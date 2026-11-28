Một nhánh cà phê bị mọt đục quả và thiếu dinh dưỡng - Ảnh: SƠN TRANG

Theo ThS Phạm Ngọc Tân, Chuyên viên Phòng Phát triển bộ giải pháp, Ban Sản phẩm mới, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), biến đổi khí hậu đang khiến nhiều loại dịch hại bùng phát mạnh trở lại.

Dọn sạch vườn, cắt vòng đời sâu mọt

Đơn cử như các loại sâu đục thân, mọt đục cành hay mọt đục quả đã từ lâu, nhưng năm nay có nguy cơ diễn biến thành dịch hại dưới thời tiết khắc nghiệt. Người trồng cà phê cần dọn vườn ngay sau vụ thu hoạch và thăm nom thường xuyên nhằm chặn đứt vòng đời của sâu bệnh.

ThS Phạm Ngọc Tân hướng dẫn nông hộ thực hiện xử lý vườn cây sau thu hoạch - ẢNH: SƠN TRANG

"Nông hộ sau khi thu hoạch và cắt tỉa xong cần thu gom toàn bộ tàn dư cành, nhánh trong vườn đem đốt bỏ để hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm. Đặc biệt, hái hết quả còn sót lại trên cây, cố gắng thu gom luôn các quả rụng dưới gốc. Đây thường là nơi trú ngụ của ấu trùng sâu, mọt cho vụ sau", ông Tân khuyến cáo.

Sau khi dọn vườn sạch sẽ, thông thoáng, nông hộ cần chủ động phun xịt phòng ngừa. Với đặc tính của mọt đục cành, mọt đục quả, khi sâu mọt đã xâm nhập sâu vào bên trong cành, quả sẽ khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

"Thời điểm xịt phòng tốt nhất là khi bướm bắt đầu đẻ trứng và nở thành sâu non. Lúc này, nông hộ có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật phổ biến trên thị trường như Polytric", ông Tân nói.

Chị Lâm Thị Lòi ngụ xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng cho biết gia đình có trồng khoảng 2 hecta cà phê 3 năm tuổi. Cây đã cho thu hoạch 1 năm, cây khỏe và rất ít tình trạng chết cây chết cành.

Theo chị Lòi, sau khi hái quả và cắt cành, chị phun phòng sâu, rầy cho vườn. Đến khi cây ra hoa, đậu quả non, chị tiếp tục phun phòng rệp.

Người dân có thể sử dụng App 2Nông để kiểm tra "sức khoẻ" của hạt cà phê trong vườn nhà mình - Ảnh: SƠN TRANG

Bồi sức cho cây bằng dinh dưỡng cân đối

Sau khi vườn đã sạch mầm bệnh, nông hộ cần bổ sung dinh dưỡng cho cây phục hồi. Đất nghèo dinh dưỡng, bón phân không hợp lý có thể khiến cây mất sức đề kháng tự nhiên. Dễ sinh bệnh, trong đó phổ biến và dễ nhìn thấy bằng mắt thường nhất là tình trạng nứt thân, nổ thân.

Tình trạng này cho thấy vườn cây bị thiếu hụt Canxi. Trong sinh lý thực vật, Canxi là thành phần cốt lõi cấu tạo nên thành vách tế bào. Khi thiếu Canxi, thành vách tế bào sẽ mỏng, yếu dễ bị phá vỡ cấu trúc.

Nông hộ cần chủ động bổ sung các dòng sản phẩm giàu Canxi cho vườn cà phê. Vào đầu mùa, nhà vườn có thể bón Lân nung chảy.

Ngoài ra, khuyến nghị kết hợp bón qua lá hoặc bôi trực tiếp các sản phẩm phân bón giàu Canxi để cây hấp thụ nhanh, bảo vệ thân cành vững chắc.

Kỹ sư Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) hướng dẫn cho nông hộ cách bón phân đúng lượng, đúng thời điểm - Ảnh: SƠN TRANG

Giai đoạn sau thu hoạch cũng là giai đoạn cây cà phê nuôi đoạn cành dự trữ cho mùa năm. Do vậy, cần đảm bảo cân đối giữa NPK các nguyên tố trung lượng và hữu cơ.

Chuyên gia cũng khuyến cáo nông hộ cần thực hiện nguyên tắc 'bốn đúng': đúng phân, đúng liều lượng, đúng tỷ lệ và đúng phương pháp bón.

ThS Tân khuyến cáo: "Bón phân là cần thiết, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nông hộ không nên bón quá nhiều đạm. Thừa đạm sẽ làm các tế bào cây trở nên yếu ớt, tạo điều kiện lý tưởng để sâu, mọt dễ dàng xâm nhập và phá hại".

Vườn sạch thông thoáng, chủ động xịt phòng đúng thời điểm kết hợp dinh dưỡng cân đối chính là "tấm khiên" vững chắc giúp cây cà phê vượt qua sự khắc nghiệt của El Nino 2026, tạo đà bứt phá năng suất cho mùa vụ tiếp theo.