Hội đồng Liên bang Nga luôn dành tình cảm đặc biệt, ủng hộ tăng cường hợp tác với Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Sáng 12-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko, nhân dịp bà thăm chính thức Việt Nam.

Nắm bắt cơ hội hợp tác, nâng cao năng lực, tự chủ, tự cường

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chào mừng đoàn, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga vào tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các cuộc hội đàm thực chất với Tổng thống Vladimir Putin và các cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Nga, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn quan tâm và theo dõi tình hình Nga, vui mừng trước những bước phát triển tích cực của hợp tác Việt - Nga, mong muốn cùng Nga triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất, đáp ứng lợi ích của Nhân dân hai nước.

Toàn cảnh cuộc tiếp - Ảnh: DANH KHANG

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong bối cảnh thế giới hiện nay, hai nước đều đang đứng trước những cơ hội và thách thức phát triển. Do đó hai nước cần nắm bắt các cơ hội tốt hơn để không ngừng thúc đẩy và mở rộng hợp tác, phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển rất cao và nhanh hiện nay, nâng cao năng lực, tự chủ, tự cường của mỗi quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện cơ sở pháp lý, giám sát và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương.

Cùng với đó là hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương hai nước trong từng lĩnh vực hợp tác, chú trọng tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẽ ký kết Chương trình hành động chung nhằm tạo bước chuyển thực chất trong công tác của hai Quốc hội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chuyển lời hỏi thăm đến Tổng thống Vladimir Putin và mong sẽ tiếp tục có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko và đoàn đại biểu cấp cao của Nga - Ảnh: DANH KHANG



Ấn tượng trước thành tựu phát triển của Việt Nam

Bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam sau 9 năm, bà Valentina Matvienko cho biết bà rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhân dịp này, bà chuyển lời hỏi thăm thân tình của Tổng thống Vladimir Putin đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bà khẳng định Hội đồng Liên bang Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đây là lần thứ ba bà Valentina Matvienko thăm Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, sau các chuyến thăm vào năm 2012 và 2017 - Ảnh: DANH KHANG

Hội đồng Liên bang Nga sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt về kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí.

Nhấn mạnh giá trị tình hữu nghị được nhiều thế hệ Nhân dân hai nước vun đắp, bà Valentina Matvienko mong muốn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu thanh niên và hợp tác địa phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên các kênh, phát huy vai trò cầu nối của hợp tác nghị viện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, địa phương và doanh nghiệp, trước mắt cần hoạch định nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác nhân văn, phát huy tối đa các tiềm năng của cả hai nước.