Petrovietnam ứng phó biến động nguồn cung và kinh doanh dầu thô quốc tế

Tàu FLORA chở lô dầu thô thứ 10 do PVNDB trực tiếp nhập khẩu và cung cấp cho NSRP, cập cảng ngày 28-10-2026 - Ảnh: DNCC

Đây là lô dầu thô thứ 10 do Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn - Petrovietnam (PVNDB) cung cấp cho NSRP, tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức và triển khai các giao dịch dầu thô quốc tế của Chi nhánh.

Hơn 11 triệu thùng dầu được cung cấp cho Nghi Sơn

Tháng 3-2026, xung đột tại khu vực Vùng Vịnh làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng dầu thô quốc tế, gây áp lực lên nguồn nguyên liệu đầu vào của NSRP. Trước tình hình này, Petrovietnam triển khai các giải pháp bổ sung nguồn dầu thô cho nhà máy, góp phần duy trì hoạt động sản xuất và bảo đảm an ninh năng lượng.

PVNDB được giao nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và trực tiếp kết nối với các đối tác quốc tế để tìm kiếm nguồn hàng, tổ chức giao dịch và cung cấp cho NSRP.

Từ lô dầu đầu tiên được giao về Nghi Sơn vào tháng 5-2026, đến ngày 28-10-2026, PVNDB đã thu xếp và cung cấp 10 lô dầu thô với tổng khối lượng hơn 11 triệu thùng. Các lô dầu gồm 5 loại có nguồn gốc từ Tây Phi và Trung Đông.

Việc tìm kiếm nguồn dầu từ nhiều khu vực góp phần đa dạng hóa nguồn cung, tăng tính linh hoạt trong bảo đảm nguyên liệu đầu vào cho NSRP trước những biến động của thị trường quốc tế.

Qatar Marine bổ sung lựa chọn nguyên liệu

Cùng với lô dầu Oman khoảng 500 nghìn thùng được giao cho NSRP trước đó vài ngày, lô Qatar Marine cũng được PVNDB thu xếp nhằm kịp thời bổ sung nguồn dầu thô thay thế cho Nhà máy.

Trước yêu cầu về tiến độ, PVNDB đã chủ động kết nối với các đối tác trên thị trường quốc tế, nhanh chóng tìm kiếm nguồn hàng phù hợp, thúc đẩy đàm phán, thống nhất các điều kiện thương mại và tổ chức vận chuyển về Nghi Sơn.

Theo doanh nghiệp, với sự phối hợp giữa PVNDB, các đối tác quốc tế, NSRP và cơ quan hữu quan, hai lô dầu được thu xếp đưa về nhà máy trong thời gian ngắn: khoảng 3 ngày đối với lô Oman và chưa đầy một tuần đối với lô Qatar Marine, tính từ khi phát sinh nhu cầu.

Kết quả này cho thấy năng lực tổ chức, điều phối hiệu quả các khâu trong giao dịch dầu thô quốc tế của PVNDB, góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu về nguồn nguyên liệu của Nhà máy.

Bên cạnh ý nghĩa về tiến độ cung ứng, Qatar Marine cũng là loại dầu thô lần đầu tiên được đưa vào chế biến tại NSRP, mở rộng lựa chọn nguyên liệu bên cạnh nguồn dầu thô Kuwait.

Việc thu xếp 10 lô dầu cho NSRP trong chưa đầy sáu tháng không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của Nhà máy mà còn mang lại cho PVNDB những kinh nghiệm để hoàn thiện năng lực kinh doanh dầu thô quốc tế.

PVNDB tiếp tục đảm nhiệm vai trò đầu mối thương mại quốc tế (Trading Arm) của Petrovietnam, kết nối nguồn cung quốc tế với nhu cầu nguyên liệu của NSRP. Hoạt động này góp phần tăng khả năng ứng phó trước biến động thị trường và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, qua đó hỗ trợ duy trì sản xuất tại nhà máy.