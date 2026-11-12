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Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ ba của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko, sau các chuyến thăm năm 2012 và 2017.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: TTXVN

Tối 11-11, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13-11 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Theo TTXVN, ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định; Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, Đối ngoại, An ninh của Quốc hội Vũ Hải Hà.

Tháp tùng bà Valentina Matviyenko có: Ông Yatskin Andrey - Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, Trưởng nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang và Quốc hội Việt Nam, đại diện Cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Rostov.

Ông Denisov Andrei - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang, thành viên nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang và Quốc hội Việt Nam, đại diện Cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Saratov.

Ông Shenderiuk-Zhidkov Aleksandr - Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính của Hội đồng Liên bang, đại diện Cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Kaliningrad; bà Nikonorova Natalia - Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang.

Bà Dyagileva Elena - thành viên Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính của Hội đồng Liên bang, đại diện Cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Murmansk; bà Udalova Natalia - Trưởng Ban Thư ký của Chủ tịch Hội đồng Liên bang.

Bên cạnh đó còn các thống đốc 4 khu vực ở Nga bao gồm khu tự trị Nenets, tỉnh Leningrad, tỉnh Rostov, vùng Altai, cùng Đại sứ Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady.

Nâng cao vai trò hợp tác nghị viện

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 2.

Đây là lần thứ ba bà Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga - Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ ba của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko, sau các chuyến thăm năm 2012 và 2017.

Chuyến thăm nhằm triển khai hiệu quả nội dung hợp tác theo Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới, được thông qua trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga hồi tháng 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó tạo bước chuyển, nâng cao vai trò hợp tác nghị viện song phương.

Trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác trên kênh nghị viện luôn được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. 

Bên cạnh đó, các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên tại các diễn đàn nghị viện đa phương góp phần duy trì tin cậy chính trị, phối hợp lập trường giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 3.

Chuyến thăm là sự tiếp nối các hoạt động trao đổi đoàn sôi nổi giữa Việt Nam và Nga trong thời gian qua - Ảnh: TTXVN

Trong hợp tác với Hội đồng Liên bang (Thượng viện), hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (tháng 9-2024). Hiện hai bên đang trao đổi để thống nhất dự thảo Chương trình hành động chung giai đoạn 2026 - 2028.

Về hợp tác với Duma Quốc gia (Hạ viện), hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác từ năm 2009 và ký lại vào năm 2013.

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin vào năm 2018, hai bên đã ký thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban Hợp tác liên nghị viện. Đây là mô hình hợp tác liên nghị viện song phương cấp cao đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 4.Giá trị Cách mạng Tháng Mười giữ nhịp hữu nghị Việt - Nga

Những giá trị về công bằng xã hội, đoàn kết và khát vọng tương lai tốt đẹp từ Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục là nền tảng vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

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THANH HIỀN
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    Chủ đề: quan hệ Việt - Nga Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga

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