi "vô hiệu" hợp đồng góp vốn đầu tư mà chính công ty này đã ký kết gần 11 năm trước (từ tháng 1-2015) với khách hàng mua 3 lô đất nền biệt thự tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập và đã nộp tiền góp vốn tổng cộng hơn 12,79 tỉ đồng.

Theo các thông báo của Tòa án Khu vực 1 – Khánh Hòa, trong vụ án công ty Hương Thọ khởi kiện Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong vụ án này, các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà Công ty Sông Đà Nha Trang đã ký kết với Công ty Hương Thọ và nhiều khách hàng mua đất dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập đều căn cứ theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2015). Ngày 23-6-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 4406 "đồng ý cho phép Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang thực hiện thủ tục trình cấp thẩm quyền cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở thuộc dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, TP Nha Trang". Công ty Sông Đà Nha Trang đã căn cứ quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và việc đồng ý cho phép trên để quảng cáo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án đã nêu với khách hàng. Thế nhưng, trong văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa gởi tòa án (số 10038/UBND-NC ngày 9-8-2026) trả lời về vụ án trên lại không căn cứ quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, có hiệu lực pháp luật tại thời điểm ký kết các hợp đồng đó (vào năm 2016) và văn bản "đồng ý cho phép" của tỉnh kể trên. UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ Nghị định 71/2010/NĐ-CP (hết hiệu lực pháp luật từ ngày 10-12-2015) và Thông tư 16/2010/TT-BXD (hết hiệu lực từ ngày 15-8-2016) cùng văn bản của tỉnh ban hành từ năm 2011 (số 4668/UBND-XDNĐ) để cho rằng theo các quy định trên dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập "không có (không được - PV) chuyển nhượng quyền sử dụng đất phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở". Công ty Hương Thọ và nhiều người dân đã ký kết hợp đồng mua đất tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã kiến nghị Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong và các cơ quan chức năng xem xét việc này.