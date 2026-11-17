Du học sinh Việt Nam đến Mỹ cao nhất lịch sử - Ảnh: HECHINGER REPORT

Ngày 16-11, Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IIE) công bố báo cáo thường niên Open Doors 2026, với những số liệu mới nhất về tình hình du học tại Mỹ.



Theo báo cáo, Việt Nam có 27.257 sinh viên tại Mỹ trong năm học 2025-2026, tăng thêm 1.673 người so với năm học trước. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận trong dữ liệu Open Doors, vượt cả con số 24.392 người vào năm học 2018-2019, trước đại dịch COVID-19.

Kết quả này trái ngược xu hướng chung tại Mỹ, nơi tổng số sinh viên quốc tế giảm 2,7% và số sinh viên quốc tế nhập học mới giảm tới 17,7%.

Du học sinh Việt Nam xếp thứ 6 tại Mỹ

Theo thống kê riêng về Việt Nam của Open Doors 2026, trong tổng số 27.257 người, có 17.465 sinh viên đang theo học bậc đại học, chiếm 64,1% và tăng 8,1% so với năm trước.

Nhóm sau đại học có 4.970 người, tăng 12%, là nhóm có tốc độ tăng cao nhất trong các bậc học của sinh viên Việt Nam tại Mỹ.

Ở chiều ngược lại, số người theo học các chương trình không cấp bằng giảm 7,7%, còn 1.258 người. Nhóm tham gia chương trình thực tập sau tốt nghiệp OPT (Optional Practical Training) có 3.564 người, giảm 1,8%.

OPT là chương trình cho phép sinh viên quốc tế đủ điều kiện làm việc thực tế tại Mỹ trong lĩnh vực liên quan đến ngành học sau khi tốt nghiệp. Do Open Doors tính cả nhóm này vào tổng số sinh viên quốc tế, con số 27.257 người không có nghĩa tất cả đều đang theo học tại các trường.

Một chi tiết khác, dù số lượng tăng lên mức kỷ lục, Việt Nam vẫn giảm một bậc, từ vị trí thứ 5 xuống thứ 6 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có sinh viên tại Mỹ.

Nguyên nhân là Nepal vượt lên với 29.058 người, tăng 16,7% so với năm học trước. Việt Nam hiện chiếm 2,4% tổng số sinh viên quốc tế tại Mỹ, đứng sau Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada và Nepal.

Báo cáo cũng cho thấy Texas là bang có đông sinh viên Việt Nam nhất, tiếp đến là California, Washington, Massachusetts và Florida.

Theo số liệu Bộ Thương mại Mỹ được IIE dẫn lại, sinh viên Việt Nam đóng góp khoảng 1,283 tỉ USD cho kinh tế Mỹ trong năm 2025, bao gồm những khoản chi liên quan đến học tập và sinh hoạt.

Mỹ giảm mạnh tuyển sinh mới, vẫn ưu tiên thị trường Việt Nam

Nhìn chung, sinh viên đến Mỹ giảm trong năm nay - Ảnh: CATO INSTITUTE

Trong năm học 2025-2026, Mỹ có tổng cộng 1.146.163 sinh viên quốc tế, giảm 2,7% so với năm học trước.

Số sinh viên quốc tế nhập học mới chỉ còn 228.123 người, giảm 17,7%. Đây là mức giảm rõ hơn nhiều so với tổng số sinh viên quốc tế đang học tập và thực tập tại Mỹ.

Ở bậc sau đại học, số sinh viên quốc tế giảm 13,4%, còn 423.078 người. Trong đó, nhóm thạc sĩ giảm 22%, trong khi nhóm tiến sĩ tăng 3%.

Ngược lại, số người tham gia chương trình thực tập sau tốt nghiệp OPT trên toàn nước Mỹ tăng 14,1%, lên 335.785 người. IIE cho rằng mức tăng này có liên quan đến số lượng lớn sinh viên quốc tế tốt nghiệp trong những năm trước.

Cùng với Open Doors 2026, IIE công bố khảo sát Fall 2026 Snapshot, thu thập thông tin từ 809 cơ sở giáo dục đại học Mỹ về tình hình tuyển sinh mùa thu năm 2026.

Khảo sát ghi nhận tổng số sinh viên quốc tế tại các trường tham gia giảm 9%, riêng sinh viên mới giảm 15%. Trong nhóm trường báo cáo số sinh viên mới giảm, 88% đề cập quy trình xin thị thực là một yếu tố ảnh hưởng, 70% đề cập các hạn chế đi lại và 60% cho biết sinh viên lựa chọn điểm đến du học khác.

Tuy nhiên, Việt Nam tiếp tục là thị trường được các trường Mỹ ưu tiên trong hoạt động tuyển sinh quốc tế.

Theo khảo sát, Việt Nam đứng đầu danh sách các thị trường được ưu tiên tiếp cận để tuyển sinh viên bậc đại học, với tỉ lệ 65%, cao hơn Ấn Độ (50%) và Brazil (45%). Đối với tuyển sinh sau đại học, Việt Nam đạt tỉ lệ 50%, đứng thứ hai sau Ấn Độ (68%). Các số liệu này cho thấy Việt Nam vẫn nằm trong nhóm thị trường được các cơ sở giáo dục Mỹ quan tâm tuyển sinh, dù tuyển sinh quốc tế tại Mỹ đang giảm. IIE lưu ý khảo sát mùa thu 2026 chỉ phản ánh tình hình tại những trường tham gia, chưa đại diện cho toàn bộ hệ thống giáo dục đại học Mỹ. Số liệu đầy đủ cho năm học 2026-2027 sẽ được công bố trong báo cáo Open Doors 2027.