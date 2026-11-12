Hội đồng Liên bang Nga trao tặng huy hiệu danh dự cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, chiều ngày 12-11 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt - Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa chính trị quan trọng của chuyến thăm. Đây là dịp để hai bên rà soát và đẩy mạnh triển khai Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới cùng những cam kết, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9-2026.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và những đóng góp tích cực của Hội đồng Liên bang và cá nhân bà Matviyenko đối với quan hệ hữu nghị truyền thống tin cậy và Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.

Toàn cảnh hội đàm - Ảnh: DANH KHANG

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, duy trì trao đổi, tiếp xúc, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý và phát huy vai trò giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện để hai Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan hai nước tăng cường hợp tác, biến các thỏa thuận, cam kết thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích cho Nhân dân hai nước.

Ông đề nghị hai Quốc hội tích cực phối hợp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu Nhân dân và kết nối giữa các địa phương.

Hỗ trợ phát triển quan hệ địa phương

Về phần mình, bà Matviyenko khẳng định Hội đồng Liên bang Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, coi trọng quan hệ giữa Hội đồng Liên bang với Quốc hội Việt Nam, ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Đuma Quốc gia với Quốc hội Việt Nam và mong muốn không ngừng mở rộng hợp tác liên nghị viện trên cả bình diện song phương và đa phương.

Bà nhấn mạnh sẵn sàng phối hợp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là theo những định hướng và nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu khi đến Hội đồng Liên bang nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga tháng 9-2026.

Nhằm phát huy vai trò đại diện của Hội đồng Liên bang đối với các chủ thể Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục hỗ trợ phát triển quan hệ giữa các địa phương hai nước, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí nhận định tình hữu nghị truyền thống, tin cậy, sự hiểu biết và tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nga đã được nhiều thế hệ vun đắp, cần tiếp nối truyền thống đó và truyền lại cho thế hệ mai sau thông qua các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên và du lịch, quan tâm việc giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam, tiếng Việt tại Nga, góp phần truyền lại tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc cho các thế hệ trẻ.

Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện cho người Việt Nam tại Nga và người Nga tại Việt Nam đi lại, cư trú, học tập, lao động và sinh sống thuận lợi, hợp pháp, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước và làm cầu nối cho quan hệ song phương.

Hai bên khẳng định quyết tâm đưa hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu, thúc đẩy hoàn thiện cơ sở pháp lý và giám sát thực hiện các thỏa thuận song phương, đồng hành cùng Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Trao nhiều văn kiện hợp tác

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác - Ảnh: DANH KHANG

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko đã chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác, bao gồm:

- Chương trình hành động chung giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang giai đoạn 2026 - 2029.

- Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) và Chính quyền Khu tự trị Nenets.

- Nghị định thư sửa đổi Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) và Chính quyền tỉnh Rostov về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và các lĩnh vực nhân văn.

- Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Chính quyền tỉnh Leningrad về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa - xã hội

- Thỏa thuận giữa UBND thành phố Cần Thơ và Chính quyền vùng Altay về triển khai quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và xã hội - nhân văn

- Thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và Bảo tàng Chiến thắng tại Matxcơva về hợp tác trong các hoạt động bảo tàng.

Trao tặng huy hiệu danh dự cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Lễ trao huy hiệu danh dự "Vì những đóng góp cho sự phát triển chế độ nghị viện" của Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: DANH KHANG Sau hội đàm, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko trân trọng trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện”. Đây là sự ghi nhận với những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là sự ghi nhận không chỉ với cá nhân ông, mà là thể hiện tình cảm và sự ghi nhận đối với lãnh đạo Việt Nam, Quốc hội Việt Nam và Nhân dân Việt Nam nói chung. Ông khẳng định sẽ tiếp tục cùng Quốc hội hai nước vun đắp quan hệ Việt - Nga phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của hai dân tộc.