Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Philippines - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-47, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines từ ngày 17 đến 18-11.

Theo Ban Thư ký AIPA, Đại hội đồng AIPA-47 do Hạ viện Philippines đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22-11, với chủ đề "Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm".

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Philippines phát triển tốt đẹp, đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026).

Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi đầu tháng 6. Khi ấy, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines tại Đông Nam Á.

Trong giai đoạn 2015 - 2025, kim ngạch thương mại song phương tăng trung bình hơn 10% mỗi năm, từ 2,92 tỉ USD lên 7,78 tỉ USD. Trong đó năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 5,4 tỉ USD và nhập khẩu 2,38 tỉ USD.

Hai bên đặt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại vượt mốc 10 tỉ USD. Philippines cũng là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

Giao lưu Nhân dân cũng tăng mạnh. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 236.000 lượt khách Philippines, tăng 73,4% so với cùng kỳ, đưa Philippines lần đầu vào nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam.

Ở lĩnh vực mới, hai bên khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sang nhau trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng.

Trong chuyến thăm, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông Philippines đã trao bản ghi nhớ hợp tác về công nghệ thông tin và chuyển đổi số.