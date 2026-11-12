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Khánh thành các công trình liên doanh Việt - Nga của Zarubezhneft và Petrovietnam

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

Chiều 12-11, lễ khánh thành các công trình sản xuất liên doanh Việt - Nga của Zarubezhneft và Petrovietnam được tổ chức, kết nối trực tuyến với các đơn vị.

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Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko phát biểu - Ảnh: DANH KHANG

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko dự buổi lễ diễn ra trực tuyến kết nối với các cơ sở Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Sự kiện bao gồm khánh thành giàn khai thác ngoài khơi của liên doanh Vietsovpetro và trạm xử lý nước sơ bộ hiện đại hóa của liên doanh Rusvietpetro tại vùng Cực Bắc.

Buổi lễ được diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko từ ngày 11 đến 13-11.

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Lễ khánh thành các công trình được diễn ra với sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga - Ảnh: DANH KHANG

Kể từ Hiệp định liên Chính phủ năm 1981 về hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam, đặt dấu mốc cho sự ra đời của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Ngành dầu khí Việt Nam sau đó đã đón nhận bước ngoặt lịch sử khi khai thác dòng dầu đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ vào năm 1986, tiếp đến là phát hiện và khai thác dầu trong đá móng nứt nẻ trước Đệ Tam năm 1988.

Kế thừa kinh nghiệm đó, năm 2008, Petrovietnam và Zarubezhneft tiếp tục thành lập Liên doanh Rusvietpetro nhằm mở rộng thăm dò, khai thác dầu khí tại Liên bang Nga.

Đến tháng 6-2026, Vietsovpetro đã khai thác 255 triệu tấn dầu tại Lô 09-1. Cột mốc này được thiết lập trong bối cảnh các mỏ chủ lực đã vận hành nhiều năm, sản lượng tự nhiên suy giảm và những đối tượng địa chất còn lại ngày càng phức tạp.

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Sự kiện được kết nối trực tuyến với các điểm cầu - Ảnh: DANH KHANG

Đối với Rusvietpetro, tính đến tháng 6-2025, liên doanh đã khai thác hơn 40 triệu tấn dầu từ 13 mỏ thuộc 4 lô hợp đồng. Hiệu quả hoạt động của hai liên doanh phản ánh bước phát triển nối tiếp của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó phát triển thành sự gắn kết hai chiều về tài sản, công nghệ, nhân lực và lợi ích kinh tế lâu dài.

Theo Petrovietnam, tháng 6-2026 vừa qua, tập đoàn và các đối tác Nga đã trao các văn kiện liên quan đến PSC Lô 01/17 và 02/17 trên thềm lục địa Việt Nam, cùng quyền tham gia dự án Kharyaga PSA cho Petrovietnam tại Liên bang Nga.

Zarubezhneft đang được khuyến khích nghiên cứu đầu tư và ký kết hợp đồng tại các lô dầu khí mở của Việt Nam, dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, hiệu quả và hài hòa lợi ích. Việc mở rộng địa bàn hoạt động không chỉ giúp tìm kiếm thêm nguồn trữ lượng mới mà còn tận dụng tối đa nền tảng nhân lực, công nghệ và dịch vụ kỹ thuật sẵn có của liên doanh.

Tương tự với Rusvietpetro, hai phía đang xem xét mở rộng vùng khai thác, tiếp nhận thêm các mỏ và lô tiềm năng lân cận khu vực đang hoạt động. Hướng phát triển này cho phép tận dụng cơ sở hạ tầng, công nghệ và đội ngũ vận hành hiện có, qua đó giảm chi phí đầu tư cho các mỏ mới và kéo dài hiệu quả của dự án.

- Ảnh 4.Từ những công trình biểu tượng Việt - Nga đến kích hoạt dự án hợp tác đầu tư mới

Từ những dấu ấn đầu tư năng lượng của Nga tại Việt Nam cho đến dự án đầu tư nông nghiệp của Việt Nam trên đất Nga đang giúp tăng cường, sâu sắc thêm quan hệ hai nước.

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NGỌC AN
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    Chủ đề: liên bang Nga Vietsopetro khai thác dầu thô hợp tác khai thác dầu

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